Umfrage-Knall für Laschet-Nachfolger Wüst: CDU nur noch zweitstärkste Kraft in NRW

Von: Andreas Schmid

Der eine will Ministerpräsident von NRW bleiben, der andere ein gutes Ergebnis der CDU sehen: Hendrik Wüst (l) mit dem neuen Parteichef Friedrich Merz. © Political Moments/Imago

Im Mai steht eine der wichtigsten Landtagswahlen in Deutschland an. In NRW wird gewählt - und für die CDU sieht es nicht gerade rosig aus.

Düsseldorf - Für die CDU steht im Jahr 2022 viel auf dem Spiel. Schließlich finden gleich vier Landtagswahlen statt. Im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen geht es für die CDU um nicht weniger als darum, das Regierungsamt zu verteidigen. In NRW drohen die Christdemokraten einer aktuellen Umfrage zufolge jedoch nur zweitstärkste Kraft zu werden.

Umfrage zur NRW-Wahl: SPD vor CDU, Grüne vor FDP - keine Mehrheit für schwarz-gelb

Die SPD liegt laut einer aktuellen Umfrage drei Monate vor der Landtagswahl vor der CDU. Laut der Befragung des Instituts Insa für die Bild am Sonntag können die Sozialdemokraten mit 29 Prozent der Stimmen rechnen, die CDU mit 27 Prozent. Die Grünen liegen mit 14 Prozent auf dem dritten Platz. Für die FDP werden zwölf Prozent vorhergesagt, für die AfD acht Prozent. Die Linke würde mit vier Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern - und damit erneut den Sprung in den Düsseldorfer Landtag verpassen.

Aktuell regiert die CDU zusammen mit der FDP. Laut der Umfrage würde das schwarz-gelbe seine schon jetzt hauchdünne Mehrheit verlieren. CDU und FDP haben aktuell eine Mehrheit von einem Sitz. Möglich wären neben einem Bündnis von SPD und CDU auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: SPD-Vize Kutschaty will Ministerpräsident werden

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 erreichte die CDU noch 33 Prozent (SPD: 31,7). Armin Laschet wurde daraufhin Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes. Nach der Bundestagswahl zog sich Laschet aus der Landespolitik zurück. Seitdem ist Hendrik Wüst Regierungschef. Am Samstag schickte ihn die CDU mit überwältigender Mehrheit als Spitzenkandidat ins Rennen. Auf der CDU-Landesvertreterversammlung entfielen 99,1 Prozent der Stimmen auf Wüst. Von 235 Delegierten stimmten nur zwei nicht für ihren Landesvorsitzenden.

Wüsts Herausforderer bei der Landtagswahl am 15. Mai ist der SPD-Politiker Thomas Kutschaty. Der Fraktionschef ist derzeit Oppositionsführer und seit Dezember auch Bundesvize der SPD. Nun will er seine Partei in NRW zurück an die Macht führen - und damit die CDU ärgern. Am Samstag wurde er auf Listenplatz eins gewählt und zeigte sich selbstbewusst: „Allen die mit dieser Landesregierung völlig zurecht unzufrieden sind, rufen wir zu: Wir werden diese schwarz-gelbe Landesregierung ablösen.“ Im Saarland sieht es übrigens ähnlich bedrohlich für die Christdemokraten aus. Auch dort droht der CDU der Machtverlust. (as)