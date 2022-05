NRW-Umfrage: Wüst legt kurz vor der Wahl plötzlich zu - nächste SPD-Enttäuschung bahnt sich an

Von: Stephanie Munk

Teilen

Enges Rennen: Die NRW-Spitzenkandidaten von CDU, Ministerpräsident Hendrik Wüst (l), und SPD, Thomas Kutschaty, auf Wahlplakaten in Köln. © Oliver Berg/dpa

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der regierenden CDU und der SPD erwartet. In einer aktuellen Umfrage hat eine Partei eine Vorsprung.

Düsseldorf - Bei den Landtagswahlen 2022 in Nordrhein-Westfalen naht ein enges Rennen. Am Sonntag (15. Mai) entscheiden die Bürger des bevölkerungsreichsten Bundeslands, wer in den kommenden fünf Jahren regiert: Hendrik Wüst (CDU), der das Amt von Armin Laschet übernahm, nachdem dieser erfolglos als Bundeskanzler kandidiert hatte. Oder SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty, der bundesweit eher unbekannt ist, dem aber ein ausgesprochener Kampfeswille nachgesagt wird.

Wer von den beiden neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wird, ist noch völlig offen. 13 Millionen Bürger werden in Nordrhein-Westfalen zu den Wahlurnen gebeten, bisher lagen CDU und SPD in Umfragen immer eng beieinander. Die amtierende schwarz-gelbe Regierung hat laut Umfragen keine Mehrheit mehr.

Landtagswahl 2022 in NRW: Neue Umfrage mit leichtem Vorsprung für einen Kandidaten

In einer aktuellen NRW-Umfrage liegt Wüst jedoch vorne und konnte den Vorsprung auf den SPD-Konkurrenten Kutschaty sogar leicht ausbauen. In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa im Auftrag der Bild-Zeitung kommt die CDU auf 32 Prozent, die SPD auf 28 Prozent. Im Vergleich zur vorherigen Umfrage legte die CDU einen Prozentpunkt zu, während die SPD einen verliert.

Landtagswahl 2022 in NRW: Umfrage macht Linke keine Hoffnung

Die Zustimmungswerte der anderen Parteien blieben unverändert: Die Grünen dürften demnach mit 16 Prozent auf Platz drei landen, die FDP kommt auf acht Prozent, die AfD auf sieben. Die Linke würde mit drei Prozent an der Fünfprozenthürde scheitern.

Bei den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten liegt CDU-Mann Wüst in der Wählergunst mit 28 Prozent vor Kutschaty von der SPD (25 Prozent). Bei einer Direktwahl würden sich der Umfrage zufolge 29 Prozent für keinen der beiden Kandidaten entscheiden. (AFP)