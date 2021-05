Laschet plötzlich im Wahlkampf-Modus: Verbal-Watschn für Scholz, Baerbock und FDP - „Bar jeder Kenntnis!“

Armin Laschet bei einer Pressekonferenz nach dem CDU-Präsidium am Montag.

Spitzen gegen alle Koalitions-Optionen

von Florian Naumann schließen

Cindy Boden schließen

Ein Unions-Wahlprogramm gibt es noch nicht - aber nun den Wahlkampf-Modus: Armin Laschet hat am Montag mit harten Worten gegen alle verfügbaren Koalitionspartner ausgeteilt.

Berlin - Nach Wochen der Kanzler-Fragen scheint der Bundestagswahlkampf langsam auch inhaltlich anzurollen: Am Wochenende hat die FDP ihr Wahlprogramm beschlossen, die Grüne Annalena Baerbock legte weitere Klimaschutzforderungen nach - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet verpasste den beiden Konkurrenten am Montag teils herbe Absagen. Gleiches galt für die SPD. Der CDU-Chef ging also gleich mit allen drei möglichen Koalitionspartnern auf Konfrontation. Und vermisste dabei vermutlich ein eigenes Wahlprogramm.

Laschet im Wahlkampf-Modus: Auch Traumpartner Lindner kassiert Abfuhr - „nicht der erste Gedanke ...“

Bemerkenswert fiel vor allem die Schelte für die Liberalen aus. Noch am Freitag hatten sich Laschet und FDP-Chef Christian Lindner in den sozialen Netzwerken als politisches Traumpärchen in Szene gesetzt. Doch bei den ersten inhaltlichen Fragen sieht die Angelegenheit offenbar schon wieder anders aus.

Dem FDP-Wunsch nach Steuersenkungen erteilte Laschet am Montag nach einer CDU-Präsidiumssitzung eine Abfuhr. Offenkundig sei, dass die Pandemie nach der Wahl für „große Haushaltsprobleme“ sorgen werde. „Deshalb sind die Steuersenkungen nicht der erste Gedanke, der mir bei dieser Haushaltslage einfällt“, erklärte der Kanzlerkandidat kühl. Allzu klare Kante konnte Laschet gleichwohl nicht zeigen. „Wir werden zu gegebener Zeit unser Wahlprogramm vorstellen“, sagte er - darin werde sich die finale Antwort der Union finden. CDU und CSU wollen erst Mitte Juni ihr Programm festklopfen, dann als letzte der großen Parteien.

„Typische Grünen-Forderung“: Laschet rügt Baerbock für Kurzstreckenflug-Idee

Inhaltlich weniger überraschend, aber in für Laschet außergewöhnlich harschem Tonfall, bekamen auch Grüne und SPD ihr Fett weg - bei der Frage von Verteuerungen für Kurzstreckenflüge, die Baerbock, aber auch SPD-Kanzleramtsanwärter Olaf Scholz zuletzt aufgebracht hatten.

Insbesondere mit Blick auf seine Grünen-Kontrahentin geriet der CDU-Chef in den Wahlkampf-Modus. Es handle sich um „eine typische Grünen-Forderung“, konstatierte er. „Ich weiß nicht, wie Frau Baerbock das konkret meint“, rügte er. „Wie will sie das verbieten, mit welchem rechtlichen Mittel?“, fragte Laschet rhetorisch. Unklar sei auch, ab wann eine solche Regelung greifen solle und was überhaupt mit „Kurzstrecke“ gemeint sei: „Hamburg - München? Köln - Berlin?“

„Wir müssen erreichen, dass man schnell von A nach B kommt. Und wenn das mit dem Zug schneller geht, dann werden die Menschen den Zug nutzen“, erklärte Laschet weiter. Er forderte von den Grünen Bereitschaft zu Veränderungen und Beschleunigungen beim Planungsrecht ein - dann heiße die Union die Öko-Partei „herzlich willkommen im Club“.

Laschet watscht Scholz wegen Flug-Forderung ab: „Bar jeder Kenntnis“

Noch härtere Worte musste sich Scholz anhören. Dessen - in einem ProSieben-Interview geäußerte - Forderung nach Zuschlägen auf Billigflüge sei „bar jeder Kenntnis des europäischen Emissionsschutzhandels“, sagte Laschet. In diesem seien die Flugemissionen bereits enthalten. Eine Preiserhöhung von 50 bis 60 Euro treffe aber „im Zweifelsfall einen Kleinverdiener, der sich einmal im Jahr einen solchen Flug leisten kann“.

„Dass die SPD sich von den ganz normalen Menschen mit solchen populistischen Vorschlägen verabschiedet, erstaunt mich sehr“, rügte der CDU-Chef den eigenen Koalitionspartner. Die Ideen Baerbocks und Scholz‘ seien jedenfalls „ohne jede klimapolitische Wirkung“. Klare, aber in den Schlussfolgerungen gemäßigte Worte fand Laschet unterdessen zur Debatte um antisemitische Vorfälle in Deutschland.

Baerbock klärt offene Laschet-Frage: Flug im Inland ist „Kurzstrecke“

Im Einsatz war am Montag gleichwohl auch Baerbock: Die Grüne-Kanzlerkandidatin äußerte sich selbst erneut zum Thema Kurzstreckenflüge - das Wort „Verbot“ mied sie allerdings bei zahlreichen Nachfragen. Kurzstreckenflüge müssten aber reduziert und Dumping-Preise eingestellt werden. In ihrer Pressekonferenz kurz nach Laschets Auftritt klärte die Grünen-Chefin auch zumindest eine der offenen Fragen Laschets: Als „Kurzstrecke“ sieht sie Inlands-Flüge, etwa auf der Strecke zwischen München und Berlin: Diese Distanz sei in vier Stunden mit dem ICE-Sprinter der Bahn zu bewältigen.

Baerbock betonte zugleich, in Deutschland müsse dringend mehr investiert werden. Das wolle ihre Partei mit unterschiedlichen Steuervorschlägen finanzieren. Die Forderung der FDP, Steuern nicht zu erhöhen oder gar zu reduzieren, halte sie für „ungedeckte Schecks“ und eine falsche Variante. Auf die Frage, ob die Steuerhaltung der FDP eine Zusammenarbeit in einer Ampel-Koalition ausschließe, ging sie nicht ein. (fn/cibo)