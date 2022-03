Saarland-Wahl 2022: SPD setzt auf Willy-Brandt-Button, CDU auf Brezen

Von: Andreas Schmid

Wahlplakat zur Landtagswahl im Saarland mit den Ministerpräsidenten-Anwärtern von CDU und SPD. © BeckerBredel/Imago

Der Countdown zur Saarland-Wahl 2022 läuft. Kann die SPD die CDU im Saarbrücker Landtag ablösen? Alle Informationen im News-Ticker.

Am Sonntag (27. März) findet die Landtagswahl im Saarland statt.

Anke Rehlinger (SPD) fordert den amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) heraus.

Der Wahlkampf befindet sich in der entscheidenden Phase.

Dieser News-Ticker zur Landtagswahl im Saarland wird fortlaufend aktualisiert.

Saarbrücken - Die Landtagswahl im Saarland steuert auf ihr Finale zu. SPD-Kandidatin Anke Rehlinger läutete die letzten 72 Stunden vor der Wahl via symbolischen Knopfdruck ein. Die aktuelle Vize-Ministerpräsidentin drückte auf einen roten Button. „The Final Countdown“ wurde eingespielt und eine Anzeigetafel mit einer roten 72 in die Höhe gehalten. Erinnerte fast ein bisschen an Willy Brandts geschichtsträchtigen Knopfdruck, der 1967 das Farbfernsehen einläutete. Rehlinger setzt im Wahlendspurt wie Brandt vor 55 Jahren auf Symbolpolitik. Die passenden Bilder postete die Chefin der Saar-SPD auf Instagram.

Ihr Kontrahent, CDU-Kandidat Tobias Hans, setzt ebenfalls auf Social Media. Nach seiner Corona-Infektion konnte der 44-Jährige am Freitag wieder aktiven Wahlkampf betreiben. „Erster Einsatz nach der Quarantäne“, schrieb Hans am Freitagmorgen auf Instagram. Inklusive Fotos, wie er den Saarländerinnen und Saarländern eine Brotzeit zum Frühstück überreicht. Es gab Brezen. Hans freue sich, „wieder voll im Einsatz zu sein für den Endspurt“.

Saarland-Wahl 2022: Umfragen sehen SPD klar vor der CDU

Seine CDU kämpft im Saarland um nichts weniger als den Regierungserhalt. In den Umfragen vor der Wahl hat die SPD die Christdemokraten überholt. Rehlinger liegt teils deutlich in Front. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF kommen die Sozialdemokraten auf 41 Prozent der Stimmen. Die CDU steht laut aktueller Umfrage nur bei 28 Prozent.

Hans glaubt trotzdem noch an einen Sieg. „Das Wahlergebnis wird anders aussehen“, zeigte er sich am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“ überzeugt. Es gebe noch sehr viele unentschlossene Wähler. „Ich halte das für offen“, sagte Hans. Wer am besten mobilisiere, werde gewinnen.

Saarland-Wahl 2022: Rehlinger äußert sich in Richtung Groko

Rehlinger sagte im „Morgenmagazin“ mit Blick auf eine Regierungsbildung, Stabilität und Verlässlichkeit seien ihr „sehr, sehr wichtig“. An beiden Kriterien werde sie messen, „mit wem eine stabile Regierung aufgestellt werden kann“. Dies sei „ein Anspruch an alle, aber eben auch an die CDU“.

Eine Fortsetzung der Großen Koalition ist also alles andere als ausgeschlossen - wenngleich vermutlich mit anderen Vorzeichen als bisher. Die CDU in der Juniorrolle? Darüber entscheidet mitunter, wer am besten mobilisiert. Auch noch kurz vor der Wahl. In diesem News-Ticker halten wir Sie am Wochenende zu allen wichtigen Entwicklungen vor der Landtagswahl im Saarland am 27. März auf dem Laufenden. (as)