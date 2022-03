Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Landkreis Saarlouis?

Teilen

Eine Wahlurne (Symbolbild) © Patrick Pleul / dpa

Die Landtagswahl im Saarland steht am 27. März 2022 an. Wann gibt es ein Ergebnis im Landkreis Saarlouis? Alle Infos.

Saarbrücken – Am Sonntag, 27. März 2022, wird im Saarland, da die Legislaturperiode der CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Tobias Hans zu Ende geht, ein neuer Landtag gewählt. Dabei ist der Wahlkreis Saarlouis einer von drei Wahlkreisen. Konkret: Saarlouis (Merzig-Wadern, Saarlouis), Neunkirchen (St. Wendel, Saar-Pfalz-Kreis, Neunkirchen) und Saarbrücken (Regionalverband Saarbrücken).

Die Landtagswahl im Saarland ist eine sogenannte Verhältniswahl. Das bedeutet: Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen, und die Summe der abgegebenen Stimmen entscheidet über die Zahl der Sitze einer Partei. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme. Damit wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen. Die Legislaturperiode des gewählten Landtages ist auf fünf Jahre angesetzt, 2017 fand die letzte Wahl statt.

Landtagswahl– welche Parteien treten 2022 im Saarland an?

Bei der Wahl 2022 kämpft Amtsinhaber Tobias Hans um seine Position. Er tritt gegen Anke Rehlinger von der SPD an. Insgesamt treten 18 Parteien bei der Landtagswahl an:

CDU

SPD

Die Linke

AfD

Grüne

FDP

Die Familien-Partei

Piraten

Freie Wähler

die Basis

bunt.saar

ÖDP

Die Humanisten

Die Partei

Die Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

SGV

Volt

Landtagswahl Saarland 2022: Ergebnisse im Landkreis Saarlouis als interaktive Karte

Landkreis Saarlouis – wann gibt es am Wahlabend ein Ergebnis?

Am Wahltag können Bürger ihre Stimme ab 8:00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich. Die Wahllokale im Saarland werden um 18:00 Uhr schließen. Danach beginnt sofort die Auszählung. Parallel dazu werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die auf Befragungen der Wähler in den Wahllokalen beruhen. Erfahrungsgemäß wird bis 18:30 Uhr die erste Hochrechnung vorliegen, die dann tatsächlich auf den ersten Auszählungen beruht. Im Verlauf des Abends werden die Hochrechnungen dann immer genauer werden. Wann kommt das Wahlergebnis der Wahl 2022 im Saarland? Vor fünf Jahren lag das vorläufige amtliche Endergebnis schon zu einer relativ frühen Uhrzeit vor: Die Ergebnisse wurden am Wahlabend um 21 Uhr veröffentlicht. Dieses Ergebnis musste dann noch geprüft und bestätigt werden.

Lesen Sie auch Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarlouis? Die Landtagswahl im Saarland geht am 27. März 2022 über die Bühne. Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarlouis? Alle Infos. Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarlouis? Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarbrücken? Die Landtagswahl im Saarland steht am 27. März 2022 an. Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarbrücken? Alle Infos. Landtagswahl im Saarland 2022: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Saarbrücken?

Landkreis Saarlouis – wer darf wählen?

Der Wahlkreis Saarlouis ist einer von drei Wahlkreisen für die Wahlen des saarländischen Landtags. Er umfasst die Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz im Saarland haben oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Landkreis Saarlouis – das Ergebnis bei der letzten Landtagswahl

Der aktuelle noch im Amt befindliche saarländische Landtag wurde 2017 gewählt. Die CDU gewann mit Spitzenkandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer mit 40,7 Prozent. Die SPD kam auf 29,6 Prozent, Die Linke gewann 12,8 Prozent der Stimmen, die AfD wurde von 6,2 Prozent gewählt. Die Grünen scheiterten dagegen mit 4,0 Prozent der Wählerstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde und zogen nicht in den Landtag ein. Auch die Piraten, die zuvor im saarländischen Landtag vertreten waren, verloren deutlich an Wählerstimmen und kamen nur auf 0,7 Prozent. Im Landkreis Saarlouis gab es im Jahr 2017 27.139 Wahlberechtigte, davon gaben 18.099 Personen gültige Stimmzettel ab. Das Wahlergebnis bei einer Wahlbeteiligung von 70,8 Prozent:

CDU: 7.453 Stimmen, Stimmenanteil 41,6%, Gewinn 6,9%

SPD: 5.160 Stimmen, Stimmenanteil 28,8%, Verlust -1,5%

Die Linke: 2.241 Stimmen, Stimmenanteil 12,5%, Verlust -3,2%

Piraten: 148 Stimmen, Stimmenanteil 0,8%, Verlust -6,5%

Grüne : 880 Stimmen, Stimmenanteil 4,9%, Verlust -1,4%

Familie: 97 Stimmen, Stimmenanteil 0,5%, Verlust -0,7%

FDP: 660 Stimmen, Stimmenanteil 3,7%, Gewinn 2,3%

NPD: 101 Stimmen, Stimmenanteil 0,6%, Verlust -0,4%

Freie Wähler: 53 Stimmen, Stimmenanteil 0,3%, Verlust -0,5%

AfD: 1.105 Stimmen, Stimmenanteil 5,7%, Gewinn 5,7%

DBD: 9 Stimmen, Stimmenanteil 0,1%, Gewinn 0,1%

Die Einheit: 36 Stimmen, Stimmenanteil 0,2%, Gewinn 0,2%

Reformer: 20 Stimmen, Stimmenanteil 0,1%, Gewinn 0,1%

LKR: 32 Stimmen, Stimmenanteil 0,2%, Gewinn 0,2%