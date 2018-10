Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2018 in Hessen: Machen Sie hier den Test

Der Wahl-O-Mat hilft vor der Landtagswahl 2018 in Hessen dabei, die eigene Wahlentscheidung zu treffen. Hier können Sie testen, welche Parteien ihnen am nächsten stehen.

Wahl-O-Mat Hessen ist auch 2018 wieder da

Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet für die Landtagswahlen wieder einen offiziellen Wahl-O-Mat an. So steht auch für die Wahl in Hessen am 28. Oktober das Tool zur Verfügung, um Wähler und Wählerinnen zu helfen, die Themen der Parteien zu filtern und ihre Wahlentscheidung zu treffen.

Wahl-O-Mat Hessen hier aufrufen - machen Sie jetzt den Test

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl 2018 in Hessen: So wurde er entwickelt

Der Wahl-O-Mat wird von einer Redaktion aus Jung- und Erstwählern entwickelt, Wissenschaftler unterstützen und beraten diese im Entstehungsprozess. Das Team, das den jeweiligen Wahl-O-Mat entwickelt, besteht also aus 20 bis 25 Jung- und Erstwählern, Politikwissenschaftlern, Statistikern, Pädagogen und weitern Wissenschaftlern und Mitarbeitern der Bundeszentrale für politische Bildung. In mehreren Workshops werden dann die wichtigsten Thesen der Wahlprogramme ausgewertet und letztlich auf 38 Thesen gekürzt. Diese werden von den einzelnen Parteien beantwortet und finden sich am Ende im Wahl-O-Mat zur Hessen-Wahl.

Wahl-O-Mat Hessen enthält 38 Thesen zur Beantwortung

Die Themen für den Wahl-O-Mat werden durch die verantwortliche Redaktion aus Jung- und Erstwählern in Absprache mit Experten ausgewählt.

Hierzu arbeitet sich das Team durch die Wahlprogramme der jeweiligen Landesparteien und entscheiden so, welchen Themen 2018 für die Landtagswahl in Hessen eine besonders hohe Aufmerksamkeit in der Bevölkerung beigemessen wird. Im Endeffekt einigt sich das Team dann auf 38 Thesen, die in den Wahl-O-Mat aufgenommen werden.

Welche Parteien sind im Wahl-O-Mat Hessen 2018 mit dabei?

Wenn ein neuer Wahl-O-Mat in der Entwicklung ist, werden alle Parteien berücksichtigt, die zur jeweiligen Wahl antreten. In Hessen treten 23 Parteien an, die deshalb auch im Wahl-O-Mat Hessen vertreten sind. Der Wähler kann sich demnach seine persönlichen Ergebnisse für alle Wahloptionen ansehen.

Die folgenden Parteien treten bei der Landtagswahl 2018 in Hessen an:

CDU

SPD

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

FDP

AfD

Piraten

Freie Wähler

NPD

Die PARTEI

ÖDP

Graue Panther

BüSo

AD-Demokraten

Bündnis C

BGE

Die Violetten

LKR

Menschliche Welt

Die Humanisten

Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

V-Partei³

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Hessen?

Nutzer des Wahl-O-Mats müssen zunächst angeben, welche Parteien sie in ihre Analyse miteinbeziehen wollen. Die maximale Anzahl liegt hier bei sechs Parteien – diese Beschränkung soll verhindern, dass Wähler sich später einzig auf die Auswertung des Wahl-O-Mats stützen.

Im Wahl-O-Mat für die Landtagswahl 2018 in Hessen werden dann die wichtigsten Thesen aus den verschiedensten Themengebieten angezeigt und der Wähler kann entscheiden, inwiefern er dieser Aussage zustimmt.

Die Auswahl des Nutzers wird vom Wahl-O-Mat mit den Aussagen der einzelnen Parteien verglichen und in einem Punkte-System ausgewertet. Im Ergebnis wird Nutzern schließlich angezeigt, mit welchen Parteien sie die meisten Übereinstimmungen hatten.

Landtagswahl Hessen: Wahl-O-Mat gibt eine Entscheidungshilfe

Der Wahl-O-Mat ist durchaus auch umstritten: Kann eine kurze Befragung wirklich ein Ratgeber für die persönliche Wahlentscheidung sein? Da alle Nutzer zunächst selbst auswählen müssen, welche Parteien sie in den Test miteinbeziehen wollen, wird hier schon eine individuelle Wählerentscheidung getroffen – der Wahl-O-Mat fungiert vielmehr als Tool, mit dem der Wähler die eigenen Entscheidungen hinterfragen kann.

Stimmt die von mir favorisierte Partei wirklich mit meinen Anliegen überein? Oder gibt es eine weitere Partei, an die ich noch nicht gedacht habe? Das Ergebnis im Wahl-O-Mat für Hessen dient also vor allem als Wegweiser für unentschlossene Wahlberechtigte – hier werden die komplexen Wahlprogramme auf die wichtigsten Punkte heruntergebrochen und verglichen.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Hessen hilft nicht beim Volksentscheid

Wenn es um die Wahl des neuen Landesparlaments geht, kann der Wahl-O-Mat die Landtagswahl in Hessen für den Wähler einfacher machen. Dabei sollte man als Wähler aber nicht aus den Augen verlieren, dass auch noch über andere Fragen entschieden wird.

Am 28. Oktober steht auch noch eine Reform der Landesverfassung zur Abstimmung. Es wäre die umfassendste Reform der hessischen Verfassung, wie fr.de* berichtet. Bei der Entscheidung für oder gegen die vorgeschlagenen Änderungen kann der Wahl-O-Mat allerdings nicht behilflich sein.

Weiterführende Informationen zur Landtagswahl Hessen 2018

Wie die Stimmung der Wähler insgesamt aussieht, können Sie durch die Umfragen zur Landtagswahl in Hessen verfolgen. Auch ein Muster des Stimmzettels, können Sie sich vorab ansehen.

