Die spannendste Wahl aller Zeiten: Jetzt droht der XXL-Landtag

Am 14. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern.

Landtagswahl in Bayern

von Klaus Rimpel schließen

Am 14. Oktober wählt Bayern - doch was passiert, falls es in Zukunft mehr Abgeordnete im Maximilianeum gibt? Wir erklären die Gründe und mögliche Auswirkungen auf den Steuerzahler.