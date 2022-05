Wahl in Schleswig-Holstein 2022: Die Ergebnisse im Wahlkreis Mittelholstein

Am 8. Mai 2022 stand die Landtagswahl in Schleswig-Holstein an. Hier gibt es die Ergebnisse im Wahlkreis Mittelholstein.

Kiel – Am Sonntag, 8. Mai 2022, findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt, da die Legislaturperiode der CDU-geführten Regierung unter Ministerpräsident Daniel Günther zu Ende geht. Dabei ist der Wahlkreis Dithmarschen-Schleswig einer von 35 Wahlkreisen.

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist eine sogenannte Verhältniswahl. Das bedeutet: Bürger können mit ihrer Stimme die Abgeordneten des Landtages wählen, und die Summe der abgegebenen Stimmen entscheidet über die Zahl der Sitze einer Partei. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme, die sie auch per Briefwahl abgeben können. Mit ihrem Stimmzettel wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen. Die Legislaturperiode des gewählten Landtages ist auf fünf Jahre angesetzt, 2017 fand die letzte Wahl statt. (Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, NRW und Niedersachen: Alles Wichtige aus der Welt der Politik erfahren Sie in unserem Politik-Newsletter.)

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Welche Parteien treten an?

Bei der Wahl 2022 kämpft Amtsinhaber Daniel Günther um seine Position. Insgesamt treten 20 Parteien bei der Landtagswahl an:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Alternative für Deutschland (AfD)

DIE LINKE (DIE LINKE)

Südschleswigscher Wählerverband (SSW)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Zukunft. (Z.)

Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung)

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)

Volt Deutschland (Volt)

Familien-Partei Deutschlands (Familie)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Bündnis C - Christen für Deutschland

Demokratie in Bewegung (DiB)

Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022: Ergebnisse im Wahlkreis Mittelholstein als interaktive Karte

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wann gibt es ein Ergebnis im Wahlkreis Mittelholstein?

Am Wahltag können Bürger ihre Stimme ab 8:00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich. Die Wahllokale im Schleswig-Holstein werden um 18:00 Uhr schließen. Danach beginnt sofort die Auszählung. Parallel dazu werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die auf Befragungen der Wähler in den Wahllokalen beruhen. Erfahrungsgemäß wird bis 18:30 Uhr die erste Hochrechnung vorliegen, die dann tatsächlich auf den ersten Auszählungen beruht. Im Verlauf des Abends werden die Hochrechnungen dann immer genauer werden. Wann kommt das Wahlergebnis der Wahl 2022 in Schleswig-Holstein? Vor fünf Jahren lag das vorläufige amtliche Endergebnis schon zu einer relativ frühen Uhrzeit vor: Die Ergebnisse wurden am Wahlabend um 21 Uhr veröffentlicht. Dieses Ergebnis musste dann noch geprüft und bestätigt werden.

Am 8. Mai 2022 gibt es die Ergebnisse im Wahlkreis Mittelholstein bei der Schleswig-Holstein-Wahl. © Carsten Rehder/dpa

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Wer darf im Wahlkreis Mittelholstein wählen?

Der Wahlkreis Mittelholstein (bis 2020 Steinburg-West) umfasst die Städte Glückstadt und Wilster, die Ämter Horst-Herzhorn, Itzehoe-Land, Schenefeld und Wilstermarsch sowie die Gemeinden Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Bornholt, Gokels, Grauel, Hanerau-Hademarschen, Heinkenborstel, Hohenwestedt, Jahrsdorf, Lütjenwestedt, Meezen, Mörel, Nienborstel, Nindorf, Oldenbüttel, Osterstedt, Rade b. Hohenwestedt, Seefeld, Steenfeld, Tackesdorf, Tappendorf, Thaden, Todenbüttel und Wapelfeld aus dem Amt Mittelholstein, Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wahlberechtigt sind grundsätzlich alle Deutschen, die am Wahltag das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben, seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht anderweitig vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Wahlberechtigte erhalten im Vorfeld eine Wahlbenachrichtigung. Um sich vorab zu informieren, nutzen viele Wähler und Wählerinnen den Wahl-O-Mat oder orientieren sich an Umfragen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Das Ergebnis im Wahlkreis Mittelholstein von 2017

Der aktuelle noch im Amt befindliche Landtag wurde 2017 gewählt. Die CDU gewann mit Spitzenkandidat Daniel Günther mit 32,0 Prozent. Die SPD kam auf 27,3 Prozent, Die GRÜNEN gewannen 12,9 Prozent der Stimmen, die FDP wurde von 11,5 Prozent gewählt. Der SSW erreichte 3,3 Prozent. Die LINKEN scheiterten dagegen mit 3,8 Prozent der Wählerstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde und zogen nicht in den Landtag ein. Auch die PIRATEN, die zuvor im Landtag vertreten waren, verloren deutlich an Wählerstimmen und kamen nur auf 1,2 Prozent.

Im Wahlkreis Mittelholstein (2017 Wahlkreis Steinburg West) gab es im Jahr 2017 63.199 Wahlberechtigte, davon gaben 42.146 Personen gültige Wahlzettel ab. Das Wahlergebnis bei einer Wahlbeteiligung von 67,4 Prozent:

CDU: 15.731 Stimmen, Stimmenanteil 37,3%, Gewinn 0,3%

SPD: 10.581 Stimmen, Stimmenanteil 25,1%, Verlust -2,3%

GRÜNE: 4.900 Stimmen, Stimmenanteil 11,6%, Verlust -0,1%

FDP: 4.949 Stimmen, Stimmenanteil 11,7%, Gewinn 3,1%

PIRATEN: 680 Stimmen, Stimmenanteil 1,6%, Verlust -6,6%

SSW: 856 Stimmen, Stimmenanteil 2,0%, Verlust -0,6%

DIE LINKE: 1.209 Stimmen, Stimmenanteil 2,9%, Gewinn 0,9%

FAMILIE: 269 Stimmen, Stimmenanteil 0,6%

FREIE WÄHLER: 246 Stimmen, Stimmenanteil 0,6%

AfD: 2.270 Stimmen, Stimmenanteil 5,4%

LKR: 84 Stimmen, Stimmenanteil 0,2%

Die PARTEI: 236 Stimmen, Stimmenanteil 0,6%

Z.SH: 135 Stimmen, Stimmenanteil 0,3%

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Die 35 Wahlkreise im Überblick

Dithmarschen-Schleswig

Dithmarschen-Süd

Eckernförde

Elmshorn

Flensburg

Flensburg-Land

Kiel-Nord

Kiel-Ost

Kiel-West

Lauenburg-Nord

Lauenburg-Süd

Lübeck-Ost

Lübeck-Süd

Lübeck-West

Mittelholstein

Neumünster

Norderstedt

Nordfriesland-Nord

Nordfriesland-Süd

Ostholstein-Nord

Ostholstein-Süd

Pinneberg

Pinneberg-Elbmarschen

Pinneberg-Nord

Plön-Nord

Plön-Ostholstein

Rendsburg

Rendsburg-Ost

Schleswig

Segeberg-Ost

Segeberg-West

Steinburg-Ost

Stormarn-Mitte

Stormarn-Nord

Stormarn-Süd

