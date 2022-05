Schleswig-Holstein-Wahl: Selbst bei Erdrutschsieg kein Rückenwind für Merz? Habeck räumt in Abwesenheit ab

Von: Florian Naumann, Cindy Boden

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist in vollem Gange. Mittags zeichnete sich eine etwas geringere Wahlbeteiligung ab als 2017. News-Ticker.

Am Sonntag (8. Mai) wählen die Berechtigten in Schleswig-Holstein einen neuen Landtag .

. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich optimistisch, doch auch sein SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller gab die Hoffnung nicht auf.

zeigte sich optimistisch, doch auch sein gab die Hoffnung nicht auf. Dieser News-Ticker zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 8. Mai, 17.48 Uhr: Zur Schließung der Wahllokale hin hat die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein offenbar doch noch angezogen: Für 17 Uhr meldete der Landeswahlleiter eine geschätzte Beteiligung von 54,7 Prozent. Das sind nur 0,2 Prozentpunkte weniger als zur selben Uhrzeit im Jahr 2017. Noch um 14 Uhr hatte der Wert um knapp vier Prozentpunkte unter dem der vorangegangenen Wahl gelegen. Insgesamt hatten sich 2017 schlussendlich 64,2 Prozent der Wähler an der Landtagswahl beteiligt.

Schleswig-Holstein-Wahl: Selbst Erdrutschsieg kein Rückenwind für Merz? Habeck räumt in Abwesenheit ab

Update vom 8. Mai, 17.08 Uhr: In knapp einer Stunde schließen im hohen Norden Deutschlands die Wahllokale. Der Ausgang der Schleswig-Holstein-Wahl dürfte kaum für Überraschungen sorgen: In den letzten Wahlumfragen lag die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther mit deutlichem Vorsprung in Front. Offen bleibt allerdings, wer mit wem nach der SH-Wahl eine Koalition eingehen kann und wird.

Und auch in Berlin wird die Wahl wieder mit Argusaugen verfolgt. Für CDU-Chef Friedrich Merz könnte ein Wahlsieg Rückenwind bedeuten. Allerdings gießen die Demoskopen in dieser Frage dem Konservativen etwas Wasser in den Wein: Nicht nur, dass das CDU-Ergebnis offenbar auf großer Popularität Günthers beruht. In einer Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD zur Schleswig-Holstein-Wahl betrachteten nur 17 Prozent der Befragten Merz als „eine große Unterstützung“ für seine Partei.

Die anderen Aushängeschilder der großen Parteien kamen besser weg: Olaf Scholz galt 27 Prozent der Umfrageteilnehmer als wichtige Stütze des SPD-Wahlkampfs, FDP-Chef Christian Lindner erhielt dieses Prädikat von 30 Prozent der Befragten. Mit Abstand den größten Impact trauten die Teilnehmer aber einem alten Bekannten zu. Robert Habeck war bis 2018 Vize-Ministerpräsident in Kiel - er erhielt 69 Prozent Zustimmung in der Kategorie „... ist eine große Unterstützung für seine Partei“.

Landtagswahl Schleswig-Holstein live: Günther bekräftigt Jamaika-Willen - SPD sieht Themenwandel

Vorbericht: Kiel - Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnete sich zumindest am Vormittag und Mittag eine geringere Wahlbeteiligung ab als noch vor fünf Jahren. Bis zum frühen Nachmittag, 14 Uhr, gaben 36,8 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme ab, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 42,5 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag damals bei insgesamt 64,2 Prozent.

Der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, ging früheren Angaben zufolge von einem regen Gebrauch der Briefwahl aus. 2017 hatte der Briefwahl-Anteil 18 Prozent betragen.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein live: „Würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen“

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich bei der Stimmabgabe am Sonntag jedenfalls optimistisch. „Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte“, sagte er nach dem Urnengang in Eckernförde. Das Bündnis von CDU, FDP und Grünen - auch „Jamaika-Koalition“ genannt - habe Schleswig-Holstein gutgetan.

Daniel Günther, Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat, beantwortet nach seiner Stimmabgabe im Wahllokal Stadtwerke Eckernförde die Fragen der Medienvertreter. © Marcus Brandt/dpa

Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller gab sich frohen Mutes. „Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gekämpft“, sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von großen weltpolitischen Fragen überlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit für die Themen im Land gestiegen. Auf den Märkten und an Haustüren habe es viel Unterstützung für die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. „Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zurückkehren wird.“

Landtagswahl in Schleswig-Holstein live: Prognose und Hochrechnungen am Abend erwartet

Gut 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner dürfen zur Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Zur Wahl stehen 16 Parteien mit Landeslisten, drei mehr als vor fünf Jahren. Erste Prognosen und Hochrechnungen werden am Abend kurz nach Schließung der Wahllokale erwartet.

Nach jüngsten Umfragen zeichnet sich ein deutlicher Vorsprung der CDU ab. Teilweise ringen SPD und Grüne noch um Platz 2, manchmal liegen die Sozialdemokraten auch vorn.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein live: CDU 2022 wieder stärkste Kraft?

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war die CDU mit 32 Prozent stärkste Kraft geworden und regiert seitdem gemeinsam mit Grünen und FDP. Die SPD kam 2017 auf 27,3 Prozent. Die Grünen erreichten 12,9 Prozent, die FDP 11,5 Prozent, die AfD 5,9 und der SSW 3,3 Prozent.

Parallel zum Landtag werden in mehreren Städten auch die Bürgermeister neu gewählt, darunter in der Stormarner Kreisstadt Bad Oldesloe und in Eckernförde. (dpa/cibo)