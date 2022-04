Günther-CDU im Höhenflug: Umfrage vor Schleswig-Holstein-Wahl deutet auf massiven Sieg - zwei Parteien leiden

Von: Patrick Freiwah

Wahlkampfplakat von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Wahl findet am 8. Mai 2022 statt. © IMAGO/Hanno Bode

Bei der Schleswig-Holstein-Wahl deutet sich ein Wahlerfolg der CDU an, das lässt zumindest eine Umfrage des ZDF vermuten. Der entscheidende Grund scheint nicht die Partei zu sein.

Kiel - Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein lässt eine neue Umfrage auf einen ziemlich deutlichen Sieg der CDU schließen. Einen Tag nach einer ARD-Umfrage kommt auch eine durch das ZDF in Auftrag gegebene Auswertung zum Schluss, dass sich die Christdemokraten am 8. Mai 2022 klar durchsetzen werden.

In der am Freitag veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kommen die CDU und Ministerpräsident Daniel Günther auf 38 Prozent - und erhalten damit knapp doppelt so viel Zustimmung wie die SPD mit 19 Prozent. Drittstärkste Kraft sind laut Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen die Grünen mit 17 Prozent. FDP mit sieben Prozent und die AfD mit sechs Prozent folgen dahinter, gefolgt vom Südschleswigschen Wählerverband (SSW) mit fünf Prozent.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Volk mit Ministerpräsident Günther offenbar zufrieden

Laut der aktuellen Umfrage für die SH-Landtagswahl 2022 käme die Linke mit drei Prozent neuerlich nicht in den Landtag. Schleswig-Holstein wird derzeit von einer Koalition aus CDU, Grüne und FDP – einem Jamaika-Bündnis – regiert. Nach dem jüngsten Stimmungsbild könnte die CDU sowohl mit den Grünen als auch mit der SPD ein Zweierbündnis bilden.

Auffällig sind auch die hohen Zustimmungswerte für CDU-Spitzenkandidat Günther. Auf die Frage, wen sie am liebsten als Regierungschef hätten, nannten 66 Prozent der Befragten Amtsinhaber Günther. Herausforderer Thomas Losse-Müller von der SPD wünschten sich demnach nur acht Prozent, Monika Heinold von den Grünen erhielt in der Umfrage zwölf Prozent. Auch Günthers coronabedingte Triell-Absage dürfte diese Rangliste nichtmehr umdrehen.

Von den politisch denkbaren Koalitionen wird die bereits regierende Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP am positivsten bewertet. 42 Prozent finden diese Option gut, 38 Prozent finden sie schlecht. Ähnlich fällt das Urteil über eine Koalition nur aus CDU und Grünen aus. Diese finden 41 Prozent gut und 38 Prozent schlecht. Alle anderen Regierungsbündnisse fänden jeweils deutlich mehr Befragte schlecht als gut.

SH-Wahl: Prognose lässt auf klaren CDU-Wahlerfolg schließen

Für die durch das ZDF durchgeführte Erhebung wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1011 zufällig ausgewählte Personen in dem knapp drei Millionen Einwohner umfassenden Bundesland telefonisch befragt. Der mögliche Fehlerbereich wird mit zwei bis drei Prozent in beide Richtungen angegeben.

Erst am Tag zuvor hatte die ARD eine Sonntagsfrage veröffentlicht - die Erhebung des Instituts infratest dimap kam nahezu auf das gleiche Ergebnis. Hier hatten für eine hypothetische Wahl an diesem Sonntag ebenfalls 38 Prozent für die Christdemokraten und 19 Prozent für die Sozialdemokraten gestimmt, jedoch schnitten die Grünen mit 16 Prozent ein wenig besser ab. Des Weiteren kam die FDP auf neun Prozent, die AfD und der SSW erhielten beide fünf Prozent Zustimmung.

