Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Essen I?

Die Flagge des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen mit NRW-Wappen © Robert Schmiegelt/IMAGO

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen steht am 15. Mai 2022 an. Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Essen I? Alle Infos.

Essen - Am Sonntag, 15. Mai 2022, wird im Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt, da die Legislaturperiode der CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst zu Ende geht. Dabei ist der Wahlkreis Essen I einer von 128 Wahlkreisen.

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist eine sogenannte Verhältniswahl. Das bedeutet: Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen, und die Summe der abgegebenen Stimmen entscheidet über die Zahl der Sitze einer Partei. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme, die sie auch per Briefwahl abgeben können. Mit ihrem Stimmzettel wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen. Die Legislaturperiode des gewählten Landtages ist auf fünf Jahre angesetzt, 2017 fand die letzte Wahl statt. (Landtagswahlen in NRW und Niedersachsen: Alles Wichtige aus der Welt der Politik erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: Ergebnisse im Wahlkreis Essen I als interaktive Karte

Landtagswahl– welche Parteien treten 2022 in Nordrhein-Westfalen an?

Bei der Wahl 2022 kämpft Amtsinhaber Hendrik Wüst um seine Position. Insgesamt treten 64 Parteien bei der Landtagswahl an:

CDU

SPD

Die Linke

AfD

GRÜNE

FDP

Die Familien-Partei

Piraten

Freie Wähler

dieBasis

ÖDP

Die Humanisten

Die Partei

Die Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

SGV

Volt

Die Violetten

neo

BKP

Die Rechte

ÖkoLinX

MSP

BWUnion

ZENTRUM

DSP

BIG

CSU

SSW

BVB/FW

Menschliche Welt

Tierschutzallianz

BP

Gartenpartei

Deutsche Konservative

MLPD

III. Weg

Europäische Partei LIEBE

Bündnis C

UNABHÄNGIGE

Team Todenhöfer

BüSo

LD

diePinken/BÜNDNIS 21

V-Partei³

DiB

NPD

PdF

B*

Die Grauen

Graue Panther

THP

LKR

SGP

Volksabstimmung

du.

BÜRGERBEWEGUNG

LfK

DM

KlimalisteBW

Die SONSTIGEN - X

Wir2020

DKP

Landtagswahl in NRW: Wahlkreis Essen I – wann gibt es am Wahlabend ein Ergebnis?

Am Wahltag können Bürger ihre Stimme ab 8:00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich. Die Wahllokale im Nordrhein-Westfalen werden um 18:00 Uhr schließen. Danach beginnt sofort die Auszählung. Parallel dazu werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die auf Befragungen der Wähler in den Wahllokalen beruhen. Erfahrungsgemäß wird bis 18:30 Uhr die erste Hochrechnung vorliegen, die dann tatsächlich auf den ersten Auszählungen beruht. Im Verlauf des Abends werden die Hochrechnungen dann immer genauer werden. Wann kommt das Wahlergebnis der Wahl 2022 in Nordrhein-Westfalen? Vor fünf Jahren lag das vorläufige amtliche Endergebnis schon zu einer relativ frühen Uhrzeit vor: Die Ergebnisse wurden am Wahlabend um 21 Uhr veröffentlicht. Dieses Ergebnis musste dann noch geprüft und bestätigt werden.

Wahlkreis Essen I – wer darf bei der NRW-Wahl wählen?

Der Wahlkreis Essen I umfasst von der Stadt Essen die Stadtbezirke: IV - Borbeck und V - Altenessen, Karnap, Vogelheim. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte erhalten im Vorfeld eine Wahlbenachrichtigung. Um sich vorab zu informieren, nutzen viele Wähler und Wählerinnen den Wahl-O-Mat oder orientieren sich an Umfragen.

Wahlkreis Essen I – das Ergebnis bei der letzten Landtagswahl in NRW

Der aktuelle noch im Amt befindliche Landtag wurde 2017 gewählt. Die CDU gewann mit Spitzenkandidat Armin Laschet mit 33,0 Prozent. Die SPD kam auf 31,2 Prozent. Die FDP gewann 12,6 Prozent der Stimmen, die Grüne wurde von 6,4 Prozent gewählt. Die AfD erzielte 7,4 Prozent. Die Linke scheiterte dagegen mit 4,9 Prozent der Wählerstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde und zog nicht in den Landtag ein. Auch die Piratenpartei, die zuvor im Landtag vertreten war, verlor deutlich an Wählerstimmen und kam nur auf 1,0 Prozent.

Im Wahlkreis Essen I – Mühlheim II gab es im Jahr 2017 104.727 Wahlberechtigte, davon gaben 61.158 Personen gültige Wahlzettel ab. Das Wahlergebnis bei einer Wahlbeteiligung von 59,4 Prozent:

SPD: 23.595 Stimmen, Stimmenanteil 38,6%, Verlust -13,3%

CDU: 14.873 Stimmen, Stimmenanteil 24,3%, Gewinn 6,4%

AfD: 8.020 Stimmen, Stimmenanteil 13,1%

FDP: 5.798 Stimmen, Stimmenanteil 9,5%, Gewinn 4,6%

DIE LINKE: 2.893 Stimmen, Stimmenanteil 4,7%, Gewinn 1,9%

GRÜNE: 2.468 Stimmen, Stimmenanteil 4,0%, Verlust -1,6%

TIERSCHUTZliste: 573 Stimmen, Stimmenanteil 0,9%

PIRATEN: 557 Stimmen, Stimmenanteil 0,9%, Verlust -7,3%

Die PARTEI: 461 Stimmen, Stimmenanteil 0,8%, Gewinn 0,4%

NPD: 381 Stimmen, Stimmenanteil 0,5%, Verlust -0,4%

BIG: 213 Stimmen, Stimmenanteil 0,3%, Gewinn 0,2%

FREIE WÄHLER: 207 Stimmen, Stimmenanteil 0,3%, Gewinn 0,2%

AD-Demokraten NRW: 139 Stimmen, Stimmenanteil 0,2%

MLPD: 128 Stimmen, Stimmenanteil 0,2%

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind 128 Wahlkreise vertreten:

Aachen I

Aachen II

Aachen III

Aachen IV

Bielefeld I

Bielefeld II

Bochum I

Bochum II

Bochum III

Bonn I

Bonn II

Borken I

Borken II

Bottrop – Recklinghausen VI

Coesfeld I – Borken III

Coesfeld II

Dortmund I

Dortmund II

Dortmund III

Dortmund IV

Duisburg I

Duisburg II

Duisburg III

Düren I

Düren II – Euskirchen II

Düsseldorf I

Düsseldorf II

Düsseldorf III

Düsseldorf IV

Ennepe-Ruhr-Kreis I

Ennepe-Ruhr-Kreis II

Essen I

Essen II

Essen III

Essen IV

Euskirchen I

Gelsenkirchen I – Recklinghausen V

Gelsenkirchen II

Gütersloh I – Bielefeld III

Gütersloh II

Gütersloh III

Hagen I

Hagen II – Ennepe-Ruhr-Kreis III

Hamm I

Heinsberg I

Heinsberg II

Herford I

Herford II – Minden-Lübbecke III

Herne

Hochsauerlandkreis I

Hochsauerlandkreis II

Höxter

Kleve I

Kleve II

Köln I

Köln II

Köln III

Köln IV

Köln V

Köln VI

Köln VII

Krefeld I – Viersen III

Krefeld II

Leverkusen

Lippe I

Lippe II – Herford III

Lippe III

Märkischer Kreis I

Märkischer Kreis II

Märkischer Kreis III

Mettmann I

Mettmann II

Mettmann III – Mülheim II

Mettmann IV

Minden-Lübbecke I

Minden-Lübbecke II

Mönchengladbach I

Mönchengladbach II

Mülheim I

Münster I – Steinfurt IV

Münster II

Münster III – Coesfeld III

Oberbergischer Kreis I

Oberbergischer Kreis II

Oberhausen I

Oberhausen II – Wesel I

Olpe

Paderborn I

Paderborn II

Recklinghausen I

Recklinghausen II

Recklinghausen III

Recklinghausen IV

Remscheid – Oberbergischer Kreis III

Rhein-Erft-Kreis I

Rhein-Erft-Kreis II

Rhein-Erft-Kreis III

Rhein-Kreis Neuss I

Rhein-Kreis Neuss II

Rhein-Kreis Neuss III

Rhein-Sieg-Kreis I

Rhein-Sieg-Kreis II

Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III

Rhein-Sieg-Kreis IV

Rhein-Sieg-Kreis V

Rheinisch-Bergischer Kreis I

Rheinisch-Bergischer Kreis II

Siegen-Wittgenstein I

Siegen-Wittgenstein II

Soest I

Soest II

Solingen I

Steinfurt I

Steinfurt II

Steinfurt III

Unna I

Unna II

Unna III – Hamm II

Viersen I

Viersen II

Warendorf I

Warendorf II

Wesel II

Wesel III

Wesel IV

Wuppertal I

Wuppertal II

Wuppertal III – Solingen II

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022: Alle Infos bei Merkur.de

