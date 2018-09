Landtagswahl: Jetzt gibt es doch ein TV-Duell mit Söder - eine Partei wittert „Wahlmanipulation“

Lange hatte sich der BR offen gehalten, ob es TV-Duell zur Landtagswahl geben soll. Nun ist doch eines angesetzt - aber die Wahl des Söder-Herausforderers dürfte der SPD nicht schmecken.

München - Jetzt also doch: Kurz vor der bayerischen Landtagswahl wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Fernsehduell auf den Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann, treffen. Das teilte der Bayerische Rundfunk (BR) als Organisator am Montag in München mit. Zur Begründung für die Auswahl wurde angegeben, dass laut jüngster BR-Umfrage die CSU mit 35 Prozent und die Grünen mit 17 Prozent vorn liegen.

TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern findet nächste Woche statt

Das Duell der beiden Spitzenkandidaten ist für den Mittwoch kommender Woche um 20.15 Uhr geplant, die einstündige Sendung wird von BR-Chefredakteur Christian Nitsche moderiert. Der BR hatte sich mangels klarer Konkurrenz für Söder zunächst offengehalten ob es ein TV-Duell geben soll.

+ Ludwig Hartmann wird Markus Söder zum TV-Duell herausfordern © dpa / Nicolas Armer

Zwei Tage später, am 28. September, wird außerdem noch ein sogenannter Fünfkampf mit den Kandidaten von SPD, Freien Wählern, AfD, FDP und Linkspartei gesendet.

Gar nicht amüsant finden die Freien Wähler die Neuigkeiten über das Duell zwischen Söder und Hartmann. Parteichef Hubert Aiwanger schrieb am Montag auf Twitter gar von „Wahlmanipulation zugunsten der Grünen“ - man wolle „Schwarzgrün herbeisenden“, polterte er. Sein Argument: Die Freien Wähler seien im Landtag stärker als die Grünen und seien schon 2013 zu Unrecht in Wahlumfragen schwächer eingeschätzt worden.

#BayerischerRundfunk betreibt #Wahlmanipulation zugunsten der #Grünen! Weil die jetzt in Umfr. an 2.Stelle sind wird ein Fernsehduell inszeniert um schwarzgrün herbeizusenden.Wir #FREIEWÄHLER sind im Landtag stärker als Grüne u. auch 2013 wurden Grüne irrtümlich vor uns gesehen. — Hubert Aiwanger (@HubertAiwanger) 17. September 2018

Zweites Duell im Netz - Kohnen und Söder treffen sich in Nürnberg

Pragmatischer gehen die Sozialdemokraten die Angelegenheit an. SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen und Söder treffen sich unterdessen zu einem Rededuell in Nürnberg. Auf Einladung der Nürnberger Nachrichten findet das Duell an diesem Dienstag ab 19.30 Uhr im Restaurant Gutmann am Dutzendteich in der Heimatstadt des amtierenden Ministerpräsidenten statt. Nach Angaben der SPD vom Montag ist es das erste und vermutlich einzige Duell der beiden vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober. Das Wortduell soll live im Internet zu sehen sein, unter anderem via Facebook, auf der Homepage der Nürnberger Nachrichten und auf www.natascha-kohnen.de.

In der jüngsten BR-Umfrage von Infratest dimap kamen SPD, Freie Wähler und AfD auf jeweils elf Prozent. FDP und Linke lagen bei fünf Prozent und müssen den Einzug in den Landtag bangen. In Bayern wird am 14. Oktober neu gewählt.

AFP/dpa/fn