Landtagswahl Saarland 2022: Alle Parteien im Überblick

Wahlplakat der CDU

18 Parteien treten am Wahltag zur Landtagswahl im Saarland an. Zwischen zwei von ihnen wird laut Umfragen die Entscheidung fallen. Alle Parteien im Überblick.

Saarbrücken – Am Sonntag, den 27. März 2022, wird im Saarland, da die Legislaturperiode der CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Tobias Hans zu Ende geht, ein neuer Landtag gewählt. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz im Saarland haben oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Die Landtagswahl im Saarland ist eine sogenannte Verhältniswahl. Das bedeutet: Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen, und die Summe der abgegebenen Stimmen entscheidet über die Zahl der Sitze einer Partei. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme. Damit wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen.

Landtagswahl im Saarland – die Ausgangslage

Gegenwärtig regiert im Saarland eine große Koalition aus CDU und SPD unter der Führung von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2017 gewann die CDU mit Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 40,7 Prozent. Die SPD kam auf 29,6 Prozent, Die Linke gewann 12,8 Prozent der Stimmen, die AfD wurde von 6,2 Prozent gewählt. Die Grünen scheiterten dagegen mit 4,0 Prozent der Wählerstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde und zogen nicht in den Landtag ein. Auch die Piraten, die zuvor im saarländischen Landtag vertreten waren, verloren deutlich an Wählerstimmen und kamen nur auf 0,7 Prozent. Laut Umfragen deutet sich diesmal allerdings ein Regierungswechsel an: Bei der Wahl 2022 kämpft Amtsinhaber Tobias Hans gegen Anke Rehlinger von der SPD um seine Position.

Landtagswahl im Saarland – welche Parteien treten 2022 im Saarland an?

Insgesamt 18 Parteien treten mit Wahlvorschlägen zur Landtagswahl im Saarland 2022 an. Für den Wahlkreis Saarbrücken wurden 14, für den Wahlkreis Saarlouis 15 und für den Wahlkreis Neunkirchen 17 Kreiswahlvorschläge zugelassen. 17 der 18 Parteien treten darüber hinaus noch mit einer Landesliste (Landeswahlvorschlag) zur Wahl an. Die 18 Parteien sind:

CDU

SPD

Die Linke

AfD

Grüne

FDP

Die Familien-Partei

Piraten

Freie Wähler

die Basis

bunt.saar

ÖDP

Die Humanisten

Die Partei

Die Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

SGV

Volt

Landtagswahl im Saarland – alle Parteien im Überblick

(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)



CDU

Gründungsjahr Landesverband: 1955

Landesvorsitz: Tobias Hans

Mitgliederzahl im Saarland: 15.000

Wahlergebnis 2017: 40,7 %

SPD

Gründungsjahr Landesverband: 1903

Landesvorsitz: Anke Rehlinger

Mitgliederzahl im Saarland: 14.716

Wahlergebnis 2017: 29,6 %

Die Linke

Gründungsjahr Landesverband: 2007

Landesvorsitz: Thomas Lutze

Mitgliederzahl im Saarland: 1.700

Wahlergebnis 2017: 12,8 %

AfD

Gründungsjahr: 2013

Vorsitz: Tino Chrupalla

Mitgliederzahl: 32.000

Wahlergebnis 2017: 6,2 %

Grüne

Gründungsjahr Landesverband: 1979

Landesvorsitz: Uta Sullenberger und Ralph Nonninger

Mitgliederzahl im Saarland: 1.900

Wahlergebnis 2017: 4,0 %

FDP

Gründungsjahr Landesverband: 1947

Landesvorsitz: Oliver Luksic

Mitgliederzahl im Saarland: 1.119

Wahlergebnis 2017: 3,3 %

Familie

Gründungsjahr Landesverband: 1989

Landesvorsitz: Roland Körner

Mitgliederzahl im Saarland: 150

Wahlergebnis 2017: 0,8 %

Piraten

Gründungsjahr Landesverband: 2009

Landesvorsitz: Klaus Schummer

Mitgliederzahl im Saarland: 174

Wahlergebnis 2017: 0,7 %

Freie Wähler

Gründungsjahr Landesverband: 2011

Landesvorsitz: Uwe Andreas Kammer

Mitgliederzahl im Saarland: 86

Wahlergebnis 2017: 0,4 %

Die Basis

Gründungsjahr Landesverband: 2020

Landesvorsitz: Renate Mayer & Michael Weber

Mitgliederzahl im Saarland: 360

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

bunt.saar

Gründungsjahr Landesverband: 2021

Landesvorsitz: Undine Löhfelm und Henry Selzer

Mitgliederzahl im Saarland: 75

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

ÖDP

Gründungsjahr Landesverband: 2018

Landesvorsitz: Georgios Chatzimarkakis

Mitgliederzahl im Saarland: 40

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

Die Humanisten

Gründungsjahr Landesverband: 2021

Landesvorsitz: Fabian Grünewald

Mitgliederzahl im Saarland: 21

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

Die Partei Saar

Gründungsjahr Landesverband: 2012

Landesvorsitz: Jimmy Both

Mitgliederzahl im Saarland: ca. 600

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

Die Partei für Gesundheitsforschung

Gründungsjahr Landesverband: 2022

Landesvorsitz: Maximilian Kirsch

Mitgliederzahl im Saarland: 6

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

Tierschutzpartei

Gründungsjahr Landesverband: 2021

Landesvorsitz: Thomas Weber

Mitgliederzahl im Saarland: 28

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

SGV

Gründungsjahr Landesverband: 2021

Landesvorsitz: Dieter Jakobs

Mitgliederzahl im Saarland: >100

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme

Volt

Gründungsjahr Landesverband: 2021

Landesvorsitz: Martin Duda, Andreea Gheorghe

Mitgliederzahl im Saarland: 49 Mitglieder und 56 Volunteer

Wahlergebnis 2017: keine Teilnahme