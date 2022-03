Saarland-Wahl: SPD vor Sieg, CDU droht bittere Pleite - bisher niedrige Wahlbeteiligung

Am Sonntag findet die erste von vier Landtagswahlen des Jahres 2022 in Deutschland statt: der Urnengang im Saarland. Alle Infos im News-Ticker.

Am Sonntag (27. März 2022) findet die Landtagswahl im Saarland statt. Tobias Hans (CDU), amtierender Ministerpräsident, wird von SPD-Kandidatin Anke Rehlinger herausgefordert (siehe Erstmeldung).

Die Wahl hat auch eine hohe bundespolitische Bedeutung (siehe Update vom 27. März, 15.45 Uhr).

Die Wahlbeteiligung war zunächst niedrig - die die Briefwähler waren noch nicht berücksichtigt 7(siehe Update vom 27. März, 15.38 Uhr).

Update vom 27. März, 16.16 Uhr: Bei der Landtagswahl im Saarland wurden bisher weniger Stimmen abgegeben als bei der Wahl vor fünf Jahren. Bis 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung ohne Briefwähler bei 28,5 Prozent (siehe Update um 15.38 Uhr).

Nach Angaben einer Sprecherin der Landeswahlleitung lässt sich damit aber nicht auf eine zu erwartende niedrigere Wahlbeteiligung schließen. Es werde eine erhöhte Zahl an Briefwählern erwartet; diese seien nicht in der Wahlbeteiligung des Sonntagnachmittags erfasst. Mit Ergebnissen wird nach 18 Uhr gerechnet.

Update vom 27. März, 15.45 Uhr: Die Landtagswahl im Saarland hat auch für die Bundesebene eine große Bedeutung. Das politische Berlin blickt in das Bundesland im Westen, denn die Wahl gilt als Stimmungsmesser für die Ampel-Koalition. Die Umfragen im Saarland sehen die SPD klar vorn - damit könnte sich die Partei von Kanzler Olaf Scholz freuen. Letzte Umfragen sahen die SPD bei rund 40 Prozent. Für die CDU könnte es hingegen bitter werden: Die Partei hoffte auf Friedrich Merz als neues Zugpferd. Doch die Umfragen sehen die Christdemokraten eher um die 30 Prozent. Die CDU hatte schon bei der Bundestagswahl an der Saar verloren. Womöglich kann Merz daran nichts ändern. Eine Landtagswahl hat am Ende auch ihre Eigenheiten und Besonderheiten.

Update vom 27. März, 15.38 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl im Saarland war bis 14 Uhr noch recht niedrig - gut ein Viertel der mehr als 750.000 Wahlberechtigten hatte seine Stimme in einem Wahllokal abgegeben. Ohne Briefwähler lag die Wahlbeteiligung bei 28,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mittelte. Die Daten basierten auf einer stichprobenartigen Umfrage in 49 Urnenwahlbezirken. Wie viele Wähler, auch wegen Corona, aber per Brief wählten, lässt sich damit noch nicht sagen.

Erstmeldung: Saarbrücken - In diesem Jahr finden in Deutschland gleich vier Landtagswahlen statt. Den Auftakt macht der Urnengang im flächenmäßig kleinen Bundesland Saarland.

Die Region ist traditionell von einem hohen Industrialisierungsgrad geprägt und besitzt eine überdurchschnittlich ausgebaute Infrastruktur. Ein weiteres Merkmal des Saarlandes, das flächenmäßig das kleinste der deutschen Bundesländer ist (abgesehen von den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg): Aufgrund der Grenznähe zu Frankreich und zu Luxemburg verzeichnet das Bundesland die höchste grenzüberschreitende Mobilität von Arbeitnehmern der Europäischen Union.

Wahlplakat zum Urnengang im Saarland mit den Ministerpräsidenten-Anwärtern der Volksparteien CDU und SPD. © IMAGO/BeckerBredel

Landtagswahl im Saarland 2022 alle fünf Jahre - Abgestimmt wird in drei Wahlkreisen

Die dortige Landtagswahl findet alle fünf Jahre statt. Über Wahlkreis- und Landeslisten sind es insgesamt 51 Abgeordnete, die in den saarländischen Landtag gewählt werden. Jeder Wähler verfügt beim Urnengang über eine Stimme. Die drei Listenwahlkreise sind die Wahlkreise Saarbrücken, Saarlouis sowie Neunkirchen. Um in den saarländischen Landtag einzuziehen, müssen die Parteien jeweils eine Hürde von fünf Prozent überwinden. Aktuelle Umfragen und Prognosen zeigen, wer dies Stand jetzt schaffen könnte - in der letzten Umfrage rutsche die CDU weiter ab, die SPD dagegen befindet sich im Höhenflug.

Nach 2017 wird im Saarland also eine neue Landesregierung gewählt. In unserem News-Ticker gibt es Hintergründe und aktuelle Entwicklungen.

Wir versorgen Sie über den gesamten Tag mit allen wichtigen News zur Saarland-Wahl. Zudem erfahren Sie hier alles über die Wahl-Ergebnisse und wann mit den ersten Hochrechnungen zu rechnen ist. Alle Ergebnisse der Wahlkreise und Gemeinden haben wir nochmal in Diagrammen und Karten veranschaulicht. Weiter sammelt Merkur.de alle relevanten Stimmen und Reaktionen zur Landtagswahl im Saarland und informiert Sie über mögliche Koalitionskonstellationen.