Ergebnisse aus allen 396 Städten und Gemeinden: Interaktive Karten zur NRW-Landtagswahl

Von: Luisa Billmayer, Philipp David Pries, Nils Tillmann

Alle Ergebnisse aus 396 Städten und Gemeinden in NRW: Die Landtagswahl in interaktiven Karten. © IMAGO (Montage: Bruckmann, Litzka)

Alle Ergebnisse aus sämtlichen 396 Städten und Gemeinden von NRW: Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte. Wir bereiten alle Daten und auch Wahlkreise aktuell für Sie auf.

Düsseldorf - Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai bieten wir Ihnen am Wahlabend alle Ergebnisse aus den 396 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens. In einer interaktiven Karte finden Sie alles: Von Rahden im Norden bis Hellenthal im Süden, von Höxter im Osten bis Selfkant im Westen. Zusätzlich finden Sie die Wahlergebnisse aus allen 128 Wahlkreisen.

Welche Ergebnisse Sie wann bei uns finden - 396 STÄDTE UND GEMEINDEN: Sofort, wenn sie jeweils ausgezählt sind. Erst- und Zweitstimme, Kandidaten, Vorjahresergebnis. - 128 WAHLKREISE: Sofort, wenn sie jeweils ausgezählt sind. Erst- und Zweitstimme, Kandidaten, Vorjahresergebnis.

In der interaktiven Wahlkarte finden Sie am Wahlabend alle Ergebnisse aus Gemeinden und Wahlkreisen, sobald diese jeweils ausgezählt sind. Sie können zum einen zwischen Erst- und Zweitstimme hin- und herwechseln. Zum anderen können Sie mit einem Schalter zwischen Ergebnissen auf Städte- und Wahlkreis-Ebene umschalten. Nutzen Sie zusätzlich unsere Suchfunktion, um schnell zu einer Stadt/Gemeinde und dem jeweiligen Wahlergebnis zu gelangen. Sie können auf der Karte dann einzelne Wahlkreise und Gemeinden auswählen, um detaillierte Wahlergebnisse zu erhalten

Bei Landtagswahlen können Sie generell frühestens zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr mit ersten Ergebnissen rechnen. Dann färben sich die entsprechenden Flächen ein. Wenn eine der auch im Bundestag vertretenen Parteien die Mehrheit der Stimmen erlangt hat, färben wir die Gemeinde oder den Wahlkreis gemäß ihrer Parteifarbe ein. Bei Kleinstparteien wählen wir ein einheitliches Grau. Wegen der komplexen technischen Prozesse und der Abhängigkeit von Dritten bei der Zulieferung der grundlegenden Daten kann es am Wahlabend möglicherweise zu kleineren Verzögerungen kommen. Wir danken für Ihr Verständnis und tun im Hintergrund alles dafür, dass Sie jederzeit schnell neue Ergebnisse abrufen können.

Landtagswahl NRW: Datenanalyse und Diagramme

Neben allen Ergebnissen für die Städte und Gemeinden von Nordrhein-Westfalen bieten wie Ihnen auch weitergehende Informationen: So finden Sie auf 24rhein.de eine interaktive Karte mit allen Stadtteil-Ergebnissen von Köln. Außerdem bereiten wir für NRW die Stimmenanteile, Sitzverteilung, Koalitionsrechner und vieles mehr vor. In der Folgewoche finden Sie bei uns eine datenjournalistische Analyse der Ergebnisse aller Städte und Gemeinden von NRW.

Das Interaktiv-Wahldaten-Team 2022: Luisa Billmayer, Nicolas Bruckmann, Andreas Fischer, Danijel Komljenovic, Marvin Köhnken, Maximilian Litzka, Michael Peter, Nils Tillmann und Philipp David Pries.

Unsere Daten, Quellen und Methoden Die grundlegenden Daten aus allen 396 Städten und Gemeinden beziehen wir von kommunalen Dienstleistern sowie offiziellen Wahlplattformen wie Votemanager. Zusätzlich beziehen wir Daten von WEP und erfassen einzelne Ergebnisse manuell, wenn sie nicht digital zur Verfügung stehen. Wir vereinheitlichen alle Quellen und führen sie mit offiziellen Daten der Kandidatennamen zusammen. Dies ist die Grundlage für unsere interaktiven Karten, die sich im Minutenabstand aktualisieren. Die grundlegenden Daten aus den 128 Wahlkreisen beziehen wir über eine offizielle Schnittstelle des Landeswahlleiters des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch diese Daten bereiten wir auf und machen Sie über unsere Karten für Sie verfügbar. Die Daten für eine Gemeinde oder einen Wahlkreis sind immer dann abrufbar, sobald das entsprechende Gebiet vollständig ausgezählt sind. Die Geostrukturdaten für diese Wahl stammen vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie und wurden für unsere Kartenanwendung optimiert. Anregungen, Hinweise und Feedback gerne an interaktiv@redaktion.ippen.media