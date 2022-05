Klingbeil gibt Polit-Talkshows Mitschuld an NRW-Problem – Lanz kann es nicht fassen: „Null Prozent!“

Die Gäste bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 17. Mai: Lars Klingbeil, Christoph Reuter, Kerstin Münstermann und Harald Welzer (v.l.n.r.). © Screenshot ZDF Mediathek

Wer ist schuld, wenn viele Menschen nicht wählen gehen? Und sind Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt sinnvoll? Bei „Markus Lanz“ geht es hoch her.

Hamburg – Markus Lanz wünscht sich eine ehrlichere Kommunikation von SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Anlass: Klingbeil nennt das Ergebnis seiner Partei in Nordrhein-Westfalen „nicht gut“. Die Antwort des Co-Vorsitzenden: Er streite zwar nicht ab, dass es das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten in NRW sei. Doch er wisse auch, woher die SPD in NRW komme und dass der Landesverband zerstritten gewesen sei. „Bitter“ sei für Klingbeil indes, mehr als 300.000 Wähler ans Nichtwähler-Lager verloren zu haben.

Vom SPD-Versuch, den Mehrheitsverlust für Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen in einen SPD-Sieg umzudeuten, will Klingbeil allerdings wenig wissen. Gastgeber Lanz und die Rheinische-Post-Journalistin Kerstin Münstermann pochen darauf, die SPD habe versucht, einen Regierungsauftrag aus dem NRW-Ergebnis abzuleiten. „Zeigen Sie mit bitte das Zitat, wo seit Sonntag, 19 Uhr, jemand gesagt hat, die SPD hat einen Regierungsauftrag“, hält Klingbeil dagegen. Bis Sonntagnachmittag habe man ein enges Resultat erwartet, doch im Laufe des Abends habe man sich mit dem Ergebnis abgefunden: „Spätestens als ich Sonntagabend als Parteivorsitzender bei Anne Will war, habe ich klar eine Linie gesagt und die Linie lautet: Herr Wüst verhandelt jetzt mit den Grünen – und wenn das nicht klappt, dann stehen wir bereit.“

Wahlen in Nordrhein-Westfalen ein Flop, nicht nur für die SPD – Die „Markus Lanz“-Runde diskutiert über die vielen Nichtwähler

Lanz rechnet vor, dass von 13 Millionen Wahlberechtigten sechs Millionen nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten. Auf einen gemeinsamen Nenner kommt die Runde bei der Frage nach den Ursachen nicht. Münstermann attestiert der Wählerschaft Politikverdrossenheit, der Soziologe Harald Welzer widerspricht. Bürgerinnen und Bürger, die nicht wählen gehen, seien nicht zwangsläufig desinteressiert an Politik, vielmehr verselbstständige sich der Politikbetrieb und argumentiere mit sich selbst statt mit Wählerinnen und Wählern. Klingbeil greift dieses Argument auf: Wenn er ein politisches Interview führe, kenne er in der Regel in die Fragen im Voraus – immer entlang tagesaktueller Geschehnisse.

Die Wahlauswertung in NRW zeige hingegen, führt der SPD-Chef aus, dass viele Menschen deshalb nicht wählen gegangen seien, weil die Politik das für sie wichtigste Thema – steigende Preise – nicht adressiert habe. Weil jedoch die Bundesregierung zwei Entlastungspakete mit einem Volumen von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht habe, müsse man sich selbstkritisch hinterfragen: „Da müssen wir uns auch als politischer Betrieb fragen, warum nicht deutlich wird, was wir an dieser Stelle gemacht haben.“

Deutschlands Kanzler Scholz geschwächt? Die „Markus Lanz“-Runde diskutiert den Ausgang der NRW-Wahl

Dass Klingbeil dabei auch politische Talkshows in die Pflicht nehmen möchte – die in den letzten Wochen intensiv über den Ukraine-Krieg diskutiert hätten, statt relevante Alltagsthemen der Menschen aufzugreifen – schmeckt Talkmaster Lanz nicht. Er teile Klingbeils Analyse „zu null Prozent“, schließlich sei nachvollziehbar, welche Themen die Menschen interessiere, meint Lanz – und dazu gehörten nun einmal der Ukraine-Krieg und die Frage, wie die politischen Parteien dazu stünden. Seine Erfahrung sei, dass die Leute „einen Hals“ bekämen, wenn es unterkomplex werde und die Politik versuche, sie für doof zu verkaufen und Politik-Marketing zu betreiben: „Nach dem Motto: Guckt mal, Schwarz-Gelb ist abgewählt – war das nicht ein großartiger Abend für uns?“

Klingbeil argumentiert gegen den Gastgeber an: „Das Wahlergebnis, nachdem 50 Prozent nicht zum Wählen gegangen sind, versuchen Sie jetzt zu begründen mit der Kommunikation nach Schließung der Wahllokale. Das funktioniert nicht.“ Lanz entgegnet, er spiele sehr wohl auf die Zeit vor der Wahl an – und Spiegel-Journalist Christoph Reuter pflichtet dem Moderator bei.

Ein Politiker wie Robert Habeck (Grüne) mute Bürgerinnen und Bürgern eine authentische Kommunikation zu und versuche, sein Handeln ohne Beschönigen zu erklären, findet Reuter. Dieses bundespolitische Agieren habe sich auch an der Wahlurne in NRW niedergeschlagen. Moderator Lanz greift das auf und befindet, Kanzler Olaf Scholz (SPD) gebe in der Öffentlichkeit ein zu zögerliches Bild in Sachen Ukraine-Unterstützung ab. Auch Welzer meint: „In einer Situation, wo es um sehr viel geht und gleichzeitig sehr viel unklar ist, wäre es von einem Bundeskanzler erwartbar, dass die Haltung und die Perspektive in irgendeiner Weise auch klar kommuniziert wird.“

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 17. Mai:

Lars Klingbeil (SPD) – Parteichef

Christoph Reuter – Kriegsberichterstatter des Spiegel

Kerstin Münstermann – Journalistin der Rheinischen Post

Harald Welzer – Soziologe

Wenig später ist es Welzer selbst, der in die Mangel genommen wird. Er gehört zu den 28 Erstunterzeichnern des in der Emma veröffentlichten Briefes an Kanzler Scholz. Reuter etwa versteht nicht, weshalb Welzer gegen eine Waffenlieferungs-Praxis argumentiere, die das ukrainische Heer in die Lage versetze, „die Gewaltwalze aufzuhalten, wo es möglich ist“.

„Die Antwort ist ganz einfach: Weil ich nicht glaube, dass die Zuführung von Waffen die Gewaltwalze stoppt“, entgegnet Welzer. Vielmehr sei zu befürchten, dass die „Gewaltwalze“ desto intensiver rolle, je mehr Waffen Teil des Konflikts seien. Der Theorie, so viele Waffen in die Ukraine zu schicken „bis Putin irgendwann nicht mehr kann“, könne er nicht viel abgewinnen, meint Welzer.

Reuter, der bis vor kurzem aus der Ukraine berichtete, antwortet, dass sich der Krieg in der Ukraine womöglich nicht auf eine solche Art theoretisieren lasse. Es handele sich schließlich nicht um einen Konflikt zweier gleichgestellter Parteien, sondern um einen Angreifer und einen zur Selbstverteidigung genötigten Akteur.

„Markus Lanz“: Kann schweres Kriegsgerät Russlands Angriff stoppen – oder verschlimmert es den Krieg?

Ukrainische Orte, in denen die russische Armee frei walten dürfe, würden „einfach vernichtet“, gibt Reuter weiter zu bedenken. Nur mithilfe schwerer Artillerie-Geschosse und Panzern lasse sich dies effektiv verhindern. Welzer sagt, „kleinräumig“ leuchte ihm diese Argumentation ein, allerdings bezweifele er, ob das gleichbedeutend mit einem Ende des Krieges in der Ukraine sei. Weil Russlands Präsident Wladimir Putin die Gewalt einseitig ausübe, fragt Welzer: „Ist es dann sinnvoll zu sagen, wir folgen der Logik des Diktators und laufen auf dem Track weiter? Oder sagen wir, jetzt ist eine absolute Notwendigkeit, dass man mit allen Mitteln versucht, parallel dazu ein Fenster aufzumachen?“

Klingbeil hört der Diskussion lange zu, ehe er sich zu Wort meldet. „Wir müssen Putin dazu kriegen, dass er diesen Krieg stoppt“, sagt der SPD-Vorsitzende. Dank der weitreichenden Sanktionen gegen Russland, die Russinnen und Russen dazu bewege, das Land zu verlassen und dem Widerstand der Ukraine sowie der engen Bande des Westens geht Klingbeil davon aus, dass dieser Prozess beim russischen Präsidenten bereits stattfinde. „Das sind alles Punkte, wo ich schon glaube, dass es bei Putin etwas macht. Aber die Waffen gehören für mich dazu.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Bei „Markus Lanz“ muss sich der SPD-Chef Klingbeil nach der Wahlniederlage in Nordrhein-Westfalen harter Fragen der Journalistin Kerstin Münstermann und von Talkmaster Markus Lanz erwehren. In der zweiten Hälfte der Sendung debattieren der Soziologe Harald Welzer und der Kriegsjournalist Christoph Reuter die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Klingbeil bezieht dabei eindeutig Stellung, findet aber auch, dass Waffenlieferungen allein nicht die Antwort seien.

Aus seiner Sicht zeige die Debatte zwischen Welzer und Reuter, dass es für eine solche Situation kein Drehbuch gebe. Als verantwortlicher Politiker müsse er jedoch bedenken, dass Putin über Atomwaffen verfüge: „Das, was wir gerade in der Bundesrepublik erleben, der Vierklang aus Sanktionen, raus aus der Energieabhängigkeit, politischer Druck plus Waffenlieferungen, ist etwas, was Putin am Ende dazu bringen wird, sich auf diplomatische Gespräche einzulassen“, meint Klingbeil. (Hermann Racke)