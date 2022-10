Landtagswahl in Niedersachsen: Stimmungstest auch für die Bundesparteien

Landtagswahl in Niedersachsen (Symbolbild) © IMAGO / IlluPics

Die Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag ist auch für die Bundespolitik ein Stimmungstest.

Hannover in Deutschland - Die Energie- und Preiskrise infolge des Ukraine-Krieges dürfte eine große Rolle bei der Stimmabgabe spielen. Die Ausgangssituation für die Bundestagsparteien:

SPD



Während die Sozialdemokraten im Bund in Meinungsumfragen derzeit eher schlecht dastehen, liegt die SPD in Niedersachsen kurz vor der Wahl stabil auf Platz eins. Damit könnte sich der Trend fortsetzen, dass Landtagswahlen durch populäre Amtsinhaber entschieden werden - in diesem Fall Stephan Weil.



Dieser hat nach dem Urnengang möglicherweise sogar die Wahl zwischen einer Fortsetzung der Koalition mit der CDU und einer Rückkehr zum Bündnis mit den Grünen, mit denen Weil bis 2017 gemeinsam regiert hat. Auf Rückenwind durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scheint Weil dagegen weniger setzen zu können.

CDU



Derzeit spricht wenig dafür, dass die CDU in Niedersachsen glänzen kann. Selbst wenn es der Landespartei entgegen der jüngsten Umfragen gelingen sollte, stärkste Kraft zu werden, hat sie schlechte Aussichten, die nächste Regierung zu führen: Die FDP ist viel zu schwach, die Grünen würden wohl eher mit der SPD koalieren und umgekehrt.



Das ist bitter für Bundesparteichef Friedrich Merz, der einen Erfolg gut gebrauchen könnte. Mit der richtigen Balance zwischen kritischem und konstruktivem Oppositionskurs tut er sich weiter schwer, mit Behauptungen über "Sozialtourismus" von Ukraine-Flüchtlingen sorgte er für breite Empörung.



Grüne



Die Grünen liegen stabil auf Platz drei, auch wenn sie mit Umfragewerten um die 16 Prozent nicht mehr ganz so gut dastehen wie noch vor einigen Wochen. Das Hin und Her um die Gasumlage könnte sich hier negativ auswirken. Gleichwohl werden den Grünen gute Chancen eingeräumt, an der Seite der SPD wieder mitzuregieren.



Im Wahlkampf setzt die Landespartei vor allem auf das Kernthema Klimaschutz und dabei auch auf ihre Bundesministerinnen und -minister als Zugpferde sowie neben der Landespolitik auf bundespolitische Themen wie Energiewende und bundesweites 49-Euro-Ticket.



FDP



Die Liberalen bangen um den Wiedereinzug in den Landtag, Umfragen sehen sie bei fünf Prozent. Seit dem Gang in die an der Parteibasis ungeliebte Ampel-Koalition im Bund fuhr die FDP bereits in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen herbe Verluste ein. Im Saarland blieb sie etwa auf dem Niveau von 2017, aber erneut unter der Fünf-Prozent-Hürde.



Sollte es auch in Niedersachsen nicht reichen, müssen SPD und Grüne im Bund damit rechnen, dass es in der Bundesregierung noch ungemütlicher wird als bisher: Um ihre Kernwählerschaft zu beruhigen, dürfte die FDP stärker versuchen, ihre Positionen durchzusetzen.



AfD



Ausgerechnet einer ihrer zerstrittensten Landesverbände könnte der AfD den ersten Wahlerfolg in diesem Jahr bringen: Umfragen sehen sie bei bis zu elf Prozent - nach 6,2 Prozent vor fünf Jahren. Im Mai war die AfD in Schleswig-Holstein aus dem Landtag geflogen, Verluste gab es auch im Saarland und in Nordrhein-Westfalen.



Doch jetzt könnte die Angst vor Preissteigerungen und Energieknappheit der AfD in die Hände spielen. Und diese Angst wird kräftig angeheizt von der Parteispitze in Berlin, die seit den Vorstandswahlen im Juni deutlich stärker nach rechts ausgerichtet ist.



Linke



Die von Dauerstreit geprägte Linkspartei dürfte auch in Niedersachsen kaum Grund zum Feiern haben. In Umfragen kommt sie nicht über vier Prozent - ein regelrechter Absturz wie bei den vorherigen Landtagswahlen könnte ihr immerhin erspart bleiben.



Seit dem knappen Wiedereinzug in den Bundestag, der nur aufgrund dreier Direktmandate gelang, kämpft die Partei ums Überleben. Größtes internes Konfliktthema ist der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Ein weiteres Problem für die Linke ist, dass beim Protest gegen die Krisenpolitik der Regierung die Abgrenzung zur AfD bisweilen schwierig ist. bk/cne/cha/mt

Ein bodenständiger Ministerpräsident als "stiller Kämpfer"



Stephan Weil ist kein Mann schillernder Auftritte und polternder Reden in Bierzelten. Manche kritisieren ihn als farblos und spröde - aber er fährt als niedersächsischer Ministerpräsident bereits seit 2013 gut mit seiner unspektakulären Art, mit der er sich deutlich von Amtsvorgängern wie Gerhard Schröder (SPD) oder Christian Wulff (CDU) abhebt. Weil entriss der CDU die Macht und sicherte sich bereits einmal die Wiederwahl. Nun möchte er es zum dritten Mal wissen - und die Chancen stehen laut Umfragen gut.

Gemessen am Bundestrend für die SPD ist die Ausgangslage für den Amtsinhaber in Hannover vor der niedersächsischen Landtagswahl am Sonntag nicht sonderlich günstig, zumal die politische Stimmung im Land angesichts explodierender Energiepreise angespannt ist. Aber das ist für Weil nichts Neues.



Schon bei der Wahl 2017 kämpfte er als Spitzenkandidat mit einem schlechten Bundestrend. Dass sich die SPD in Niedersachsen am Ende doch als stärkste Partei durchsetzte, schrieben Beobachter zu wesentlichen Teilen damals ihm zu. Weil ist bei vielen Menschen beliebt, seine bodenständige Art kommt an.



Besucherinnen und Besucher auf seiner Internetseite begrüßt der 63-Jährige mit einem formlosen "Moin, liebe Bürgerinnen und Bürger". Im Wahlkampf sucht er das Gespräch in Fußgängerzonen und auf Marktplätzen, die Veranstaltungsreihe heißt "Auf ein Wort". Gepaart ist dies mit Begriffen wie Kompetenz und Erfahrung - sowie ursozialdemokratischen Botschaften. "Starker Staat in schweren Zeiten" - so lautet eine der Kernbotschaften des Wahlkampfs seiner Partei.



Weils Durchbruch auf der landespolitischen Bühne liegt bald zehn Jahre zurück. Vor der Landtagswahl 2013 setzte sich der damalige Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover bei einem SPD-internen Mitgliederentscheid als Spitzenkandidat durch und wurde kurz danach außerdem zum SPD-Landeschef gewählt. Von vielen wurde er als langweilig belächelt. Er selbst aber machte aus der solide-spröden Art anschließend so etwas wie sein Markenzeichen.



Er liebe es einfach, sich mit guten Freunden in einer Kneipe in Hannover bei Matjes und Bratkartoffeln zu treffen, sagte Weil einmal. "Das ist genau die Umgebung, in der ich mich wohlfühle." Er ist zudem erklärte Fußballfan und Anhänger des Bundesligisten Hannover 96. Der "Bunten" sagte er jüngst, dass dessen Stadion gar sein Lieblingsort sei - obwohl er dort "am meisten leide".



Wandern und Lesen gehören ebenfalls zu den Hobbys des Manns, der seit 35 Jahren mit einer Pädagogikprofessorin verheiratet ist. Gemeinsam hat das Ehepaar einen inzwischen erwachsenen Sohn. Von Haus ist Weil Jurist, er arbeitete unter anderem als Amtsrichter und Staatsanwaltschaft. Später schlug er die Verwaltungslaufbahn ein, wurde Kämmerer und Oberbürgermeister von Hannover. Dieses Amt bildete dann das Sprungbrett in die Landespolitik.



Insgesamt gilt der gebürtige Hamburger, der bereits als Kind nach Hannover zog, als kompromissfähiger und pragmatischer Politikmanager. Medienwirksame Profilierung und offen ausgetragene Konflikte vermeidet Weil. Zugleich wird ihm dafür aber nachgesagt, hinter den Kulissen durchaus klar Positionen zu beziehen. Als "stillen Kämpfer" betitelte ihn einmal eine Wochenzeitung.



Im persönlichen Duell mit seinem CDU-Herausforderer Bernd Althusmann führt Weil klar. Bei einer hypothetischen Direktwahl des Regierungschefs würden laut aktuellen Umfragen bis zu 55 Prozent für ihn stimmen, für Althusmann nur rund die Hälfte. Im Wahlkampf versucht er den Menschen angesichts galoppierender Inflation die größten Sorgen zu nehmen. So kündigte er ein landeseigenes Unterstützungsprogramm über fast eine Milliarde Euro im Fall seiner Wahl an.



Erreichen will Weil das erklärtermaßen in einer Koalition mit den Grünen, mit denen er bereits von 2013 bis 2017 regierte. Dass er 2017 eine große Koalition mit der CDU eingehen musste, war eher eine Notlösung aufgrund der Mehrheitsverhältnisse. Das Bündnis funktionierte leidlich, war aber keine Liebesheirat. Die Gemeinsamkeiten gingen derzeit "deutlich zur Neige", sagte Weil jüngst der "Bild"-Zeitung. Er wolle lieber zu Rot-Grün "zurückkehren". bro/cfm