Zoff um Vorwurf bei „Lanz“: Schwesig verliert gegen CDU-Politiker - und lässt Steuerzahler aufkommen

„Hauptsache die Pipeline“

„Völkerrechtsverletzungen interessieren nicht“: Diesen Vorwurf wollte Manuela Schwesig nicht auf sich sitzen lassen. Die Kosten für das folgende verlorene Verfahren offenbar auch nicht.

Schwerin/Hamburg – Nord Stream 2 dürfte für Mecklenburg-Vorpommerns Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) mittlerweile ein Reizthema höchsten Grades sein: Nach dem pikanten Streit um eine in merklichem Ausmaß russisch finanzierte Landes-„Klimastiftung“ gibt es nun den nächsten Eklat:

Schwesig war nach einem „Markus Lanz“-Talk gerichtlich gegen harsche Nord-Stream-Vorwürfe des Hamburger CDU-Landeschef Christoph Ploß vorgegangen, hat verloren - und die Steuerzahler für die Kosten des Gerichtstreits aufkommen lassen, wie jetzt bekannt wird. Ploß sieht darin einen „handfesten Skandal“.

Schwesig verlor Rechtsstreit um CDU-Zitat bei „Lanz“: „Zulässige Wertung im Meinungskampf“

Anlass der juristischen Auseinandersetzung war eine Äußerung von Ploß in der ZDF-Talkshow aus dem Februar. Der CDU-Bundestagsabgeordnete hatte im Disput mit SPD-Bundeschef Lars Klingbeil geäußert: „Und dann haben Sie weitere Personen in der SPD-Spitze wie Manuela Schwesig, die klar sagt: Also diese Völkerrechtsverletzungen interessieren mich nicht, Hauptsache, die Pipeline kommt in Betrieb.“

Schwesig wollte daraufhin beim Landgericht Hamburg eine Unterlassungsverfügung erwirken, das Gericht lehnte das ab. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise sei Ploß‘ Äußerung „eine zulässige Wertung im politischen Meinungskampf“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Schwesig in „handfestem Skandal“? Rechtsstreit mit CDU-Politiker läuft auf Landeskosten

Die 4223 Euro an Gerichts- und Anwaltskosten hat Schwesig aber dennoch aus der Landeskasse bezahlen lassen. Die von der Gegenseite beanspruchten Anwaltskosten in Höhe von 1573 Euro seien erst nach einer Mahnung beglichen worden, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet. Inzwischen seien alle Rechnungen beglichen, ergänzte der Sprecher.

Ploß wertete die Übernahme der Kosten durch die Staatskasse als „handfesten Skandal“. Er fordere Schwesig auf, die „von ihr verursachten Kosten selbst zu tragen“. Der Regierungssprecher sagte, Schwesig sei „persönlich in ihrer Eigenschaft als Ministerpräsidentin angegriffen worden“. Deshalb sei „Frau Schwesig mit Unterstützung der Staatskanzlei gegen die Aussage von Herrn Ploß vorgegangen“. (dpa/fn)