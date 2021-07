Auf Laschet-Schelte folgt bei „Lanz“ bittere Afghanistan-Bilanz: Soldatin berichtet mit Tränen in den Augen

„Das macht was mit einem“

Eine ehemalige Soldatin berichtet bei „Markus Lanz“ emotional von ihren Einsätzen in Afghanistan.

Hamburg - „Markus Lanz“ will am Donnerstag eigentlich eine Bilanz des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan ziehen - so moderiert Talkmaster Lanz seine Sendung jedenfalls an. Doch zunächst findet er viel Gefallen am aktuellen Bundestagswahlkampf. Gemeinsam mit SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil debattiert er sich im Schnelldurchlauf durch die Themen der letzten Woche.

Besonders Armin Laschets (CDU) Gelächter während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet bewerten die beiden unterschiedlich. Klingbeil fand Laschets Verhalten unangemessen, Lanz meint, man kenne solch unglückliche Szenen doch auch von Beerdigungen: „Aber nicht dieses Gegacker über so einen langen Zeitraum“, wendet Klingbeil ein. Für ihn sei die Szene eine, die Laschet noch auf Jahre hinaus definieren werde.

Beim Thema Laschet angekommen, gerät der SPD-Generalsekretär in Wallung. Mit Blick auf das politische Geschehen in Thüringen erhebt Klingbeil schwere Vorwürfe in Richtung des Kanzlerkandidaten der Union: „Wo ist Armin Laschet beim Vertragsbruch, den die Union gerade in Thüringen macht. Es ist in Thüringen eine Absprache im Koalitionsausschuss auf Bundesebene gewesen, dass es dort zu Neuwahlen kommt. Jetzt verdrückt die Union sich, Herr Höcke kandidiert jetzt als Ministerpräsident“, klagt Klingbeil. „Die Union geht raus aus dem Saal, hat sie angekündigt, also wählt nicht mal nicht Herrn Höcke. Und was macht Armin Laschet? Der schweigt. Und da können wir gern die inhaltliche Auseinandersetzung über Herrn Laschet führen. Beim Kampf gegen Rechts, da duckt er sich weg.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 22. Juli:

Lars Klingbeil (SPD) – Politiker

(SPD) – Politiker Katrin Eigendorf – Journalistin

– Journalistin Dunja Neukam – Ex-Soldatin

– Ex-Soldatin Nadia Nashir-Karim – Frauenrechtsaktivistin

Nach dem beinahe obligatorischen Wahlkampf-Gespräch steigt auch der Rest der Runde ins Gespräch ein. Dass die letzten aus Afghanistan zurückgekehrten Bundeswehr-Soldaten am Flughafen nicht offiziell empfangen wurden, ärgert die ehemalige Soldatin Dunja Neukam: „Wenn ich zurückgekehrt bin, dann wollte ich auch keinen großen Aufmarsch oder Leute, die am Flughafen applaudieren. Aber es war ja etwas Historisches. Und in dem Moment hätte zumindest einer dastehen können. Als Symbol. Und er hätte auch keine großen Reden schwingen sollen. Es wären vielleicht fünf oder zehn Minuten, sich da hinzustellen und zu sagen: Danke für Euren Dienst, für die Opferbereitschaft.“

Die Journalistin Katrin Eigendorf hält diese Rückkehr für „exemplarisch für unseren ganzen Umgang mit diesem Einsatz in Afghanistan. Wie lange haben wir gebraucht, bis wir deutlich davon gesprochen haben, dass in Afghanistan Krieg herrscht?“, fragt sie. „Eine Würdigung von einem so langen Einsatz, und nicht nur die Würdigung vermisse ich hier. Sondern ich vermisse auch die Lehren aus den Fehlern. Denn es wurden ja viele Fehler gemacht.“

Dem schließt sich auch Lars Klingbeil an: „Da hätte jemand stehen müssen. Da gibt es auch keine Entschuldigung dafür, da gibt es keine Ausrede. Das muss gar keine Zeremonie sein. Da muss nur jemand stehen und sagen: Schön, dass ihr wieder da seid. Danke, dass ihr diesen Einsatz geleistet habt und jetzt fahrt zu euren Familien. Und das ist versäumt worden und das ist ein großer, großer Fehler, der da passiert ist.“

Afghanistan-Bilanz bei „Markus Lanz“: Die Taliban sind zurück

Die Frauenrechtsaktivistin Nadia Nashir-Karim beklagt den Abzug der Truppen, weil die versprochenen Ziele nicht erreicht worden seien: „Ich war überrascht, obwohl das ja geplant war. Aber dieser schnelle Abzug ohne ein richtiges Konzept, ohne Übergabe, hat ein Vakuum hinterlassen in Afghanistan. Und dieses Vakuum wurde ja auch von den Regierungsgegnern ausgenutzt.“ Nashir-Karim ist enttäuscht vom Einsatz der internationalen Truppen: „Den wahren Frieden in Afghanistan zu bringen, was sie uns versprochen haben, innere Sicherheit, Frauenbefreiung und auch einen stabilen Staat. Das hat nicht stattgefunden. Ich war enttäuscht, die Menschen waren enttäuscht, es hätte anders sein müssen.“

Auch Eigendorf betont, es gebe „keinen Grund, Afghanistan mit Stolz zu verlassen“, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Einsatz zusammengefasst hatte. Eigendorf stellt die Grundsatzfrage: „Lässt sich ein Land militärisch von außen demokratisieren, aufbauen? Ist das der richtige Ansatz?“

Zu Beginn, erklärt Ex-Soldatin Neukam, habe der Einsatz Sinn für sie ergeben, bei jedem weiteren Besuch habe sie Fortschritte wahrnehmen können. All das habe sich 2003 schlagartig geändert, als vier Bundeswehr-Soldaten bei einem Anschlag ums Leben kamen. „In dem Moment kippte so dermaßen die Stimmung. Jeder Zivilist, den man gesehen hat, war dann ein Feindbild, man war sehr argwöhnisch.“ Über die vielen Toten und Verletzten, die sie während ihrer Einsätze gesehen habe, sagt sie mit Tränen in den Augen: „Das macht was mit einem.“

Dass die Taliban den Rückzug der internationalen Truppen für sich nutzen, trübt für Nashir-Karim die Zukunftsaussichten. „Ich glaube, sie haben ihre Strategie geändert“, meint sie und führt aus: „Es ist ja auch eine neue Generation. Man sieht das auch, wie offen sie mit Medien sind. Die Bereitschaft ist da, wo früher ein Bilderverbot war. Sie haben auch ihre eigenen Schulen. Allerdings nach ihrer Vorstellung des Islams.“ Mit Blick auf die zuletzt in Doha gescheiterten Friedensverhandlungen appelliert sie deshalb: „Wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen die internationale Gemeinschaft bei den Friedensverhandlungen.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

„Markus Lanz“ bilanziert 20 Jahre Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan. Besonders die Schilderungen der ehemaligen Soldatin Dunja Neukam sind sehr eindrücklich. Gebannt hört die Runde um die Journalistin Katrin Eigendorf, der Frauenrechtsaktivistin Nadia Nashir-Karim und den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ihren Erzählungen zu. Dagegen wirkt das Wahlkampf-Schattenboxen zwischen Talkmaster Lanz und Klingbeil zu Beginn der Sendung fehl am Platze. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil der Diskussionsfunke zwischen den beiden nie richtig zündet.