Landtagswahl im Saarland: Ministerpräsident Hans glaubt an Wahlsieg - trotz Umfragerückstand

Tobias Hans © Uwe Anspach / dpa

Trotz eines deutlichen Rückstands in den Umfragen glaubt Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch an einen Sieg bei der Landtagswahl am Sonntag.

Saarbrücken - "Das Wahlergebnis wird anders aussehen", sagte Hans am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Es gebe ja auch noch sehr viele unentschlossene Menschen. "Ich halte das für offen", sagte Hans zum zu erwartenden Wahlergebnis. Wer am besten mobilisiere, werde gewinnen.

Hans sieht sich derzeit als den Buhmann für die Corona-Politik. "Offensichtlich wird der Frust, der mit Corona verbunden ist, bei mir abgeladen." Dabei seien die Entscheidungen stets gemeinsam getroffen worden - also auch von der mitregierenden SPD mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger.

In einem aktuellen ZDF-"Politbarometer" liegen Hans und die CDU dreizehn Prozentpunkte hinter der SPD mit Rehlinger. Die Partei des Ministerpräsidenten kommt auf nur noch 28 Prozent, die SPD auf 41 Prozent. Alle weiteren Parteien müssen um einen Einzug in den Landtag zittern.



ran/cne