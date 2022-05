Wahl in Schleswig-Holstein 2022: Wann ist mit dem Ergebnis zu rechnen?

Von: Magdalena von Zumbusch

Am Sonntag (8. Mai) wird der Landtag Schleswig-Holsteins gewählt. Aktuell steht die CDU bei Umfragen klar an der Spitze. Wie stehen die Chancen für die aktuelle Jamaika-Koalition, weiter zu regieren?

Kiel – In Schleswig-Holstein regiert seit fünf Jahren eine sogenannte Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die CDU gewann die Landtagswahl 2017, nachdem sie zuvor Oppositionspartei gewesen war. Dafür erreichte sie einen klaren Sieg mit mehr als fünf Prozentpunkten vor der SPD, die bis dahin mit Grünen und Südschleswigschem Wählerverband (SSW) regiert hatte.

Am Sonntag, 8. Mai, steht nun die nächste Landtagswahl Schleswig-Holsteins an. Die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 werden am Wahlsonntag live ab 18:00 Uhr veröffentlicht, unter anderem auf der Website des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein. Dort können am Wahlsonntag um 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr auch Zwischenstände zur Wahlbeteiligung eingesehen werden. Die aktuellen Entwicklungen zur Wahl in Schleswig-Holstein können im Wahl-Ticker nachgelesen werden.

Wahl in Schleswig-Holstein: Die Spitzenkandidaten der Landtagswahlen 2022

Neben den beiden führenden Parteien CDU und SPD sitzen aktuell die Grünen sowie FDP, AfD und die Kleinpartei Südschleswigscher Wählerverband (SSW) im Landtag. Für die CDU geht nun der Regierungschef Daniel Günther als Spitzenkandidat ins Rennen, die SPD setzt auf den früheren Kieler Staatskanzleichef Thomas Losse-Müller. Die Grünen sind durch eine Doppelspitze aus Landesfinanzministerin Monika Heinold und Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré angeführt. Heinold, Losse-Müller und Günther konnten die Wähler jüngst in einem TV-Triell verfolgen.

Die FDP hat ihren Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz zum Spitzenkandidaten gemacht. Die Regional-Partei SSW hat ihren Landtagsfraktionschef Lars Harms nominiert und den Afd-Wahlkampf führt der Landtagsabgeordnete Jörg Nobis.

Umfragen lassen vermuten: Landtagswahlen 2022 in Schleswig-Holstein werden wohl Kontinuität bieten

Die jüngsten Umfragen deuten übereinstimmend auf einen eindeutigen Sieg der CDU hin. In den Befragungen kommt die Partei auf 36 bis 38 Prozent, so die Nachrichtenagentur AFP. Die SPD lag bei 19 bis 20 Prozent, erreicht also nur rund die Hälfte des Stimmenanteils der CDU. Die Grünen erreichen 16 bis 17 Prozent, die FDP kommt auf bei sieben bis neun Prozent.

Die AfD liegt in den Umfragen bei fünf bis sechs Prozent, der als Minderheitenpartei ohnehin von der Fünfprozenthürde befreite SSW kommt auf fünf Prozent, berichtet die AFP. Die Linke würde den Landtagseinzug erneut verpassen. Die Umfrage zeigen zudem eine große Zufriedenheit mit der Arbeit der Landesregierung und mit Ministerpräsident Günther.

Prognosen für Landtagswahl 2022: Starke Umfragewerte der CDU lassen Zweierbündnis möglich erscheinen

Das Mandat zur Regierungsbildung wird also mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bei Günther und der CDU liegen. Die CDU hat anders als noch 2017 nach den aktuellen Umfrageergebnissen möglicherweise sogar die Option, mit nur einem Partner weiter zu regieren. Ein Bündnis aus CDU und Grünen ist gut denkbar. Die Ergebnisse könnten eventuell auch für ein Zweierbündnis mit der FDP reichen.

Rechnerisch möglich wäre zwar auch eine Koalition aus CDU und SPD, doch diese Paarung gilt laut AFP als unwahrscheinlich. Eine Regierung unter Führung der SPD wäre den Umfragen zufolge nur dann möglich, wenn die Sozialdemokraten aus der Position der unterlegenen zweitstärksten Partei ein Viererbündnis mit Grünen, FDP und SSW anstoßen würden.

Sieg für Günther in Schleswig-Holstein und damit Auftrieb für die CDU nach schlechtem Saarland-Ergebnis?

Insbesondere für die CDU stellt die Wahl auch eine wichtige Möglichkeit dar, sich insgesamt – bundesweit – wieder zu stärken, zumal lediglich eine Woche später im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gewählt wird. Für die Partei war es nach der Wahlniederlage bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst und dem anschließenden Mitgliederverlust ein neuer Dämpfer, dass sie die erste Landtagswahl des Jahres im Saarland deutlich verlor und die Macht dort an die SPD abtreten musste.

Ein Sieg von Günther in Schleswig-Holstein würde der CDU und ihrem Bundeschef Friedrich Merz wieder Auftrieb geben. Nicht auszuschließen sei auch, dass eine Diskussion um den Einsatz Günthers in einem höheren bundespolitischen Amt beginnt, so die Nachrichtenagentur AFP. Günther sei Andeutungen darauf bisher ausgewichen und betonte, er würde am liebsten das Dreierbündnis mit Grünen und FDP weiter führen. (mit Material von AFP und dpa)