Lasch-O-Mat als Hit Im Netz: Satire-Tool baut personalisierte Laschet-Zitate

„Lasch-it“

Die Marketing-Firma Visualtech hat ein Online-Tool entwickelt, das Zitate von Armin Laschet generiert und individuell anpasst. Den Usern gefällt‘s.

Mainz - Der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat es momentan nicht leicht. Nachdem er bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Folgen der Hochwasserkatastrophe beim Lachen abgelichtet wurde, sinkt er im Zustimmungsranking unter der Bevölkerung. Außerdem wird er immer wieder für seine viel zu vagen Aussagen kritisiert. Und jetzt wird er auch noch ordentlich aufs Korn genommen. Ein neues Online-Tool geht seit Dienstag viral. Es bietet Usern die Möglichkeit, ihr ganz persönliches Laschet-Zitat zu generieren.

Wer sich seine ganz persönliche Laschet-Aussage holen möchte, muss einfach nur einen Begriff in den Lasch-O-Mat eingeben, auf „Lasch-It“ drücken und schon bekommt er drei Zitatblöcke, die allgemeiner nicht sein könnten und deswegen wie die Faust auf‘s Auge passen. So kann man dem Kanzlerkandidaten ganz einfach irgendwelche Worte in den Mund legen, die er zwar nie wirklich von sich gegeben hat, aber dennoch wie eine typische Laschet-Aussage klingen. Wer das Ganze dann noch wie ein Wahlplakat aussehen lassen möchte, kann auf „Grafik erstellen“ klicken und die Zitate auf einem Foto des CDU-Politikers platzieren.

Lasch-O-Mat: Armin Laschet als viraler Hit

Der Twitter-Community gefällt das Satire-Tool ungemein. Hundewelpen, Männer in Cargohosen und sogar der Todesstern aus Star Wars: Zu all diesen Themen hat Armin Laschet eine Meinung. Natürlich nicht in der Realität, aber zumindest im Lasch-O-Mat-Universum. Die Beliebtheit des Satire-Tools führte kurzerhand sogar zu einer Server-Überlastung. Wie Visualtech-Geschäftsführer Michael Ziegler gegenüber T-Online erklärte, habe das Unternehmen nicht mit so großem Anklang gerechnet. Auslöser für den Lasch-O-Mat wäre laut Meyer übrigens nicht politisches Engagement, sondern lediglich Spaß.

Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Armin Laschet auf Twitter trendet. Die Hashtags #laschetdenktnach und #laschethatnachgedacht sorgten bereits in der Vergangenheit für Lacher. Im Frühling hatte Laschet vor dem Hintergrund möglicher neuer Corona-Maßnahmen angekündigt über die Oster-Feiertage nachdenken zu wollen.