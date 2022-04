Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Der aktuelle Stand der Umfragen und Prognosen

Von: Tim Althoff

Ministerpräsident Daniel Günther liegt in den letzten Umfragen der Landtagswahl Schleswig-Holstein vorne. (Archivbild) © Ulmer/Imago

Vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein bilden Umfragen und Prognosen bereits einen gewissen Trend ab. Die aktuellen Werte in der Übersicht.

München ‒ Bei der vergangenen Bundestagswahl musste die CDU eine herbe Wahlschlappe hinlegen. Ohne Angela Merkel gab die deutsche Volkspartei ihre Regierungsposition an die Ampel-Koalition ab und muss sich neu sortieren. Umso wichtiger ist es, 2022 zurückzuschlagen. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein könnte sich dafür eine gute Chance bieten. Ministerpräsident Daniel Günther hat eine ruhige Amtszeit hinter sich, leistete sich keine Skandale und kann aktuellen Umfragewerte zufolge optimistisch in Richtung Wahltag am 8. Mai blicken.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: SPD verliert bei den Umfragen Prozente

Lagen CDU und SPD in der INSA-Umfrage vom 29. März noch sehr nahe beieinander, so zeichnet die aktuellste Stimmenerhebung vom 21. April durch Infratest dimap ein anderes Bild. In besagter Umfrage konnte die CDU deutlich zulegen und kommt auf 38 Prozent, während die SPD stark an Boden verliert und nur noch bei 20 Prozent liegt. Die Sozialdemokraten hätten im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2017 also ein Minus von 7,3 Prozentpunkten zu verkraften - die CDU dürfte sich über ein Plus von sechs Prozentpunkten freuen. Jene Umfragen bilden jedoch nur ein aktuelles Stimmungsbild ab und geben lediglich eine Tendenz vor.

Laut Umfragen belegen die Grünen Platz drei hinter CDU und SPD mit 16 Prozent. Dies würde einem Zuwachs von knapp über drei Prozentpunkten entsprechen im Vergleich zur letzten Landtagswahl. Die FDP hält sich bei schwankenden Werten um die Zehn-Prozent-Marke und die AfD würde es mit sechs bis sieben Prozent knapp in den Landtag schaffen. Anders als die Linke, die unter der 5-Prozent-Hürde liegt, genauso wie der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) mit vier Prozent.

Schleswig-Holstein-Wahl: Das waren die Ergebnisse von 2017

Landtagswahlen Schleswig-Holstein Ergebnisse 2017 CDU 32,0 Prozent SPD 27,3 Prozent Bündnis90/Die Grünen 12,9 Prozent FDP 11,5 Prozent AfD 5,9 Prozent Die Linke 3,8 Prozent

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Umfragen mit begrenzter Aussagekraft

So interessant die Spielereien mit Umfragewerten und Prognosen auch sein mögen, viel Einfluss oder Aussagekraft auf das Ergebnis haben sie nicht. Vor dem 8. Mai können sich noch einige Entwicklungen ergeben, gerade zu Zeiten des Krieges in der Ukraine könnten sich Parteien oder Kandidaten mit unüberlegten Aussagen ins Aus schießen. Wenige Wochen und Tage vor dem Wahltag, wenn die Spitzenkandidaten vermehrt auch im Fernsehen und breiteren Medien stattfinden, werden sich die Umfragewerte womöglich nochmal drehen oder verfestigen.

