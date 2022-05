Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Klarer Sieg der CDU

Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein hat die Landtagswahl deutlich gewonnen © IMAGO / penofoto

Bei der Wahl in Schleswig-Holstein hat die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit einem Stimmenanteil von 43,4 Prozent eindeutig gewonnen.

Kiel in Deutschland - Die Grünen schoben sich bei dem Urnengang am Sonntag mit 18,3 Prozent an der SPD vorbei, die mit 16,0 Prozent den dritten Platz belegte, wie die Wahlleitung in der Nacht zum Montag in Kiel mitteilte.

Die zuletzt mit CDU und Grünen regierende FDP erhielt demnach 6,4 Prozent, während der als Partei der dänischen und friesischen Minderheiten von der Fünfprozenthürde ausgenommene Südschleswigsche Wählerverband (SSW) 5,7 Prozent auf sich vereinen konnte und die AfD mit 4,4 Prozent erstmals wieder ein Landesparlament verlassen muss. cfm/fml

Esken sieht im Ausgang der Schleswig-Holstein-Wahl kein schlechtes Omen für NRW



Trotz der Wahlpleite in Schleswig-Holstein hat sich SPD-Chefin Saskia Esken von einem Erfolg bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen überzeugt gezeigt. "Wir spielen in Nordrhein-Westfalen nicht auf Platz - sondern auf Sieg! Ich bin sehr zuversichtlich, dass der neue Ministerpräsident Thomas Kutschaty heißen wird", sagte Esken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



Esken wies die Deutung zurück, das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten im Norden hänge mit der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. "Das Ergebnis in Schleswig-Holstein hat mit all dem nichts zu tun. Das war eine Landtagswahl mit Landesthemen - und vor allem einem überaus beliebten Ministerpräsidenten", sagte sie mit Blick auf Wahlsieger Daniel Günther (CDU).

Günthers Auftreten stehe "in deutlichem Kontrast zu eher krawalligen Parteifreunden" wie Bundesparteichef Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder oder "gelegentlich auch" dem nordrhein-westfälischen Landeschef Hendrik Wüst (CDU). Merz feierte Günthers "überragendes Ergebnis" auf Twitter als Erfolg für die gesamte Partei. "Das gibt Rückenwind für Nordrhein-Westfalen", erklärte er.

Die CDU hatte am Sonntag in Schleswig-Holstein nach Hochrechnungen mit 43 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in dem Bundesland seit 1983 geholt. Auch die Grünen gewannen deutlich hinzu und zogen an der SPD vorbei auf Platz zwei. Die SPD büßte mehr als elf Punkte ein und erzielte laut Hochrechnungen von ARD und ZDF mit 15,8 bis 15,9 Prozent ihr bislang schlechtestes Ergebnis in Schleswig-Holstein. fml