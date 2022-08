Lauterbach und Buschmann stoßen auf Kritik: Ungleichbehandlung von Erwachsenen und Kindern?

Von: Naima Wolfsperger

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) stoßen mit ihren Corona-Regeln für den Herbst vermehrt auf Kritik. Vor allem im Bildungsbereich.

München – Der Herbst steht bevor. Und mit der kalten Jahreszeit bereiten der Politik und den Menschen 2022 nicht nur Grippeerkrankungen Sorgen. Nach nur wenigen Corona-Auflagen im Sommer rücken für den Herbst wieder schärfere Vorgaben zum Pandemieschutz näher. Das Bundeskabinett brachte am Mittwoch einen Entwurf auf den Weg, der vom 1. Oktober bis 7. April 2023 weitergehende Regeln zu Masken und Tests vorsieht. Die Länder sollen sie verhängen und bei kritischer Lage ausweiten können. Bundesweit soll FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen, Pflegeheimen und Kliniken gelten. Teils stoßen diese neuen Regeln auf Kritik.

So hat sich etwa die Lufthansa gegen die Maskenpflicht in Flugzeugen ausgesprochen. „Wir setzen auf die Eigenverantwortung unserer Gäste. Passagiere sollen frei entscheiden können, ob sie eine Maske tragen möchten oder nicht“, sagte die im Vorstand des Konzerns für Kunden, IT und Unternehmensverantwortung zuständige Christina Foerster der Bild-Zeitung am Donnerstag.

Kritik an Maskenpflicht im Flugzeug – Regierung schießt quer

Ein versteckter Vorwurf schwingt mit, nach dem Wirbel um den Flug der Kanzlermaschine, bei dem keine Masken getragen wurden. Es gibt Rufe nach Korrekturen der Regeln für Regierungsflugzeuge. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mahnte, die Pandemie weiter ernst zu nehmen. „Der Herbst wird schwierig.“ Die Verschärfungen seien „unbedingt notwendig“, und er hoffe, dass die Länder den Rahmen nutzen würden. „Wir fangen an, uns an die hohe Zahl von Todesopfern und auch die sehr hohe Zahl von Long-Covid-Fällen zu gewöhnen. Und das dürfen wir nicht.“ Justizminister Marco Buschmann (FDP) sagte, viele hätten das Gefühl: „Kann dieser ganze Mist nicht einfach vorbei sein?“ Doch das Virus sei nicht weg. Er sprach von einem „moderaten und maßvollen Konzept“, das einen „maximalen Rahmen“ bilde.

Kritik kommt aber auch aus einer besonders sensiblen Richtung: aus dem Bereich der Bildung. Die aktuellen Regeln seien „unscharf formuliert“, sagte Burkhard Rodeck, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) der Welt. „Es wäre die Aufgabe der Bundesregierung gewesen, klar definierte Parameter zur Test- und Maskenpflicht in Schulen und Kitas festzulegen.“

Kritik an Lauterbach und Buschmanns Corona-Plan: „Gesichtsmasken sind keine Komfortartikel“

Auch dürfe es nicht mehr darum gehen, „Infektionen um jeden Preis“ zu verhindern. Tests seien nur noch bei Symptomen einer Erkrankung sinnvoll und nötig, sagt Rodeck. Auch um die Kinder wieder mit einer Maskenpflicht zu belegen, brauche es einen „harten Grund“: „Gesichtsmasken sind keine Komfortartikel.“ Der Fremdschutz könne nur in Zeiten zum Tragen kommen, in denen er zwingend notwendig sei. Mit der milden Omikron-Variante hätten sich die Risiken für Erkrankungen wie PIMS und Long Covid bei Heranwachsenden noch weiter verringert. Bei der aktuellen Gesetzgebung komme es zu einer Ungleichbehandlung von Erwachsenen und Kindern.

Die Bundesregeln für den Corona-Herbst 2022 Bundesweit soll FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen gelten. Die Pflicht gibt es jetzt schon, allerdings reicht bisher auch eine einfachere OP-Maske. Außerdem gilt im ganzen Land in Kliniken und Pflegeheimen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Die erste Länder-Stufe: Ab 1. Oktober sollen die Länder jeweils bei sich Auflagen verhängen können. Dazu zählt weiter die Maskenpflicht im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen. Es sollen aber auch wieder Masken in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Geschäften und Restaurants Pflicht werden können. Die Länder sollen auch Maskenpflichten an Schulen verhängen können – aber erst ab der fünften Klasse. Die zweite Länder-Stufe: Bei einer regional kritischeren Corona-Lage sollen die Länder noch weitere Vorgaben verhängen können. Dazu zählen etwa Maskenpflichten bei Veranstaltungen auch draußen, wenn dort Mindestabstände von 1,50 Metern nicht möglich sind. Vorgeschrieben werden können Hygienekonzepte mit Desinfektionsmittel, Lüftung und Kontaktvermeidung für Betriebe und andere Einrichtungen. Außerdem sind Besucher-Obergrenzen für Innenveranstaltungen möglich.

Corona-Regeln für den Herbst in Deutschland: Lauterbach spricht sich für „möglichst viel Einheitlichkeit“ aus

Der Zeitplan: Der vom Kabinett gebilligte Entwurf geht nun an die Koalitionsfraktionen, der Bundestag könnte das Gesetz nach weiteren Beratungen am 8. September beschließen. Zustimmen muss auch noch der Bundesrat, der am 16. September tagt. Die jetzigen Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz, die am 23. September auslaufen, sollen dann ersetzt werden.

Lauterbach sprach sich dafür aus, mit den Ländern über „möglichst viel Einheitlichkeit“ beim Umsetzen zu reden. Kritik kam von der Opposition. Der Unions-Gesundheitsexperte Tino Sorge (CDU) sagte, die Bilder aus dem Regierungsflieger und die beschlossenen Regeln zur Maskenpflicht in Flugzeugen passten nicht zusammen. „Der Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung wurde damit ein Bärendienst erwiesen.“ Staatliche Vorgaben sollten sich generell auf das Notwendige beschränken und präziser auf vulnerable Gruppen konzentrieren. FDP-Vize Wolfgang Kubicki nannte das Konzept in der Welt enttäuschend. Frank Schäffler (FDP) warnte vor zu vielen Möglichkeiten für die Länder zu Eingriffen in Persönlichkeitsrechte.