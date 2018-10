Am Sonntag um 18 Uhr schließen die Wahllokale in Bayern. Wie die Stadt München wählt und alle Reaktionen und News dazu, berichten wir hier live im Ticker.

Um 18 Uhr schließen in Bayern die Wahllokale.

Kurz darauf werden die ersten Prognosen und Hochrechnungen erwartet.

München ist für die Landtagswahl 2018 in Bayern in neun Stimmkreise aufgeteilt.

Am Mittag und Nachmittag gab es lange Schlangen vor den Wahllokalen in München.

Im News-Ticker finden Sie laufend aktualisierte Ergebnisse, Interviews und Analysen direkt aus den Münchner Stadtvierteln.

15.30 Uhr: Es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl ab. Im Jahr 2013 lag die Wahlbeteiligung in München bei 62,7%, im Jahr 2008 bei nur 57 Prozent. Reporter schildern, dass es lange Wartezeiten vor den Wahllokalen im gesamten Münchner Stadtgebiet gibt. Vor dem Wahllokal Isartalstraße im Glockenbach-/Dreimühlviertel beobachtete tz-Redakteur Klaus Vick eine sehr lange Schlange. „So etwas habe ich bisher nicht mal ansatzweise erlebt“, meldete er. Bis zu einer Dreiviertelstunde müssen Wähler hier anstehen.

+ Rund 45 Minuten müssen Wähler am Nachmittag am Wahllokal in der Isartalstraße warten. © Klaus Vick



Auch vor dem Wahllokal in der Carl-von-Linde-Realschule stehen die Wähler bis auf die Straße. Wartezeiten von rund einer halben Stunde werden auch von der Fromundstraße in Untergiesing sowie der Wiesentfelser Straße in Neuaubing gemeldet, etwa 20 Minuten musste man am frühen Nachmittag in der Schulstraße in Neuhausen warten.

+ Lange Schlangen vor den Wahllokalen auch in Haidhausen. © FKN



München wählt bei der Landtagswahl 2018 in neun Stimmkreisen

Bis 18 Uhr können die Münchner am 14. Oktober 2018 ihre Stimme für die Landtagswahl abgeben. Welche Partei erzielt in München die meisten Stimmen? Welcher Direktkandidat ist in meinem Viertel besonders beliebt? Wie wählt Schwabing, Sendling oder Trudering? Was passiert auf den Wahlparties, wie reagieren die Parteien und was sagen die Münchner zum Wahlergebnis? Alle wichtigen Informationen fassen wir in diesem News-Ticker für Sie im Laufe des Abends zusammen.

Für die Landtagswahl im Freistaat ist Bayern in 91 Stimmkreise aufgeteilt. Neun davon befinden sich in München: Im Norden sind das München-Moosach, München-Milbertshofen und München-Schwabing sowie im Westen der Stadt München-Pasing. An den Stimmkreis München-Mitte im Zentrum schließen sich München-Hadern, München-Giesing sowie München-Bogenhausen und München-Ramersdorf im Osten der Stadt an.

Diese Kandidaten treten bei der Landtagswahl 2018 an

Seit Wochen säumen Wahlplakate der verschiedenen Parteien die Straßen Münchens. Die Kandidaten werben um die Gunst der Münchner - mit persönlichen Nachrichten, Zielen, Themen und vor allem Bildern von sich selbst. Doch wer tritt zur Landtagswahl 2018 in Bayern an? Was muss man über die Spitzenkandidaten Markus Söder (CSU), Katharina Schulze und Ludwig Hartmann (Grüne), Natascha Kohnen (SPD), Martin Hagen (FDP), Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sowie Eva Bulling-Schröter und Ates Gürpinar (Linke) wissen? Wer jeweils für die Münchner Stadtviertel kandidiert, finden Sie in den oben verlinkten Übersichten für die einzelnen Stimmkreise.

Wann steht das Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Bayern fest?

Einen ersten Ausblick auf das Ergebnis der Landtagswahl gibt es erfahrungsgemäß kurz nach Schließung der Wahllokale. Im Laufe des Abends werden neue, aktualisierte Hochrechnungen veröffentlicht. Das offizielle Ergebnis könnte erst am späten Sonntagabend vorliegen - oder sogar erst in der Nacht zum Montag.