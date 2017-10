Landtagswahl in Niedersachsen im Live-Ticker: Rekord zeichnet sich ab

Wer koaliert nach der Wahl mit wem? Das haben sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD bis zuletzt offen gehalten. In unserem Live-Ticker zur Landtagswahl in Niedersachsen bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Niedersachsen wählt heute in einer vorgezogenen Wahl einen neuen Landtag.

Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD tritt gegen seinen CDU-Herausforderer Bernd Althusmann an.

Um 18.00 Uhr schließen die Wahllokale, dann erfahren Sie bei uns die ersten Hochrechnungen.

In dem Artikel unter diesem Link erfahren Sie, wann am Sonntag mit einem Ergebnis zu rechnen ist.

10.58 Uhr: Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich am Vormittag eine höhere Wahlbeteiligung als 2013 abgezeichnet. Um 10.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 8,21 Prozent - vor vier Jahren hatten zum selben Zeitpunkt 5,37 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das gab eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung in Hannover am Sonntag bekannt. 2013 lag die Wahlbeteiligung bei 59,4 Prozent, nachdem sie 2008 noch mit 57,1 Prozent ein für das Bundesland historisches Tief erreicht hatte.

10.49 Uhr: Ein Rekord zeichnet sich in Niedersachsen mit Blick auf die Briefwahl ab. In vielen Städten und Gemeinden haben so viele Wahlberechtigte wie noch nie seit mindestens 1986 Briefwahlunterlagen beantragt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

10.13 Uhr: Die CDU lag in den Umfragen zunächst weit vor der SPD, verlor dann aber kontinuierlich. In den letzten Erhebungen der Forschungsgruppe Wahlen (Donnerstag/ZDF) und des Instituts Civey (Freitag/„Spiegel Online“) rutscht sie mit 31,8 bis 33 Prozent hinter die SPD mit 34,5 bis 34,6 Prozent. Die Grünen und die FDP kommen auf 8,5 bis 9 Prozent, die AfD liegt bei 7 bis 7,8 Prozent. Die Linke muss mit 5 bis 5,7 Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: Wahllokale geöffnet

9.28 Uhr: Dem niedersächsischen Parlament gehören mindestens 135 Abgeordnete an. Wegen Überhang- und Ausgleichsmandaten gibt es derzeit 137 Parlamentarier. In 87 Wahlkreisen werden die Abgeordneten direkt gewählt, die anderen ziehen über die Landeslisten der Parteien in den Landtag in Hannover ein.

8.01 Uhr: In Niedersachsen haben seit 8.00 Uhr die Wahllokale geöffnet. Die Abstimmung in Niedersachsen ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor drei Wochen und wird deshalb bundesweit mit Spannung verfolgt. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Sonntag, 6.20 Uhr: Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl wird heute in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Knapp 6,1 Millionen Menschen können abstimmen. In letzten Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat antritt.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (l.) von der SPD und sein Herausforderer von der CDU, Bernd Althusmann, beim TV-Duell. © dpa Die Wahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zur CDU, wurde die Abstimmung vorgezogen, denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.

Landtagswahl 2017 in Niedersachsen: SPD und CDU halten sich fast alle Optionen offen

Am heutigen Sonntag steht die Entscheidung an, doch vor der Landtagswahl in Niedersachsen halten sich die Spitzenkandidaten von SPD und CDU weiter fast alle Koalitionsoptionen offen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte beim einzigen Fernsehduell mit seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann im NDR, er sei "sehr vorsichtig" mit dem Ausschluss von Optionen vor einer Wahl. Althusmann sagte, er wolle sich zu Koalitionsfragen nicht äußern, sondern streite "ausschließlich für die CDU".

Weil lehnte auch eine große Koalition mit der CDU nicht ab. Ein solches Bündnis sei angesichts sachlicher und atmosphärischer Differenzen "sehr unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen". Spekulationen über eine unter Umständen mögliche rot-rot-grüne Koalitionen bezeichnete er als "Phantomdiskussion". Dies sei "ein Thema, das in der SPD überhaupt nicht diskutiert wird".

Althusmann betonte, die CDU werde unmittelbar nach der Wahl für Gespräche "auf alle demokratischen Parteien" zugehen. Nur Bündnisse mit Rechts- und Linkspopulisten seien ausgeschlossen. Weil und der SPD warf er vor, ein rot-rot-grünes Bündnis nicht auszuschließen: "Sie eiern herum."

Landtagswahl 2017: Diese Koalitionen sind möglich

Es wird mit einem knappen Ausgang der Wahl gerechnet. In Umfragen liegen SPD und CDU seit Wochen nahezu gleichauf. Rechnerisch wären demnach eine große Koalition aus den beiden großen Parteien sowie Dreierkoalitionen wie ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine Ampel aus SPD, FDP und Grünen möglich.

Ob die Linke in den Landtag einzieht, ist fraglich. Sie liegt in den Umfragen bei etwa fünf Prozent. Die seit 2013 amtierende Regierung aus SPD und Grünen hätte laut Umfragen keine Mehrheit mehr.

Die Wahl in Niedersachsen wurde vorgezogen, weil die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August zur CDU wechselte und die Regierung dadurch ihre Mehrheit im Landtag verlor. Ursprünglich sollte in Niedersachsen erst im Januar gewählt werden.

Während des Fernsehduells lieferten sich Weil und Althusmann unter anderem einen Schlagabtausch zu Themen wie Schulbildung, Kindertagesstätten und den Ausbau der Internetversorgung. CDU-Herausforderer Althusmann warf Weil vor, als Aufsichtsrat des von der Abgasaffäre gebeutelten Autobauers VW versagt zu gaben. Die Aufsicht sei "nicht vernünftig ausgeübt" worden. Der SPD-Ministerpräsident wies dies zurück und sprach von "Polemik". VW ist Niedersachsens größter Arbeitgeber, das Land hält 20 Prozent der stimmberechtigten Anteile an dem Konzern.

