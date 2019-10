Landtagswahl in Thüringen: CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring liebäugelt mit bestimmter Viererkoalition

Vor der Landtagswahl in Thüringen: CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kann sich eine Viererkoalition vorstellen.

Am Sonntag finden in Thüringen die Landtagswahlen statt. Wer wird neuer Ministerpräsident und welche Regierung findet eine Mehrheit? Am Sonntagabend wird das Ergebnis feststehen.