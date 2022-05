NRW-Wahl 2022: Termin, Kandidaten und Umfragen - alle Infos im Überblick

Von: Patrick Mayer

Die Landesflagge von Nordrhein-Westfalen. NRW ist bei der Landtagswahl am 22. Mai 2022 bundesweit im Fokus.

Nordrhein-Westfalen wählt am 15. Mai 2022 seinen Landtag. CDU, SPD, Grüne und FDP - wer sind die Kandidaten? Wer liegt in den Umfragen vorn? Der Überblick.

München/Düsseldorf - Auf diese Wahl schaut das ganze politische Deutschland: die Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen. Schließlich ist NRW mit mehr als 17,9 Millionen Einwohnern vor Bayern (13,1 Millionen) das nach Einwohnern mit Abstand größte Bundesland. Am 15. Mai 2022 wählen die Bürger zwischen Aachen und Bielefeld, zwischen Münster und Bonn, zwischen Dortmund und Köln ihr neues Parlament. Temin, Kandidaten und Umfragen - alle Infos im Überblick.

NRW-Wahl 2022: CDU regiert unter Laschet-Nachfolger Hendrik Wüst

Ein Rückblick: Bei der Landtagswahl 2017 setzte sich noch Armin Laschet durch, der jüngst bei der Bundestagswahl 2021 gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat. Die Kurzfassung: Der Aachener wollte Kanzler werden, verfehlte dieses Ziel am 26. September aber klar. Im Vorfeld hatte er selbstsicher angekündigt, sein Amt als Ministerpräsident in jedem Fall zur Verfügung zu stellen und nach Berlin zu gehen.

Dies tat Laschet dann auch. Als einfacher Bundestagsabgeordneter, nicht als Regierungschef - weder in Berlin noch in Düsseldorf. Dort folgte Laschet im Oktober als Ministerpräsident Hendrik Wüst, der zuvor im Kabinett Laschets seit Juni 2017 Verkehrsminister war. Im Landtag hat der Jurist eine schwarz-gelbe Regierung mit gerade einmal einem Mandat Vorsprung (100:99) vor der Opposition geerbt.

Landtagswahl in NRW: Ergebnisse von 2017

Wahl zum Landtag 2017 in NRW Parteien und Prozentanteil CDU 33,0 % SPD 31,2 % FDP 12,6 % AfD 7,4 % Die Grünen 6,4 % Die Linke 4,9 %

Landtagswahl in NRW: Umfragen - CDU verlor enorm Prozente, SPD gewann richtig dazu

Das schlechte Ergebnis von CDU und bayerischer CSU bei der Bundestagswahl 2021 wirkte sich auch auf die Umfragen zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl 2022 aus. Zwischen Winter und Herbst 2021 stürzte die CDU auch in NRW regelrecht ab. Die SPD konnte dagegen zunächst im Westen enorme Stimmen-Zugewinne in der Wählerschaft verzeichnen. Zumindest in den Umfragen.

2022 jedoch konnte die CDU dann wieder kräftig zulegen und setzte sich in den Umfragen wieder vor die Sozialdemokraten. Kurz vor der NRW-Wahl am 15. Mai bahnt sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD an. In einer Umfrage von Infratest dimap vom 24. April liegt die SPD knapp hinter der CDU - mit nur einem Prozentpunkt weniger. Auf dem dritten Platz folgen die Grünen mit 16 Prozent. Die FDP käme laut jener Umfrage auf acht Prozent, dicht gefolgt von der AfD (sieben Prozent). Die Linke würde es der Umfrage zufolge nicht in den Landtag schaffen.

Landtagswahl in NRW 2022: Modus der Wahl - Stimmzettel mit Erststimme und Zweitstimme

Erststimme und Zweitstimme - was bei der Bundestagswahl gilt, wird auch bei der Landtagswahl in NRW gehandhabt. Heißt: Die Wähler wählen über eine Erststimme die Direktkandidaten, und zwar 128, weil es in Nordrhein-Westfalen ebenso viele Wahlkreise gibt.

Mit der Zweitstimme werden die Parteien gewählt, also entweder SPD, CDU, Grüne, FDP und so weiter. Anhand der Prozentzahl wird dann die relative Größe der einzelnen Parteien im neuen Landtag ermittelt. Und damit die Anzahl der Sitze sowie die Chance, an der Regierungsbildung beteiligt zu sein.

Im Video: Das ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU)

Landtagswahl in NRW: CDU, SPD, Grüne und FDP - die Spitzenkandidaten

Nordrhein-Westfalen galt mit seiner riesigen Industrie und sozio-kulturellen Arbeiter-Struktur zwischen 1967 und 2005 als absolutes Stammland der Sozialdemokraten. Seither ist der Regierungssitz in Düsseldorf erbittert politisch umkämpft. Acht Jahre stand seither die SPD der Landesregierung vor, achte Jahre die CDU.

Ministerpräsident Hendrik Wüst wird für die CDU nun auch als Spitzenkandidat in die NRW-Landtagswahl gehen. In der Coronavirus-Pandemie musste sich der Mittvierziger prompt als Krisenmanager bewähren. Auch über diese Leistung werden die Wähler am 15. Mai 2022 befinden. Sein Herausforderer ist Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender und Fraktionschef der SPD sowie Oppositionsführer im NRW-Landtag.

Während Wüst aus konservativ-katholischen Kreisen stammt, gilt Kutschaty als Selfmade-Man. Er kommt aus einer Eisenbahner-Familie aus Essen, war der Erste, der in dieser das Abitur machte. Im Frühjahr 2021 hatte er öffentlichkeitswirksam die Entlassung des damaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) gefordert.

Grünen-Spitzenkandidatin in NRW: Mona Neubaur. © IMAGO / Rüdiger Wölk

Für die Grünen zieht die langjährige Landesvorsitzende Mona Neubaur in den Endspurt der Landtagswahl. Neubaur bedient stark die Themen ihrer Partei - Umwelt, Energie und die Klimapolitik. Sie arbeitete früher in der PR eines Ökostromanbieters und ist Mitglied des Fußball-Klubs Fortuna Düsseldorf.

Der Spitzenkandidat der FDP, Joachim Stamp, fiel indes in der vierten Welle der Corona-Pandemie durch ein kleines Twitter-Scharmützel mit Virologe Christian Drosten (Berliner Charité) auf. Und dadurch, dass er die langwierigen Koalitionsverhandlungen der Ampel-Bundesregierung auf den Polit-Talkshows von ARD und ZDF rechtfertigte. Für die Liberalen führt er das sogenannte Team Chancenland an. Bleibt er mit der FDP in der Regierung? Wieder mit der CDU? Darüber wird die Landtagswahl am 15. Mai 2022 in NRW entscheiden.

Die Spitzenkandidaten für die NRW-Wahl 2022

CDU: Hendrik Wüst, Jahrgang 1975, amtierender Ministerpräsident in Düsseldorf seit November 2021, Rechtsanwalt

SPD: Thomas Kutschaty, Jahrgang 1968, Landesvorsitzender, Fraktionschef und Oppositionsführer, Rechtsanwalt

Die Grünen: Mona Neubaur, Jahrgang 1977, Landesvorsitzende, Diplom-Pädagogin

FDP: Joachim Stamp, Jahrgang 1970, stellvertretender Ministerpräsident, Politikwissenschaftler