„Panikmache“: Lauterbach reagiert deutlich auf Krankenhaus-Warnungen aus Bayern

Von: Sebastian Horsch

Nach Drohungen gegen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kam es zu einer Wohnungsdurchsuchung in Bremen. © Kay Nietfeld/dpa

Mehrere CSU-Politiker warnen vor Karl Lauterbachs Krankenhausreform. Auf Merkur-Anfrage reagiert der Minister deutlich - er sieht „Panikmache“.

München – Nach scharfer Kritik aus Bayern verteidigt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Pläne für eine Krankenhausreform. „Fest steht: Ohne Reform würden viele Krankenhäuser ungesteuert Insolvenz anmelden müssen“, sagte Lauterbach unserer Zeitung. Denn das bisherige Finanzierungssystem habe die Krankenhäuser zu stark ökonomischen Zwängen ausgesetzt.

Krankenhausreform: Lauterbach sieht „Panikmache“ aus Bayern

„Jetzt hat die Regierungskommission Vorschläge erarbeitet, die jetzt von Bund und Ländern in einem vereinbarten Verfahren konkretisiert werden“, führte Lauterbach aus. In der Folge könnten die Länder „besser planen, wo Krankenhäuser gebraucht werden“. Das Ziel sei „flächendeckend eine qualitativ hochwertige Versorgung auch in ländlichen Regionen“.

Insofern sei es „reine Panikmache, bereits jetzt konkrete Krankenhäuser zu benennen, die aufgrund der Reform von Schließung bedroht sind oder gar von einem ,Kahlschlag‘ zu sprechen“.

Söder warnt vor Krankenhaus-Kahlschlag: Bayern will „kämpfen“

Vor einem „Kahlschlag“ im Sinne einer Gefährdung vieler kleiner Kliniken im ländlichen Bereich hatte gegenüber dem Münchner Merkur CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger gewarnt. Auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verwendete den Begriff am Dienstag (7. Februar) und kündigte an, Bayern werde sich „mit Händen und Füßen wehren gegen diese Reform“.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte unserer Zeitung, um eine Reform vorantreiben zu können, brauche es zunächst dringend Stabilisierungsmaßnahmen für gefährdete Kliniken. „Es darf nicht passieren, dass manche Krankenhäuser gar nicht mehr da sind, wenn die vom Bund geplante Reform endlich umgesetzt wird.“ Bayern werde „in Berlin dafür kämpfen, dass Ballungsräume und ländlicher Raum solide versorgt bleiben“.

