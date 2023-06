Lang sieht Wahlerfolg der AfD als „Auftrag an alle demokratischen Parteien“

Ricarda Lang © IMAGO

Ricarda Lang, Grünen-Vorsitzende, betrachtet den Wahlerfolg der AfD in Sonneberg als „Auftrag an alle demokratischen Parteien“.

Berlin in Deutschland - Es gehe darum, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, „welche Rolle jede Partei im Kampf gegen den Rechtsextremismus einnehmen kann“. Jede Partei müsse ihre Verantwortung übernehmen, anstatt „mit Schuldzuweisungen zu arbeiten“ und „mit dem Finger auf andere zu zeigen“.

Mit Blick auf die Ampel-Koalition sagte Lang, diese müsse sich auf Lösungen fokussieren, die nah an der Lebensrealität der Menschen sind. Auch müsse die Regierung „gemeinsam geschlossener auftreten“. Für die Opposition wiederum gehe es darum, „nicht den rechten Kulturkampf zu befeuern“, fügte die Grünen-Politikerin an die Adresse der CDU/CSU hinzu.



Der AfD warf die Grünen-Chefin vor, sie habe „kein Interesse daran, dass es den Menschen gut geht“. Sie „füttert bewusst Ängste und schürt auf dieser Basis Hass“. Angesichts der Stärke der AfD in den neuen Bundesländern betonte Lang die Notwendigkeit, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen und die Stärkung der Regionen auch im Osten ganz nach oben auf die Agenda zu stellen. cha/pw

Linken-Chef spricht nach Wahl in Sonneberg von „Alarmsignal für die Demokratie“

Linken-Chef Martin Schirdewan sieht die Gründe für den Sieg des AfD-Kandidaten im thüringischen Landkreis Sonneberg insbesondere in einer „massiven Enttäuschung“ über die Politik der Bundesregierung. Es gehe darum, das „Unwohlbefinden“ vieler Menschen mit politischen Entscheidungen wieder zurückzuführen in Vertrauen in die Demokratie, sagte Schirdewan am Montag in Berlin. Gebraucht werde ein „sozialer Aufbruch“ in Deutschland und eine „Zeitenwende“ für soziale Gerechtigkeit.



Schirdewan verwies darauf, dass in dem von Linken-Regierungschef Bodo Ramelow geführten Thüringen die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief sei und die wirtschaftliche Entwicklung stetig vorangehe. Gleichwohl müsse sich auch die Linke die Frage stellen, warum sich in Sonneberg eine antidemokratische Partei durchsetze, die von dem „Faschisten“ Björn Höcke geführt werde. Es sei auch Aufgabe seiner Partei, den Menschen ein attraktives politisches Angebot zu unterbreiten.



Im ZDF-“Morgenmagazin“ nannte der Linken-Chef den Erfolg des AfD-Politikers Robert Sesselmann in Sonneberg ein „Alarmsignal für die Demokratie“. Neben der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung machte er auch die Aneignung rechtspopulistischer Narrative durch die Unionsparteien und die FDP für den Erfolg Sesselmanns verantwortlich.



Er kritisierte, dass CDU, CSU und teilweise auch die FDP der AfD manchmal den „roten Teppich“ ausrollten, indem sie „ihre Sprüche übernehmen, indem sie ihre Politik übernehmen, beim Klimawandel zum Beispiel, bei der Migrationspolitik oder auch in Fragen gendergerechter Sprache“. Die angesprochenen Parteien würden so „einen Kulturkampf von rechts befördern, der natürlich letztendlich nur Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten ist“, sagte Schirdewan im ZDF.



Eine Stärkung der Demokratie könne durch „Verlässlichkeit“ sowie „materielle Sicherheit, soziale Sicherheit“ erreicht werden. Die thüringische Landesregierung unter Führung seines Parteigenossen Bodo Ramelow sei da „auf einem guten Weg“, sagte Schirdewan. „Ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen keine AfD dort triumphieren sehen werden“, zeigte sich Schirdewan im ZDF überzeugt. cha/pw