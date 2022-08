Wahl in Niedersachsen 2022: Das müssen Sie wissen

Von: Julia Schöneseiffen

Die Spitzenkandidaten in Niedersachsen: Stephan Weil von der SPD und Bernd Althusmann von der CDU. © Julian Stratenschulte / dpa

Niedersachsen wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Landtag. Es scheint auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und CDU hinauszulaufen. Hier gibt es alle Infos.

Hannover - Am 9. Oktober 2022 findet die 19. Landtagswahl in Niedersachsen statt. Zu vergeben sind mindestens 135 Sitze im niedersächsischen Parlament. Nach der Landtagswahl im Saarland (27. März), der Wahl in Schleswig-Holstein (8. Mai) und der nordrhein-westfälischen Landtagswahl (15. Mai) ist Niedersachsen das vierte und letzte Bundesland, das sein neues Parlament im Wahljahr 2022 bestimmt.

Der Landtag in Niedersachsen wird alle fünf Jahre gewählt. Dann dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Niedersachsen haben, ihre Stimme abgeben. Am 9. Oktober 2022 öffnen die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr.

Aktuell regiert die Große Koalition unter Führung von Stephan Weil (SPD). Bereits seit 2013 ist der SPD-Politiker Ministerpräsident von Niedersachsen. Größter Herausforderer für Spitzenkandidat Weil ist ein Mitglied seiner Regierung: der jetzige Wirtschaftsminister Bernd Althusmann von der CDU.

Wahl in Niedersachsen 2017: Klare Mehrheit für SPD und CDU

Bei der letzten niedersächsischen Landtagswahl im Jahr 2017 kam die SPD auf 36,9 Prozent der Stimmen, die CDU auf 33,5 Prozent. In den Landtag zogen zudem die Grünen mit 8,7 Prozent, die FDP mit 7,5 Prozent der Stimmen und die AfD mit 6,2 Prozent ein. Allerdings zerfiel die AfD-Landtagsfraktion im Jahr 2020.

Die Linke hatte es bei der letzten Wahl nicht in das Parlament geschafft. Durch die Verluste der Grünen verlor die rot-grüne Landesregierung damals ihre Mehrheit und wurde durch eine rot-schwarze Koalition aus SPD und CDU ersetzt. Stephan Weil blieb damit Ministerpräsident.

Wahl in Niedersachsen 2022: Die Spitzenkandidaten der Fraktionen

SPD: Stephan Weil

CDU: Bernd Althusmann

Grünen: Julia Willie Hamburg und Christian Meyer

FDP: Stefan Birkner

AfD: Stefan Marzischewski-Drewes

Die Linke: Jessica Kauße

Niedersachsen Wahl: Welche Parteien treten an?

Insgesamt treten 23 Parteien zur Wahl an, 14 mit einer Landesliste. Folglich stellen neun Parteien jeweils nur Direktkandidaten für ihren Wahlkreis auf.

Folgende Parteien stehen am 9. Oktober 2022 zur Wahl:

SPD

CDU

Bündnis 90/ Die Grünen

FDP

AfD

DIE LINKE

dieBasis

FREIE WÄHLER Niedersachsen

Die Humanisten

Die PARTEI

Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

PIRATEN

Volt

Bündnis C (Landesliste nicht zugelassen)

Zentrum (Landesliste nicht zugelassen)

DiB (ohne Landesliste)

Die Friesen (ohne Landesliste)

Die Haie (ohne Landesliste)

DIE SONSTIGEN Niedersachsen X (ohne Landesliste)

ÖDP (ohne Landesliste)

SGV

Team Todenhöfer (ohne Landesliste)

Umfrage zur Niedersachsen-Wahl 2022: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD

Ein paar Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegen die CDU und die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil nah beieinander. Nach Angaben des Instituts Wahlkreisprognose liegt die CDU mit 30 Prozent knapp vor der SPD mit 27 Prozent. Dahinter folgen Die Grünen mit 21 Prozent.

Der Umfrage folgend würde die FDP wie auch die AfD sieben Prozent der Stimmen erreichen. Die Linke würde mit einem Ergebnis von zwei Prozent erneut nicht in den Landtag einziehen.

Wahlumfrage zur Landtagswahl in Niedersachsen vom Institut Wahlkreisprognose (Stand: 20. August 2022):

Partei Umfragewerte (Stand: 20. August 2022) CDU 30 Prozent SPD 27 Prozent Grüne 21 Prozent AfD 7 Prozent FDP 7 Prozent Linke 2 Prozent Sonstige 6 Prozent

Landtagswahl in Niedersachsen: Wie wird gewählt?

Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat jeder Wahlberechtigte zwei Stimmen. Mit der Erststimme wird der Direktkandidat aus dem jeweiligen Wahlkreis, in dem man wohnhaft ist, gewählt. Niedersachsen ist in 87 Wahlkreise aufgeteilt, also werden 87 Sitze über Direktmandate vergeben.

Die weiteren 48 Sitze werden über die Zweitstimme vergeben. Mit dieser wird die Landesliste einer Partei unterstützt. Die Erst- und Zweitstimme können unabhängig voneinander vergeben werden. (jsch)