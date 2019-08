Sachsen-Wahl: Hans-Georg Maaßen als neuer Innenminister gehandelt - Einstieg in Politik?

Anfang September finden in Sachsen Landtagswahlen statt. Hans-Georg Maaßen wird als möglicher neuer CDU-Innenminister gehandelt.

Am 1. September finden in Sachsen Landtagswahlen statt.

Aktuelle Prognosen zeigen ein knappes Rennen an der Spitze.

Die SPD droht abzurutschen, die Grünen könnten an den Sozialdemokraten vorbeiziehen.

Update vom 13. August, 16.59 Uhr:

Kanzlerin Angela Merkel hat sich vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zuversichtlich gezeigt. „Ich glaube, wir haben auch durchaus gute Chancen“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag in Stralsund bei einem Leserforum der „Ostsee-Zeitung“ mit Blick auf die Wahlen am 1. September, bei denen die AfD laut Umfragen stärkste Kraft werden könnte. Das Umfeld sei „schwierig“, aber die CDU-Spitzenkandidaten Michael Kretschmer in Sachsen und Ingo Senftleben in Brandenburg kämpften.

Im Bund versuche man, „noch möglichst viele Probleme zu lösen“, etwa Hilfen für den Kohleausstieg. Dann gebe es ein Angebot - „und dann müssen wir anschließend mit dem Ergebnis leben“, sagte Merkel. Man müsse „mit ganzem Herzen kämpfen“.

Update vom 13. August, 13.59 Uhr: Hans-Georg Maaßen ist aktuell für die CDU in Sachsen auf Wahlkampftour. Doch nicht nur das: Der geschasste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz könnte nach einem Bericht der Bild sogar der nächste Innenminister in dem Land werden. Vorausgesetzt die CDU regiert auch nach der Sachsen-Wahl am 1. September. Maaßen selbst dementierte den möglichen Posten gegenüber dem Blatt nicht und antwortete lediglich: „Das ist eine theoretische Frage. Dazu sage ich weder Ja noch Nein.“

Maaßen bezog dann auch gleich Stellung und kritisierte die eigene Partei. Besonders auf Bundesebene laufe die CDU zu sehr Stimmungen hinterher, anstatt Probleme eigenständig zu benennen und anzugehen. Deshalb fordert er eine Partei-Reform. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bekommt von Maaßen einen Seitenhieb: Kretschmer müsse sich stärker gegen Berlin positionieren, „vor allem in den Bereichen Migration, Sicherheit und Energiepolitik“, wo sich der Ministerpräsident nach Maaßens Ansicht ohnehin eine andere Politik der Bundespartei wünsche.

Schon seit Anfang August ist Maaßen in Sachsen auf Wahlkampftour. Zu einem ersten Termin waren aber offenbar vor allem AfD-Sympathisanten gekommen. Schon damals hatte er einen Einstieg in die Politik, sowie eine mögliche Übernahme eines politischen Amtes in Sachsen nicht ausgeschlossen.

Maaßen war als Präsident des Bundesverfassungsschutzes in die Kritik geraten, nachdem er die Echtheit eines Videos bezweifelt hatte, das nach der Tötung eines Mannes in Chemnitz eine Attacke gegen Migranten zeigt.

Mit Sachsen-Rap auf die Regierungsbank: Singender Politiker will Landtagswahl gewinnen

Update vom 10. August, 17.40 Uhr: Ein sächsischer Politiker zeigt jetzt auf YouTube mit einem Lied, wie er seine Wähler bei der Landtagswahl begeistern will. Die zentrale Passage in seinem zweiminütigen Rap von und mit Matthias Schmiedel: „Hey Sachsen, sei helle / mach das Kreuz an der richt‘gen Stelle“. Wo diese richtige Stelle seiner Ansicht nach ist, formuliert er auch: bei den Freien Wählern.

Eingebettet in idyllische Landschaften und mit zahlreichen Unterstützern im Hintergrund rappt Schmiedel im dem Video von seiner Berufserfahrung als Bürgermeister, preist sich als Politiker von nebenan. Motto: Der Steuerzahler gibt das Geld, in der Landeshauptstadt Sachsen wird es an der falschen Stelle wieder ausgegeben. Und von der Heimat ist natürlich ebenfalls viel die Rede. Botschaft, auf sächsisch vorgetragen: „Loofen musses“.

Dass die Sangeskünste von Freie-Wähler-Kandidat Schmiedel nicht überragend sind, weiß er hingegen selbst. So schreibt er auf YouTube: „Mir ist klar, dass ich nicht singen kann. Aber ich habe trotzdem einen musikalischen Weg gesucht, auf die Probleme in Sachsen aufmerksam zu machen.“

Sachsens Ministerpräsident zieht Vergleich zwischen AfD und NPD - und schließt Koalition aus

Update vom 9. August 2019: Nicht nur Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat zuletzt vor einer Entwicklung der AfD in Richtung NPD gewarnt. Wie nah sich die beiden Parteien tatsächlich sind, hat die Ippen-Digital-Zentralredaktion anhand der „Wahl-o-Mat“-Antworten der sächsischen Landesverbände überprüft.

Dresden - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat seine Kritik an der AfD bekräftigt und erneut eine Koalition mit der Partei kategorisch ausgeschlossen. "Es wird keine Regierung mit der AfD geben", sagte Kretschmer am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". In der AfD gebe es eine "ganz starke Strömung", die an die NPD erinnere. "Das macht uns große Sorgen", sagte der CDU-Politiker.

Michael Kretschmer über AfD vor Wahl in Sachsen: "Tonlage, die wir bisher nur von der NPD kannten"

Erst vor kurzem hatte Kretschmer kritisiert, von der AfD komme "eine Tonlage, die wir bisher nur von der NPD kannten". Der CDU-Politiker warf der Partei vor, ein "Zerrbild" von der Situation in Sachsen zu entwerfen. Die AfD versuche, eine "Protestwahl" zu erzeugen, sagte er in der ARD. An die Adresse möglicher AfD-Wähler gerichtet, fügte der Ministerpräsident hinzu, sie erreichten damit nur, dass in Sachsen keine stabile Regierung gebildet werden könne. Die Landtagswahl in Sachsen findet am 1. September statt.

Der sächsische AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban zeigte sich dagegen gesprächsbereit. "Wir sind dialogbereit", sagte Urban im "Morgenmagazin". Das Wichtigste sei für die AfD, dass sie die meisten Stimmen von allen Parteien bekomme.

Landtagswahl in Sachsen: AfD in Umfragen knapp hinter CDU

Aktuell regiert in Sachsen eine Koalition aus CDU und SPD, die könnte laut Umfragen jedoch keine Mehrheit mehr haben. Eine Regierungsbildung könnte nach der Landtagswahl schwierig werden. In Umfragen lag die AfD zum Teil gleichauf mit der CDU. In einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung rangierte die CDU aber wieder drei Prozentpunkte vor der AfD. Sie kommt demnach auf 28 Prozent, die AfD auf 25 Prozent.

Vor der Landtagswahl in Sachsen sind Plakate der „Partei“ teils abgehängt worden. Vor allem der Zeitpunkt der Aktion für Unmut.

