Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022: Alle Parteien im Überblick

Mitte Mai steht in Nordrhein-Westfalen die Wahl des 18. Landtags an. Wir geben eine Übersicht aller teilnehmenden Parteien.

Düsseldorf – Am Sonntag, dem 15. Mai 2022, findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt, dem bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands. Nach fünf Jahren endet die Legislaturperiode der CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Hendrik Wüst, der im vergangenen Oktober den eigentlich gewählten Ministerpräsidenten Armin Laschet ablöste. Wahlberechtigt bei Landtagswahlen sind grundsätzlich alle deutsche Staatsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen wohnen oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Auch die 18. NRW-Wahl sind eine sogenannte Verhältniswahl. Das bedeutet: Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen, und die Summe der abgegebenen Stimmen entscheidet über die Zahl der Sitze einer Partei. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme. Damit wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den insgesamt 128 Wahlkreisen.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2022 - die Ausgangslage

Seit den letzten Landtagswahlen wird Nordrhein-Westfalen von einer Koalition aus CDU und FDP regiert. Bis zum vergangenen Oktober wirkte Armin Laschet (CDU) als Ministerpräsident, er wurde nach der verkorksten Bundestagswahl von seinem Parteikollegen Hendrik Wüst abgelöst. Die CDU konnte sich 2017 mit 33 Prozent die Mehrheit der Stimmen sichern und löste damit die regierende SPD ab, die 7,9 Prozentpunkte einbüßte und nur noch 31,2 Prozent der Wähler hinter sich vereinen konnte. Die FDP konnte 12,6 Prozent der Stimmen für sich beanspruchen, die AfD kam auf 7,4 Prozent, Die Grünen auf 6,4 Prozentpunkte. Die Linke verpasste mit 4,9 Prozent denkbar knapp den Einzug in den Landtag, während sich die Piraten mit deutlichen Verlusten von 6,8 Prozent wieder aus dem Parlament verabschiedeten.

Glaubt man den aktuellsten Umfrageergebnissen, könnte es am 15. Mai ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und SPD geben: Mit 30 Prozent liegt die SPD um Spitzenkandidat Thomas Kutschaty derzeit knapp hinter der CDU (31 Prozent) und Amtsinhaber Hendrik Wüst, gemeinsam mit den Ampelparteien Grüne (16 Prozent) und FDP (8 Prozent) wäre eine Koalition nach dem Bundesvorbild denkbar.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen – welche Parteien treten 2022 in NRW an?

Bis zum 27. März hatten die großen Parteien Zeit, ihre Landeslisten beim Landeswahlleiter und die Kreiswahlvorschläge beim zuständigen Kreiswahlleiter einzureichen. Kreiswahlvorschläge von Wählergruppen und einzelnen Wahlberechtigten mussten bis spätestens am 59. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr eingereicht werden. Insgesamt treten 29 Parteien oder politische Vereinigungen um bei der NRW-Wahl 2022 an.

CDU

SPD

FDP

AfD

Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

PIRATEN

Die PARTEI

FREIE WÄHLER

BIG

ÖDP

Volksabstimmung

MLPD

DIE VIOLETTEN

Gesundheitsforschung

ZENTRUM

DKP

dieBasis

DSP

du.

LIEBE

FAMILIE

neo

Die Humanisten

PdF

LfK

Tierschutzpartei

Team Todenhöfer

Volt

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen – alle Parteien im Überblick

CDU

Gründungsjahr Landesverband: 1986

Landesvorsitz: Hendrik Wüst

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 122.326 (Stand: Ende 2019)

Wahlergebnis 2017: 33,0 %

SPD

Gründungsjahr Landesverband: 1970

Landesvorsitz: Thomas Kutschaty

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 97.300 (Stand: März 2021)

Wahlergebnis 2017: 31,2 %

FDP

Gründungsjahr Landesverband: 1947

Landesvorsitz: Joachim Stamp

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 17.286 (Stand: Dezember 2018)

Wahlergebnis 2017: 12,6 %

AfD

Gründungsjahr Landesverband: 2013

Landesvorsitz: Martin Vincentz

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 5.272 (Stand: Dezember 2018)

Wahlergebnis 2017: 7,4 %

Bündnis 90/Die Grünen

Gründungsjahr Landesverband: 1979

Landesvorsitz: Mona Neubaur, Felix Banaszak

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 25.000 (Stand: November 2021)

Wahlergebnis 2017: 6,4 %

Die Linke

Gründungsjahr Landesverband: 2007

Landesvorsitz: Nina Eumann, Jules El-Khatib

Mitgliederzahl in Nordrhein-Westfalen: 8.633 (Stand: Oktober 2021)

Wahlergebnis 2017: 4,9 %

