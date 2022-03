Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wahl-O-Mat ist online

Wahl-O-Mat (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd / dpa

Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist ein sogenannter Wahl-O-Mat zur Hilfe bei der Entscheidungsfindung für Wählerinnen und Wähler online gegangen.

Berlin - Das Internetangebot wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt und gibt Bürgerinnen und Bürger seit Donnerstag die Möglichkeit, ihre Meinung zu politischen Fragen mit den Positionen der Parteien abzugleichen.

Auch der schleswig-holsteinische Landesbeauftragte für politische Bildung war an der Entwicklung der auf die Landtagswahl am 8. Mai zugeschnittenen Version beteiligt, wie die Bundeszentrale in Bonn mitteilte. Der Wahl-O-Mat wird schon seit 2002 vor Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen in Deutschland eingesetzt.

Die unter der Internetadresse www.wahl-o-mat.de erreichbare Seite entwickelte sich nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung inzwischen zu einer "festen Größe der politischen Information im Vorfeld von Wahlen". Seit 2002 sei er bereits mehr als hundert Millionen Mal genutzt worden. bro/cfm