Warum die Saarland-Wahl so wichtig ist - und Hans so schlecht wegkommt

Am 27. März findet die Landtagswahl im Saarland statt. Die CDU liegt aktuell hinter der SPD. Ein Experte sieht einen entscheidenden Vorteil, der Tobias Hans zur Wiederwahl fehlt.

Saarbrücken - In etwa einer Woche, am 27. März, wird im Saarland der neue Landtag gewählt. Es ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl. Den Umfrage-Ergebnissen zufolge könnte sich ein Machtwechsel ankündigen. Seit 1999 stellt im Saarland die CDU den Ministerpräsidenten. Doch laut dem ZDF-Politbarometer Extra vom 18. März liegt die SPD um neun Prozentpunkte vorne. „Es gibt eine reale Chance für einen Wechsel“, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. „Das gibt der Wahl eine besondere Spannung.“

Landtagswahl Saarland 2022: Die Wahl hat weitreichendere Bedeutung als nur auf Landesebene

Die Wahl ist mehr als eine Landtagswahl im Saarland. Sie gilt auch als erster großer Stimmungstest für die rot-gelb-grüne Ampelregierung in Berlin. Denn an der Saar könnte sich der Sprung wie im Bund von der Großen Koalition zur Ampel wiederholen. Während CDU- und Regierungschef Tobias Hans, in den vergangenen Wochen sichtbar unter Druck, vor einer Ampel im Saarland warnt und die Große Koalition fortsetzen will, hält sich Wirtschaftsministerin und SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger beim Thema Rot-Gelb-Grün bedeckt.

Zudem ist die Saarlandwahl der Auftakt in eine Reihe von Wahlen in diesem Jahr. 2022 wird noch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gewählt. Damit stellt sich als Erstes nun im Saarland die Frage: Gelingt es dem neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, seiner Partei nach der Bundestagswahl wieder Auftrieb zu verschaffen? Der gesamte CDU-Bundesvorstand reiste Anfang März ins Saarland, um Hans Rückenwind zu geben.

Landtagswahl Saarland 2022: Warum Ministerpräsident Hans so schlecht wegkommt

Tobias Hans kämpft, seit er im März 2018 als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde, erstmals als Spitzenkandidat um seinen Posten. Er sieht sich unter anderem als Überbringer schlechter Nachrichten in der Corona-Krise abgestraft. Mit Themen mit Gesprächswert versucht er die CDU kurz vor der Wahl noch voranzubringen. Eine seine Forderungen beinhaltete eine Spritpreisbremse, die er auch per Handy-Video von der Tankstelle ausspielte. Eine Corona-Infektion rund zehn Tage vor der Wahl bremste Hans allerdings bei Wahlkampfterminen aus.

Man kennt Frau Rehlinger genauso gut wie den Ministerpräsidenten. Der Amtsbonus ist kaum vorhanden.

„Amtsinhaber-Bonus“? Normalerweise sei es so, dass der Amtsinhaber wieder gewählt werde, solange die Wähler der Ansicht seien, er mache seine Arbeit ganz gut. „Nur wenn es Skepsis, Bedenken gegenüber dem Amtsinhaber gibt, dann ist man zu einem Wechsel bereit“, erklärt Politikwissenschaftler Jun. Aber: „Man kennt Frau Rehlinger genauso gut wie den Ministerpräsidenten. Der Amtsbonus ist kaum vorhanden.“

Landtagswahl Saarland 2022: Die möglichen Ausgänge der Wahl

Dem ARD-„Saarlandtrend“ zufolge sind zwei Koalitionen möglich: Eine große Koalition aus CDU und Sozialdemokraten unter SPD-Führung und eine sogenannte Ampel aus SPD, Grünen und FDP.

Experte Jun hält eine große Koalition für „keine unwahrscheinliche Lösung. Mit wem auch immer als Ministerpräsidenten“. Inhaltlich würden CDU und SPD im Saarland „nicht so weit auseinanderliegen“. Denkbar sei aber auch eine Ampel, falls die Grünen und die FDP - derzeit nicht im Landtag vertreten - den Wiedereinzug ins Landesparlament schafften. Alle aktuellen Umfragewerte finden Sie im Artikel zur Saarland-Umfrage. (chd/dpa)