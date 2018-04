Laschet spricht nach Attacke in Münster von "schrecklichem Tag"

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich entsetzt über die tödliche Kleintransporter-Attacke in Münster gezeigt. Auch der Münsterer Bischof meldete sich zu Wort.

Münster - "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land", schrieb Laschet am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Meine Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen der Toten und den Schwerverletzten in Münster." Die Polizei unternehme "alles zur Aufklärung der schrecklichen Tat", schrieb Laschet.

Hintergründe noch immer unklar

Die Hintergründe der Attacke sind nach Angaben von Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe noch unklar. "Aber ich danke schon jetzt den vielen Einsatzkräften, die unermüdlich im Einsatz sind", sagte er vor Journalisten in Münster. "Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis - unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten, den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung."

Ein Mann war am Samstagnachmittag mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren und hatte dabei drei Menschen getötet und 20 weitere verletzt, sechs von ihnen schwer. Er erschoss sich anschließend selbst.

Münsters Bischof Genn: "Ich bin zutiefst erschüttert und fassungslos"

Münsters Bischof Felix Genn hat mit Entsetzen auf die Kleintransporter-Attacke in seiner Stadt reagiert. "Ich bin zutiefst erschüttert und fassungslos", erklärte Genn am Samstag. "Wir hatten heute in Münster wie in ganz Deutschland den ersten Frühlingstag, die Menschen haben das herrliche Wetter genossen - und dann geschieht so etwas."

Genn mahnte bei der Bewertung des Vorfalls zur Vorsicht: Die genauen Hintergründe seien noch nicht bekannt. "Doch davon unabhängig gilt: Das, was geschehen ist, ist schrecklich - in meinen Gedanken und Gebeten bin ich bei den Opfern und ihren Familien."

Genn lud alle Menschen in seinem Bistum ein, sich miteinander im Gebet für die Opfer zu verbinden. "Mein ausdrücklicher Dank gilt schon jetzt den Einsatzkräften der Polizei und auch den Notfallseelsorgern. Was sie gerade leisten, verdient höchsten Respekt", erklärte der Bischof.

