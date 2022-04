Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Diese Parteien stehen 2022 zur Wahl

Von: Tim Althoff

Der Landtag in Schleswig-Holstein. © Petra Nowack/imago

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022 geht es auch um die Verteilung der Sitze. Ein Überblick über die zur Auswahl stehenden Parteien.

Kiel ‒ Am 8. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Es wird eine neue Landesregierung gewählt, die derzeitige Jamaika-Koalition um Ministerpräsident Daniel Günther wird das endgültige Feedback der Wählenden über die vergangene Legislaturperiode erhalten. Vor allem mit der Zweitstimme werden die Bürgerinnen und Bürger Schleswig-Holsteins diejenige Partei wählen, die ihnen am ehesten zusagt. Dabei können sie zwischen verschiedenen Parteien wählen, die es mit ihren Spitzenkandidaten in die Auswahl geschafft haben.

Landtagswahl Schleswig Holstein 2022 Datum 8. Mai 2022 Aktueller Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Aktuelle Regierung CDU, Grüne, FDP Wahlbeteiligung 2017 64,2 Prozent

Landtagswahl in Schleswig Holstein: Die großen Parteien 2022 im Überblick

Für die etablierten Parteien ist die Teilnahme an der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ein Spaziergang. Sollte eine Partei schon eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten im Landtag oder Bundestag sitzen haben, können diese ohne Weiteres an der Wahl teilnehmen und sich Hoffnung auf ein positives Wahlergebnis machen. 2022 ist dies bei folgenden Parteien in Schleswig-Holstein der Fall:

CDU ‒ Spitzenkandidat: Daniel Günther

Wahlergebnis 2017: 32,0 Prozent

‒ Spitzenkandidat: Daniel Günther Wahlergebnis 2017: 32,0 Prozent SPD ‒ Spitzenkandidat: Thomas Losse-Müller

Wahlergebnis 2017: 27,3 Prozent

‒ Spitzenkandidat: Thomas Losse-Müller Wahlergebnis 2017: 27,3 Prozent Bündnis 90/Die Grünen ‒ Spitzenkandidatin: Monika Heinold

Wahlergebnis 2017: 12,9 Prozent

‒ Spitzenkandidatin: Monika Heinold Wahlergebnis 2017: 12,9 Prozent FDP ‒ Spitzenkandidat: Bernd Buchholz

Wahlergebnis 2017: 11,5 Prozent

‒ Spitzenkandidat: Bernd Buchholz Wahlergebnis 2017: 11,5 Prozent AfD ‒ Spitzenkandidat: Jörg Nobis

Wahlergebnis 2017: 5,9 Prozent

‒ Spitzenkandidat: Jörg Nobis Wahlergebnis 2017: 5,9 Prozent Die Linke ‒ Spitzenkandidatin: Susanne Spethmann

Wahlergebnis 2017: 3,8 Prozent

‒ Spitzenkandidatin: Susanne Spethmann Wahlergebnis 2017: 3,8 Prozent Südschleswigscher Wählerverband (SSW) ‒ Spitzenkandidat: Lars Harms

Wahlergebnis 2017: 3,3 Prozent

Parteien bei der Landtagswahl Schleswig-Holstein: Voraussetzungen für die Wahl-Teilnahme

Die kleineren Parteien, die weder in einem Landesparlament noch im Bundestag vertreten sind, benötigen eine gesonderte Zulassung vom Landeswahlleiter, um später auf den Wahlzetteln zu stehen. In Schleswig-Holstein ist Tilo von Riegen dafür zuständig. Zu den Kriterien zählt unter anderem ein gewisser Öffentlichkeitsauftritt und die nötige Größe.

Laut dem „NDR“ wurden 13 Parteien zugelassen, die zudem 500 Unterschriften für die Landeslisten und weitere 50 Unterschriften für jeden Kreiswahlvorschlag benötigen. Die Signaturen müssen auf einem amtlichen Formblatt hinterlegt werden. Die Unterzeichner müssen zum Zeitpunkt der Wahl wahlberechtigt sein.

Landtagswahlen Schleswig Holstein: Kleine Parteien im Überblick

Piratenpartei Deutschland ‒ Spitzenkandidat: Mark Hintz

Freie Wähler ‒ Spitzenkandidat: Gregor Voht

Tierschutzpartei ‒ Spitzenkandidatin: Jasmin Bahr van Gemmert

dieBasis ‒ Spitzenkandidat: David Claudio Siber

Die Partei ‒ Spitzenkandidat: Simone Kaletsch

Partei der Humanisten ‒ Spitzenkandidat: Marvin Weidemeier

Partei für Gesundheitsforschung ‒ Spitzenkandidat: Steffen Möller

Volt ‒ Spitzenkandidat: Simon Wadehn

Zukunft. ‒ Spitzenkandidat: Lars Schmidt

Demokratie in Bewegung (DiB)

Familien-Partei Deutschlands (kandidiert nur in den Wahlkreisen)

Bündnis C ‒ (kandidiert nur in den Wahlkreisen)

Liberal-Konservative Reformer (kandidiert nur in den Wahlkreisen)

Wahlen in Deutschland: Die 5-Prozent-Hürde

Selbst wenn kleinere Parteien zur Wahl zugelassen werden und genug Unterschriften gesammelt haben, heißt das noch nicht automatisch, dass sie es auch in den Landtag schaffen. Dafür muss die große 5-Prozent-Hürde überschritten werden. Es können also nur Mitglieder einer Partei in den Landtag einziehen, wenn die jeweilige Partei fünf Prozent aller Stimmen zugesprochen kriegt.

In Schleswig-Holstein gibt es in Sachen 5-Prozent-Hürde eine Ausnahmeregelung. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) ist nämlich von der Sperrklausel ausgenommen. Die Minderheiten- und Regionalpartei vertritt die dänische und friesische Bevölkerung im Bundesland und kann diesen Bürgerinnen und Bürgern durch die Ausnahme parlamentarische Partizipation ermöglichen, die aufgrund der Wählerstimmen sonst möglicherweise nicht zustande kommen würde. So reichte es 2017 nur zu 3,3 Prozent. Dennoch muss der SSW mindestens so viele Stimmen erringen, wie für die Zuteilung des Mandats notwendig sind.

Landtag in Schleswig-Holstein: Das Endergebnis 2017 und die aktuelle Sitzverteilung

Während die SPD 2017 mit einem Verlust von 3,1 Prozent unter die 30-Prozent-Marke fiel, gewann die CDU um Spitzenkandidat Daniel Günther um 1,2 Prozent. Die Grünen blieben konstant bei 12 Prozent, die FDP gewann 3,3 Prozent dazu und die AfD schaffte es über die 5-Prozent-Hürde.

Partei Sitze im Parlament CDU 25 Sitze SPD 21 Sitze Grüne 10 Sitze FDP 9 Sitze AfD 5 Sitze SSW 3 Sitze

Der große Verlierer im Gegensatz zu Wahl 2012 war die Piraten-Partei, die das damalige Newcomer-Hoch nicht bestätigen konnte und mit 7-Prozent-Verlust auf 1,2 Prozent abstürzte.

