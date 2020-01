Edeka-Werbung macht Landwirte fuchsteufelswild - Bauern legen Zentrallager mit Traktoren lahm

Was hat das mit Ortsnamen zu tun? Haben sie den Artikel überhaupt gelesen?

Schon ein wenig deppert die Landwirte. Selbst wenn mit Essen die Zuführung von Nahrung gemeint gewesen wäre gibt es sicherlich schlimmeres als sich über eine Werbeaktion eines Supermarktes so aufzuregen. Gerade Edeka, welcher ja nicht wirklich für die billigsten (sowohl preislich, als auch qualitativ) Lebensmittel bekannt ist und in der Werbung eher Werbung für Lebensmittelqualität (Slogan auch "Wir lieben Lebensmittel") denn Lebensmittelquantität (= hauptsache billig) macht. In der Sympathie der Bevölkerung haben die sich da echt nen Eigentor geschossen.