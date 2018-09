30 Tage vor der Landtagswahl in Bayern: Hier floppt der Wahlkampf der CSU besonders

30 Tage vor der Landtagswahl in Bayern scheint für Markus Söder das Ergebnis noch völlig offen zu sein. In der Vergangenheit überzeugte die CSU jedoch nicht immer.

München - Von Woche zu Woche bröckeln die Umfrageergebnisse für Markus Söders CSU dahin, 30 Tage vor der Wahl liegen die Christsozialen bei 35 Prozent. Derzeit ist mit dem Einzug von sieben Parteien in das Maximilianeum zu rechnen - auch die Linke steht bei fünf Prozent. Damit wäre nur eine Koalition mit den Grünen möglich - es sei denn, man nähme zwei Parteien mit ins Boot. Keine rosigen Aussichten für die CSU. Wie wollen Söder und Parteichef Horst Seehofer das Blatt noch wenden?

Markus Söder vor den Wahlen: „Es ist alles drin, das Spiel hat noch nicht mal begonnen.“

Söder übte sich am Donnerstag im Münchner Presseclub an Zweifeln gegenüber Umfragen: „Das letzte Jahr war für die Demoskopie ein Desaster. Jede Umfrage war anders als das Ergebnis.“ Auch in Schweden hätten die Demoskopen daneben gelegen. „50 Prozent der Wähler sind noch unentschieden und 60 Prozent derer, die eine Partei angegeben haben, sind sich noch unsicher.“ Söders Fazit: „Es ist alles drin, das Spiel hat noch nicht mal begonnen.“ Die Umfrageergebnisse seien aber ein „Ansporn, eine große Motivation“ für den Wahlkampf. „Das wird kein Sprint, das wird ein Dauermarathon.“ Die Debatten der vergangenen Wochen seien von Bundespolitik dominiert worden, zuletzt von den Ereignissen in Chemnitz. Jetzt solle es um Bayern gehen.

Söder warnt vor instabilen Verhältnissen in Bayern: „Ein Parlament, in dem Kommunisten und Rechtsextreme vertreten sind, in dem alles zerfasert und zersplittert, ist eigentlich nicht der Beitrag zu Stabilität, den Bayern braucht.“ Die Grünen seien für eine Koalition zu links, eine Zusammenarbeit mit der AfD schließe er völlig aus. Söder hatte das einzige geplante Podiumsgespräch der Spitzenkandidaten am Montag im Landtag wegen der geplanten Teilnahme der AfD platzen lassen.

Dafür spricht er beim Landesparteitag am Samstag in München. Motto: „Wir wollen ein stabiles Bayern und keine instabile Demokratie.“ Da spricht natürlich auch Parteichef Horst Seehofer. Ob Seehofer im Wahlkampf eine Hilfe ist? „Wir arbeiten zusammen Hand in Hand. Alle wollen Erfolg“, so der Ministerpräsident. Seehofer lässt sich von den Demoskopen auch nicht beeindrucken: „Umfrageergebnisse verbessern sich nicht, indem man jammert, sondern, indem man dagegen ankämpft. Wir haben jetzt noch vier Wochen - da müssen wir richtig powern.“

+ Demonstration gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz © dpa / Felix Hörhager

Umstrittene Wahlkampf-Themen: Hier floppt die CSU am meisten