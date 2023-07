Neue Wunderwaffe gegen Russland: USA erwägen Lieferung von ATACMS-Raketen

Von: Robert Wagner

Interne Quellen berichten von einer „stillen Debatte“ in der US-Regierung über die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine. Frankreich legt derweil vor.

Washington – Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Februar hat der US-General und NATO-Kommandeur Christopher Cavoli sie neben F16-Kampfjets als Bedingung für einen Sieg der Ukraine über Russland bezeichnet: Moderne Langstreckenraketen, mit denen Ziele, etwa Militärflughäfen, tief im Inneren Russlands erreicht werden können. Ganz oben auf der Wunschliste der Ukraine stehen die in den USA hergestellten ATACMS-Rakten, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern haben.

USA verweigern bisher die Lieferung von ATACMS-Raketen an die Ukraine

Bisher lehnten die USA es ab, dem von Russland überfallenen Land solche Langstreckenraketen zur Verfügung zu stellen. Sie verwiesen stets auf die Gefahr einer Eskalation des Ukraine-Krieges, sollte unmittelbar russisches Territorium angegriffen werden. Wie die New York Times berichtet, erwägt die US-Regierung intern, dieses Raketensystem an die Ukraine auszuliefern. Die Zeitung beruft sich auf drei Beamte aus den USA und Europa, die ihnen von einer „stillen Debatte innerhalb der Biden-Administration“ berichteten, wenigstens einige wenige ATACMS-Raketen in das Kriegsgebiet zu liefern.

Neben der Angst vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges ist auch die geringe Stückzahl ein Grund für die bisherige Ablehnung von US-Präsident Joe Biden, dieses Waffensystem an die Ukraine auszuliefern. US-Militärkreise wiesen in der Vergangenheit darauf hin, dass ihr Arsenal an ATACMS relativ klein ist und die Raketen für andere Kriegspläne des Pentagons vorgesehen sind. Insgesamt wurden von Lockheed Martin nach Informationen der New York Times nur etwa 4000 Stück dieser Langstreckenraketen gebaut. Eine Weitergabe an die Ukraine würde die Einsatzbereitschaft in anderen (möglichen) Krisengebieten gefährden.

Ukraine-Krieg: Frankreich legt auf Nato-Gipfel mit SCALP-Raketen vor

Über das 1991 entwickelte und aus oberflächengelenkten Marschflugkörpern bestehende „MGM-140 Army Tactical Missile System“ (ATACMS) verfügen derzeit die USA, Südkorea, Griechenland, die Türkei und Polen. Die Ukraine bittet die USA schon länger um diese hocheffektiven Präzisionswaffen. Präsident Wolodymyr Selenskyi bezeichnete sie als unerlässlich für die Bekämpfung des „russischen Terrors“, wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet.

Die USA erwägen offenbar, ATACMS-Raketen an die Ukraine zu liefern. © HANDOUT/SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY/AFP

Die USA stehen mittlerweile unter Zugzwang. Auf dem NATO-Gipfel in Vilnius sagte am Dienstag (11. Mai) Frankreich zu, der Ukraine Langstreckenraketen vom Typ SCALP zu liefern, die eine Reichweite von 250 Kilometern haben. Angesichts der von der Ukraine geführten Gegenoffensive wolle man die „Lieferung von Waffen und Ausrüstung“ erhöhen, damit die Ukrainer auch Angriffe auf weitere Distanz durchführen könnten, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des Gipfels. Bereits im vergangenen Mai lieferte auch Großbritannien baugleiche Langstreckenraketen, die es „Storm Shadow“ nennt, an Kiew.

Raketen für die Ukraine: Sorgt Frankreichs Lieferung für ein Einlenken Washingtons?

Wie die USA schreckte auch Frankreich zunächst aus Angst vor einer Eskalation des Krieges vor der Lieferung von Langstreckenraketen zurück. Das französische Vorbild könnte nun zu einem Einlenken Washingtons beitragen. Die ATACMS-Raketen gehören zu dem wenigen Kriegsgerät, das die USA trotz entsprechender Bitten offiziell nicht an Kiew liefern wollen.

Dabei könnte der Einsatz dieser Raketen, die eine noch größere Reichweite als die SCALP/Storm Shadow-Raketen haben, für die zermürbende ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg von entscheidender Bedeutung sein, berichtet Kyiv Independent. Die Streitkräfte könnten mithilfe von Langstreckenraketen in Regionen vorstoßen, in denen die russischen Besatzungstruppen starke Verteidigungspositionen halten.