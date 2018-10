CSU-Beben bei Landtagswahl in Bayern 2018: Reporter beobachtet geheime Söder-Absprache

Wer schafft es in den Bayerischen Landtag, wer wird regieren und wie sehen die möglichen Koalitionen aus? Im Live-Ticker bekommen Sie am Wahlabend alle wichtigen Informationen.

Bayern wählte am Sonntag einen neuen Landtag - in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Ergebnisse im Überblick.

Die CSU kommt laut ARD-Hochrechnung um 18.00 Uhr auf 35,5 Prozent. Die weiteren Ergebnisse: Grüne: 18,5 Prozent, AfD 11,0 Prozent, Freie Wähler 11,5 Prozent, SPD 10,0 Prozent, FDP 5,0 Prozent und die Linke schafft es wohl nicht in den Landtag (3,5 Prozent).

Ergebnis der Landtagswahl in Bayern - Das sind die Hochrechnungen

Hochrechnung Stand CSU SPD AfD Grüne FDP Freie Wähler Sonstige ZDF 18.26 Uhr 35,4 9,6 10,9 18,9 5,0 11,6 8,6 ARD/Dimap 19.15 Uhr 35,6 9,7 10,9 18,3 5,1 11,6 8,8

19.54 Uhr: CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer ist nach der Niederlage bei der Landtagswahl in Bayern bereit zu einer Diskussion über personelle Konsequenzen. „Da können wir gerne drüber diskutieren“, sagte Seehofer am Sonntagabend im ZDF. Er werde das jedoch nicht an diesem Abend tun. „Natürlich habe ich als Parteivorsitzender auch Mitverantwortung für dieses Wahlergebnis.“

Söder gibt sich nach der Landtagswahl selbstkritisch

19.51 Uhr: Tatsächlich ein Hauch selbstkritisch? „Man muss lernen im Amt, aber das kann ich“, sagt der Ministerpräsident Söder am Wahlabend über sich.

19.50 Uhr:

Interessante Zahlen: Die bundespolitischen Koalitionspartner CSU und SPD haben bei der Landtagswahl in Bayern im nahezu gleichen Umfang Prozentpunkte verloren, wie Grüne und AfD zugelegt haben. Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend betrug der zusammengerechnete Verlust von CSU und SPD etwa 22 Prozentpunkte gegenüber 2013, der Zugewinn bei Grünen und AfD gut 21 Prozentpunkte.

Die CSU verlor gegenüber der Landtagswahl von 2013 laut Hochrechnungen von ARD und ZDF gut elf Prozentpunkte und lag bei 35,6 bis 36,2 Prozent. Der Verlust der SPD betrug ebenfalls elf Prozentpunkte; sie rutscht auf 9,7 bis 9,6 Prozent ab.

Dagegen legten die Grünen um fast zehn Prozentpunkte gegenüber 2013 auf 18,1 bis 18,3 Prozent zu. Die AfD, die bei der letzten Landtagswahl nicht angetreten war, erreichte aus dem Stand rund elf Prozent und zieht nun in das 15. deutsche Landesparlament ein.

Landtagswahl in Bayern 2018: CSU-Chef Horst Seehofer will weitermachen

19.46 Uhr: Hessens CDU hat ernüchtert auf den Absturz der CSU bei der Landtagswahl in Bayern reagiert. „Das Ergebnis für die CSU ist enttäuschend, auch wenn sie mit Abstand die stärkste Partei bei dieser Landtagswahl geworden ist“, sagte der Vorsitzende der hessischen CDU-Landtagsfraktion, Michael Boddenberg, am Sonntag in Wiesbaden. Mit Blick auf die Landtagswahl in Hessen in zwei Wochen erklärte er, man werde den Menschen deutlich machen, „dass es jetzt allein um Hessen geht“.

19.31 Uhr: Münchens zweiter Bürgermeister Josef Schmid erklärt: „Es ist natürlich bitter, die absolute Mehrheit zu verlieren, aber die Gründe liegen auf der Hand, sie kommen aus Berlin. (...) Bis vor einer Woche habe die Berliner Themen alles überschatten: Eitelkeiten, Personalfragen und Streit.“ Eines sei aber klar: Markus Söder habe seine „volle Unterstützung“.

Die Grüne Claudia Roth sagt im Übrigen gerade, die Grünen seien offenbar in allen Großstädten Bayerns die Nr. 1. In München sieht es auf alle Fälle gut aus.

+ Ludwig Hartmann schaut, ob es schon Ergebnisse aus München gibt. © MS

19.26 Uhr:

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern in allen Ämtern bleiben. „Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen“, antwortete er am Sonntagabend auf die Frage, was das Wahlergebnis für ihn persönlich bedeute. Seehofer sagte: „Das ist kein gutes Ergebnis, da gibt es nichts zu deuteln.“ Auf der anderen Seite habe die CSU den klaren Auftrag, die Regierung zu bilden.

Zudem kündigte er eine sorgfältige Aufarbeitung der Wahlpleite an. „Natürlich wird es in den nächsten Wochen auch darauf ankommen, genau aufzuarbeiten, woran das Ergebnis liegt“, sagte er.

Werden Sie zurücktreten, Herr Seehofer? Er will bleiben. pic.twitter.com/ynHLD4GW9q — Chr Deutschländer (@CDeutschlaender) 14. Oktober 2018

Nach Landtagswahl in Bayern: Stegner droht mit GroKo-Bruch - SPD niedergeschlagen

19.08 Uhr: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat die schwere Niederlage für CSU und SPD in Bayern als „schallende Ohrfeige für die Berliner Regierungspolitik“ bezeichnet. „Wir müssen uns als SPD klarer als linke Volkspartei proflieren, auch jenseits dessen, was mit der Union möglich ist“, sagte Stegner am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Er stellte indirekt den Fortbestand der großen Koalition infrage. In der SPD sehen viele hierin den Niedergang der Partei mitbegründet, da man zu viele Kompromisse machen müsse und damit das Profil verwässere. „Der Geduldsfaden mit dieser großen Koalition ist heute sicher nicht größer geworden. Da ist nicht mehr viel von übrig“, sagte Stegner.

19.06 Uhr: SPD-Kandidatin Kohnen spricht im ZDF: Sie gesteht, dass die Wähler skeptisch gegenüber der SPD seien, spricht auch noch einmal über den bitteren Maaßen-Deal, den Andrea Nahles abgesegnet hatte. „Das war kein Rückenwind aus Berlin“, sagt sie. „Wir dürfen nie wieder halbe Wege gehen, sondern nur ganze.“ Man werde in den kommenden Tagen im Landesvorstand über alles reden, sagte sie. „Und ich meine über alles.“

Nahles selbst hat den Ausgang der Landtagswahl in Bayern als sehr schlechtes Ergebnis für die SPD bezeichnet. Das gelte auch für alle Volksparteien, sagte Nahles am Sonntagabend nach der ersten ARD-Hochrechnung. Das Ergebnis müsse jetzt sorgfältig analysiert werden. Die Sozialdemokraten hätten die Wähler nicht überzeugen können. Ein Grund sei auch die schlechte Performance im Bund gewesen. Man habe sich von den Unionsstreitereien nicht genügend abgrenzen können. Nahles sprach den Grünen für deren Ergebnis Glückwünsche aus. Sorge mache, dass die AfD es in einen weiteren Landtag geschafft habe.

19.04 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern als Erfolg gewertet. Bayern sei für die FDP immer ein schwieriges Pflaster gewesen, sagte Lindner am Sonntagabend. „Aber heute haben wir nach einem engagierten Wahlkampf den Optimismus, dass am Ende dieses Abends es in Bayern die zehnte Landtagsfraktion der Freien Demokraten in Deutschland gibt“, so der Parteichef. „Das ist ein Erfolg.“

CSU-Landrat rechnet nach Landtagswahl in Bayern mit Seehofer ab

19.02 Uhr: Der Starnberger CSU-Landrat Karl Roth (Merkur.de)* findet angesichts der rund 35 Prozent deutliche Worte: "Was in Berlin kaputt gemacht wurde durch unseren Parteivorsitzenden und Bundesinnenminister, das konnte an der Basis nicht wettgemacht werden", sagte er dem Starnberger Merkur. Er rechnet nun mit Rücktrittsforderungen an Seehofers Adresse. Roth würde diese unterstützen. "So kann es nicht weitergehen."

18.52 Uhr: Es hat noch keiner mitbekommen - aber die Sondierungsgespräche der CSU mit den Freien Wählern haben schon begonnen. Im Treppenhaus rumpeln die Delegationen von Söder und Aiwanger ineinander. Ministerpräsident und FW-Chef tauschen sich kurz aus. Er werde am Montag anrufen, sagt Söder. Seine Präferenz liege auf einer bürgerlichen Regierung, heißt es. Beobachtet hat das unser Reporter.

Aiwanger hatte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern gezeigt. Aiwanger äußerte sich am Sonntag im ZDF zuversichtlich, dass die CSU nun mit seiner Partei Koalitionsgespräche aufnimmt. Dafür würden die Freien Wähler den Christsozialen "machbare Vorschläge auf den Tisch legen".

Die Alternative für die CSU seien nur die Grünen. "Da kommen die mit uns weiter", fügte Aiwanger hinzu. Seine Partei erreichte bei der Wahl in Bayern Hochrechnungen zufolge rund 11,5 Prozent.

Landtagswahl in Bayern 2018: Debakel für CSU, Fiasko für SPD - jubel bei Grünen und AfD - die Reaktionen

18.48 Uhr: Helmut Markwort (FDP) spricht von „unglaublichen Ergebnissen. Die Halbierung der SPD ist ein Hammer, auch die CSU hat stark eingebüßt. Was bedeutet das für Bayern? Jetzt werden wir mehr Auseinandersetzungen haben im Landtag. Es war wichtig, die 5-Prozent-Hürde zu nehmen. Der Jubel war enorm. Das War wie ein entscheidendes Tor beim FC Bayern.“

Ruth Waldmann, einzige Stimmkreis-Siegerin der SPD im Jahr 2013, will nun einen radikalen Bruch in der Bundespolitik. Sie ist sehr niedergeschlagen: „Das Ergebnis ist katastrophal für die SPD. Schlimm, dass die AfD ein zweistelliges Ergebnis geholt hat, das erfüllt mich mit Grauen. Ich hoffe, diese Schockwellen kommen in Berlin an. Raus aus der GroKo!

18.44 Uhr: Die CSU hat nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bei der Landtagswahl als stärkste Partei einen „klaren Regierungsauftrag“ erhalten. Nötig sei es nun, eine stabile Regierung zu bilden - „diesen Auftrag nehmen wir an“, sagte Söder am Sonntagabend in München. Dennoch sei es kein einfacher Tag für seine Partei, denn die CSU habe „kein gutes Ergebnis“ erzielt. „Wir nehmen es an mit Demut und werden daraus Lehren ziehen müssen.“ Auf den letzten Metern vor der Wahl habe seine Partei mit großem Engagement gekämpft.

+ Landtagswahl Bayern: Ministerpräsident Markus Söder nach der Wahl. © dpa / Michel Kappeler

18.35 Uhr: Der Parlamentsgeschäftsführer der Union im Bundestag, der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer, sieht die erste Verantwortung für das Ergebnis der Bayern-Wahl auf der Landesebene. "Bei einer Landtagswahl steht in erster Linie die Arbeit der Landesregierung und der Opposition im Land zur Wahl", sagte Grosse-Brömer am Sonntagabend der ARD. Daher müsse man nun "hinterfragen, wie das Ergebnis da vor Ort zustande gekommen ist".

Allerdings räumte der CDU-Politiker ein, "dass ein gewisser Trend aus Berlin da auch immer eine Rolle spielt". Dies sei "eine Binsenweisheit". Daher werde man sich "sicherlich auch in Berlin über das Ergebnis noch zu unterhalten haben". So führten "Streitigkeiten immer auch zu Vertrauensverlusten", spielte er auf die wiederholten Auseinandersetzungen in der großen Koalition im Bund an, auch zwischen CDU und CSU.

18.30 Uhr: Der ehemalige Münchner SPD-Oberbürgermeister Christian Ude hat nach den deutlichen Verlusten bei der Landtagswahl Konsequenzen der eigenen Partei gefordert. „Wie kann es eine solche Abkehr und Abwendung von Wählerinnen und Wählern geben?“, sagte er am Sonntagabend. Die SPD befinde sich im freien Fall. „Da muss alles auf den Prüfstand, was man überhaupt überprüfen und korrigieren kann.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher sagte im BR: „Nennen Sie es Debakel, Fiasko oder wie Sie wollen.“

Der Wahlerfolg der Grünen bei der Landtagswahl ist nach den Worten des Landesvorsitzenden Eike Hallitzky auch auf die „pro-europäischen Themen“ im Wahlkampf zurückzuführen. Das sei von den Wählern honoriert werden. Eine erste Hochrechnung sieht die Grünen bei mehr als 18 Prozent.

„Die Menschen wollen, dass wir regieren“, sagte Hallitzky. Der Erfolg habe viele Väter und Mütter. Das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, aber auch das Engagement der Mitglieder habe zu dem Erfolg geführt. Schulze sagte vor Parteimitgliedern: „Dieses Ergebnis hat Bayern jetzt schon verändert.“ Bayern brauche eine Partei, die die Probleme der Menschen löse. „Mein Herz hat gehüpft“, erklärte Spitzenkandidatin Katharina Schulze.

Landtagswahl in Bayern 2018 im Live-Ticker: CSU und SPD abgestraft, AfD zweistellig

18.05 Uhr: Jubel bei den Grünen. Es wird gerechnet, ob es vielleicht für ein Bündnis gegen die CSU/AfD reichen könnte. Hofreiter spricht von einem „historischen Moment“. Bei der FDP gab es zunächst ein leicht enttäuschtes Raunen, dann aber doch Applaus. Die CSU-Spitze fährt bisher den Kurs, nicht sofort Seehofers Rücktritt zu fordern. Erst die Regierungsbildung in Bayern, sagen mehrere Söder-loyale Minister, laut unserem Reporter. Totenstille dagegen bei der SPD. Und bei der AfD? Als die Hochrechnungen erscheinen, ist es absolut still im Steinernen Saal. Nur einer schreit: "Ja, zweistellig. Alle Ziele erreicht." Das ist Uli Henkel, Landtagskandidat für München.

18.00 Uhr: Die Ergebnisse sind da. Laut der ersten Hochrechnung der ARD um 18.00 Uhr kommt die CSU bei der Landtagswahl in Bayern auf 35,5 Prozent. Was das für die Chefs Markus Söder und Horst Seehofer bedeutet wird man abwarten müssen. Die weiteren Ergebnisse: Grüne: 18,5 Prozent, AfD 11,0 Prozent, Freie Wähler 11,5 Prozent, SPD 10,0 Prozent, FDP 5,0 Prozent und die Linke schafft es wohl nicht in den Landtag (3,5 Prozent).

Die CSU würde nach der ARD-Prognose 79 Sitze im neuen bayerischen Landtag bekommen. Die Grünen erhalten 40 Mandate. Die AfD liegt bei 24 Mandaten, die SPD bekommt 21 Sitze, die Freien Wähler 25. Die CSU könnte mit den Grünen oder den Freien Wählern koalieren. Die Wahlbeteiligung liegt bei 72,5 Prozent - ein riesiger Anstieg im Gegensatz zu 2013. Damals lag sie bei 63,6.

+ SPD-Mitglieder raegieren im Landtag auf die ersten Prognosen. © dpa / Daniel Karmann

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen: AfD-Kandidat muss warten

17.41 Uhr: Von unserem Landtagsreporter hören wir: AfD-Landeschef Sichert versuchte offenbar sein Glück an der Landtagspforte. Eigentlich darf die Afd erst ab 18 Uhr rein. Deshalb muss Sichert nun im Sicherheitsbereich warten.

17.29 Uhr: Neues aus den Regionen: Natascha Kohnen hat auch schon ihre Kreuze gemacht. In Unterschleißheim und Unterhaching wird eine hohe Wahlbeteiligung erwartet. Mehr dazu finden Sie hier*. Der Kreiswahlleiter Andreas Wenzel spricht im Interview mit der Ebersberger Zeitung/Münchner Merkur von einer sich anbahnenden „gigantischen Wahlbeteiligung“. Er rechnet mit bis zu 80 Prozent Wahlbeteiligung. Bei der Wahl 2013 war die Beteiligung bei 70,9 Prozent. In zwei Gemeinden im Landkreis Ebersberg sind die Stimmzettel bereits knapp geworden. Sie haben Nachschub bestellt. In München stehen offenbar immer noch Menschen vor einem Wahllokal Schlange. Alles dazu im München-Ticker*.

17.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wünschte der CSU im Übrigen bereits in den vergangenen Tagen ein "gutes Ergebnis". Sie wisse aber auch, "dass wir in nicht ganz einfachen Zeiten leben", sagte die CDU-Vorsitzende am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf die Frage, ob sie Auswirkungen der Bayern-Wahl auf die große Koalition in Berlin befürchte.

17.05 Uhr: CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer ist in der CSU-Zentrale in München angekommen. Es wird ernst, der Wahlabend und die Schicksalswahl der CSU kann beginnen!

Landtagswahl in Bayern 2018: Prognosen, Ergebnisse, Reaktionen: Auszählung könnte andauern

16.45 Uhr: Nicht nur in den Städten, auch in den kleineren Kommunen in Oberbayern zeichnet sich überall eine sehr hohe Wahlbeteiligung ab. In der Stadt Tegernsee im Landkreis Miesbach* haben bereits im Vorfeld über 30 Prozent der rund 2700 Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Auch im Wahllokal im Rathaus ist der Andrang groß.

In Dietramszell* liegt die Wahlbeteiligung gegen 13 Uhr ebenfalls bei zirka 50 Prozent.

16.42 Uhr: Die Auszählung der Stimmen wird mancherorts höchstwahrscheinlich bis tief in die Nacht dauern. Zunächst, erklärt Stimmkreisleiter im Landkreis Weilheim-Schongau* Soyer, würden die Landtagswahlen ausgezählt. Läuft alles glatt, rechnet Soyer damit, dass diese Ergebnisse zwischen 22 und 22.30 Uhr vorliegen werden. Im Anschluss daran nehmen sich laut Soyer die Wahlhelfer alle Wahlzettel noch einmal vor und zählen nach, wie viele Zweitstimmen jeder einzelne der knapp 600 Kandidaten bekommen hat. Erst dann ist klar, welcher Politiker wirklich im neuen Landtag sitzt. Der Stimmkreiskandidat (Erststimme) mit den meisten Stimmen zieht direkt ein und darf schon am Sonntagabend die Korken knallen lassen, alle anderen müssen sich bis Montag gedulden.

16.25 Uhr: Hier wird später Markus Söder stehen und zu den Ergebnissen seiner CSU Stellung nehmen.

+ Die Bühne ist bereitet für Markus Söder. © cd

15.51 Uhr:

Kurz vor der Landtagswahl in Bayern hat CDU-Vize Volker Bouffier die Schwesterpartei CSU scharf kritisiert. „Die CSU war leider in den letzten Monaten für das Ansehen der Union insgesamt nicht besonders hilfreich“, sagte der hessische Ministerpräsident der „Welt am Sonntag“. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge wird es nicht für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Landesregierung reichen.

Bouffier betonte, die hessische CDU und auch er persönlich seien „immer sehr nahe bei der CSU“ gewesen. Er halte jedoch einige Handlungen der Partei für falsch: „Die CSU hat die Union in der letzten Zeit viel Vertrauen gekostet. Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinander geht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen.“

Der Vizevorsitzende der CDU bezeichnete die Debatte um die Zurückweisung abgelehnter Asylbewerber an der Grenze als „überflüssig“ und ging damit indirekt CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer an. „Wer die Backen aufbläst und den Leuten erzählt, jetzt alles zu lösen, und am Ende gelingt die Zurückweisung von nur einer Handvoll Migranten im Monat, der macht sich unglaubwürdig“, sagte Bouffier.

15.50 Uhr: Die letzten Prognosen vor der Wahl haben gezeigt, dass die CSU ihre absolute Mehrheit wohl kaum verteidigen kann. Die ersten konkreten Hochrechnungen gibt es ab 18 Uhr. Wir zeigen Ihnen am Abend umgehend die aktuellen Zahlen. 69 Prozent der Menschen sprechen von einer großen Auswirkung der Bundespolitik auf die Bayern-Wahl.

15.30 Uhr: Die Wahllokale sind ab jetzt noch zweieinhalb Stunden geöffnet. Wer sich bis 18 Uhr angestellt hat, darf noch seine Kreuze machen. Wichtig: Man muss zwar die Wahlbenachrichtigung nicht dabei haben, aber ohne Ausweis darf niemand wählen!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Landtagswahl 2018 in Bayern! Hier bekommen Sie alle Ergebnisse und Infos rund um die Landtagswahl am Sonntag!

Landtagswahl 2018 in Bayern: Das ist die Ausgangssituation

Am Sonntag, den 14. Oktober, findet die 18. Landtagswahl in Bayern statt. Bei der vergangen Landtagswahl im Jahr 2013 erreichte die CSU wie meistens, abgesehen von der Legislaturperiode zwischen 2008 und 2013, die absolute Mehrheit und regierte den Freistaat alleine.

Seitdem sanken die Umfragewerte der CSU deutlich. Als Konsequenz gab Horst Seehofer 2017 sein Amt als Ministerpräsident auf und wechselte in die Bundespolitik. Sein Nachfolger wurde der Ex-Finanzminister Markus Söder, der gleichzeitig auch der Spitzenkandidat der Christsozialen für die Landtagswahl in Bayern 2018 ist.

Hochrechnungen und Ergebnisse der Landtagswahl 2018 in Bayern

Mit den ersten Hochrechnungen zur Landtagswahl in Bayern ist um etwa 18 Uhr am Wahlabend zu rechnen. Diese Prognosen sind noch kein amtliches Ergebnis, kommen diesem aber meistens sehr nahe. Ein endgültiges Ergebnis wird es wahrscheinlich erst spät am Abend oder am nächsten Morgen geben. Die offiziellen Zahlen werden erst Tage später bekanntgegeben.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Was hat es mit der absoluten Mehrheit auf sich?

Bei der Landtagswahl wird gewählt, wer das Land regieren soll. Regieren darf die Partei, die die Mehrheit der Stimmen hat. Es gibt aber einen Unterschied zwischen absoluter und relativer Mehrheit. Mit der absoluten Mehrheit kann eine Partei alleine regieren. Für diese reicht die Mehrheit der Sitze im Parlament. Die Mehrheit kann auch bei weniger als 50 Prozent der Stimmen erreicht werden. Bei der letzten Landtagswahl reichten der CSU 47,7 Prozent für ein Übergewicht bei der Sitzverteilung.

Die relative Mehrheit bedeutet, dass eine Partei die meisten Stimmen erhalten hat, aber weniger als die Hälfte aller Sitze. Ist dies der Fall kann die Partei mit der relativen Mehrheit zwar regieren, braucht aber einen Koalitionspartner.

Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl 2018 in Bayern möglich?

Laut den aktuellsten Umfragen wird die CSU die absolute Mehrheit verlieren. Die Regierungspartei wird sogar nur noch bei knapp über 30 Prozent gesehen. Deswegen muss sie voraussichtlich eine Koalition mit einer oder mehreren anderen Parteien eingehen. Theoretisch könnte es sogar eine bunte Koalition ohne die CSU geben. Das ist jedoch unwahrscheinlich, da keine Partei mit der AfD koalieren will.

Rechnerisch wäre, wenn man die neuesten Umfragen betrachtet, eine Zweier-Koalition der CSU (33 Prozent) mit den Grünen (18 Prozent) möglich. Eine Koalition zwischen der CSU und der SPD (11 Prozent), bzw. der CSU und den Freien Wählern (11 Prozent), könnte knapp machbar sein. Im Moment würden diese möglichen Koalitionen auf 44 Prozentpunkte kommen.

Möglich ist auch ein Dreier-Bündnis der CSU mit den Freien Wählern und der FDP (6 Prozent).

Wer wird nach der Landtagswahl 2018 Bayerischer Ministerpräsident?

Um Bayerischer Ministerpräsident zu werden, muss man das 40. Lebensjahr vollendet haben und das aktive Landtagswahlrecht in Bayern besitzen. Der Ministerpräsident wird vom Bayerischen Landtag gewählt. Dazu braucht er die absolute Mehrheit der Abgeordneten-Stimmen.

Bei einer CSU-geführten Regierung, die wahrscheinlich ist, würde vermutlich der amtierende Ministerpräsident Markus Söder im Amt bestätigt werden. Auch bei einer Koalition würde die CSU als stärkste Partei wohl den Ministerpräsidenten stellen.

Sollte es zu einer bunten Koalition kommen, könnte es zum ersten Mal seit 1957 einen Ministerpräsident in Bayern geben, der nicht von der CSU ist. In diesem unwahrscheinlichen Fall wäre der wahrscheinlichste Kandidat Ludwig Hartmann von den Grünen.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Wer landet in der Opposition?

In Bayern ist die Opposition traditionell schwach. Grund dafür ist, dass die CSU meistens alleine mit der absoluten Mehrheit regierte. Die Opposition ist dazu da, um die Landesregierung zu kontrollieren. In der letzten Legislaturperiode waren die SPD, die Grünen und die Freien Wähler in der Opposition.

Nach der Wahl 2018 wird wahrscheinlich eine dieser Parteien erstmals Teil der bayerischen Landesregierung. Wahrscheinlich scheint, dass die AfD das erste Mal in den Landtag einzieht und in die Opposition geht. Das liegt vor allem daran, dass keine der anderen Parteien mit ihnen koalieren will. Die FDP könnte ebenfalls in der Opposition landen.

Landtagswahl in Bayern 2018: Die Ergebnisse der einzelnen Stimmkreise und Gemeinden

Wie die Parteien und Direktkandidaten in den einzelnen Stimmkreisen und Gemeinden abgeschnitten haben erfahren Sie in diesem Artikel.

