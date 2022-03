Landtagswahl im Saarland 2022: Was tun, wenn man keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat? Alle Infos

Die Wahlbenachrichtigung zur Landtagswahl im Saarland 2022 bestätigt das Wahlrecht. Hier erfahren Sie, was zu tun ist, falls Sie die Ermächtigung nicht erhalten haben.

Saarbrücken – Bei der Wahlbenachrichtigung handelt es sich um die Legitimation, an einer Abstimmung teilzunehmen. Wenn am 27. März die erste von vier deutschen Landtagswahlen im Jahr 2022 stattfindet, erhalten Wähler die Bemächtigung, bei der Saarland-Wahl auf einem Wahlschein ihr Kreuzchen zu platzieren.

Bei der anstehenden Landtagswahl wird die Frage geklärt, wie die nächste Regierung im flächenmäßig kleinsten Bundesland (nach den Stadtstaaten) der kommenden Legislaturperiode aussieht.

Landtagswahl im Saarland 2022: Was beinhaltet die Wahlbenachrichtigung?

Egal ob zur Bundestagswahl oder wie in diesem Fall eine Landtagswahl: Wenn in Deutschland eine demokratische Abstimmung stattfindet, legitimiert die Wahlbenachrichtigung zur Teilnahme und beinhaltet Informationen über den Ablauf. Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger werden rechtzeitig über das Prozedere am Tag der Wahl in Kenntnis gesetzt. So sind in der Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl im Saarland Punkte wie Datum, Wahlbezirk (Ort mit Adresse) sowie Vorgehensweise aufgeführt.

Das ist auch deshalb wichtig, weil das Wahlrecht nicht einfach bei einem anderen Wahllokal ausgeübt werden kann. Jedoch kann das Wahllokal dann gewechselt werden, wenn dafür vorher bei der zuständigen Stadt oder Gemeinde ein entsprechender Antrag gestellt wird. Darüber hinaus wird in dem Wahlbenachrichtigungsbrief darauf hingewiesen, dass es die Möglichkeit einer Briefwahl gibt. Diese und damit der Wahlschein muss jedoch separat beantragt werden - wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Saarland-Wahl am 27. März 2022: Wird am Wahltag die Wahlbenachrichtigung benötigt?

Wer bei der 17. Landtagswahl im Saarland im zuständigen Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, benötigt hierfür nicht die Wahlbenachrichtigung. Um persönlich vor Ort vom Wahlrecht Gebrauch zu machen, reicht bereits das Mitbringen eines Ausweisdokuments (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein). Das Dokument der Wahlbenachrichtigung selbst muss nicht vorgezeigt werden, um auf dem Stimmzettel Kreuze zu machen. Die Wahlhelfer müssen am Stichtag einfach erkennen können, dass die Person für dieses Wahllokal als Wähler eingetragen ist.

Landtagswahl in Saarland: Was tun, wenn man keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat?

Wer bei der Landtagswahl 2022 im Saarland zur Stimmabgabe berechtigt ist, befindet sich im Wählerverzeichnis. Plangemäß bis 6. März (Sonntag) - also drei Wochen vor der eigentlichen Landtagswahl - sollen Wahlberechtigte eine persönliche Benachrichtigung über das Wahlrecht erhalten.

Doch was passiert, wenn man die gültigen Voraussetzungen zur Teilnahme erfüllt, aber dennoch keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat? In diesem Fall können Bürger die zuständige Gemeinde-Wahlleitung kontaktieren, ob es sich um ein Versehen handelt. So kann es auch vorkommen, dass eine wahlberechtigte Person nicht im Wählerverzeichnis erfasst wurde. Wird der Fehler nicht rechtzeitig korrigiert, kann am 27. März nicht abgestimmt werden. Ergibt die Überprüfung, dass man fälschlicherweise vergessen wurde, kann die Eintragung beantragt werden - und die Wahlbenachrichtigung nachgereicht.

