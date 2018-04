Seehofer will Dschihadisten deutsche Staatsbürgerschaft entziehen

Auf dem CDU-Parteitag in Essen im Dez.2016 sprach sich eine Mehrheit von 319 Delegierten in einer geheimen Abstimmung für einen Antrag der Jungen Union aus, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen und den Kompromiss mit der SPD zur doppelten Staatsbürgerschaft aufzukündigen.

Merkel hingegen stellte sich gegen den Beschluss des CDU-Parteitags und entschied sich (in gewohnt demokratischer Manier) gegen den Beschluss ihrer Partei! Es werde in dieser Legislaturperiode keine Änderung dazu geben, da sie den Beschluss persönlich für falsch halte!

Man darf also auf den nächsten Parteitag gespannt sein, oder vorher Merkel fragen, was ihr genehm sei!