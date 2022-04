Lauterbach-Entführung und Anschläge geplant: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Telegram-Gruppe

Von: Cindy Boden, Michelle Brey

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen Mitglieder von Telegram-Gruppen. Sie sollen Anschläge und eine Entführung von Karl Lauterbach geplant haben.

München/Berlin - Zwölf Männer und Frauen stehen im Fokus der Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Informationen des ARD-Politikmagazins Report Mainz zufolge sollen sie geplant haben, durch Anschläge auf Umspannwerke und Stromleitungen einen bundesweiten Stromausfall herbeizuführen. „Damit sollten nach der Vorstellung der Beschuldigten bürgerkriegsähnliche Zustände verursacht und schließlich das demokratische System in Deutschland gestürzt werden“, hieß es in einer Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz.

In einer Aktion namens „Klabautermann“ sollen sie zudem geplant haben, Gesundheitsminister Karl Lauterbach* zu entführen und seine Personenschützer „auszuschalten“. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Ministeriumskreisen erfuhr, sei Lauterbach von den Ermittlern informiert worden, dass es Pläne für seine Entführung gab.

Konkret handelt es sich um die rechtsextremen Telegram-Chatgruppen „Vereinte Patrioten“ und „Aktive Patrioten“. Die Ermittlungen gegen die Gruppe „Vereinte Patrioten“ liefen seit Oktober 2021. Der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz zufolge gab es am Mittwoch (13. April 2022) Durchsuchungen in 20 Objekten in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Einsatz waren rund 270 Beamtinnen und Beamte, darunter auch Spezialeinheiten.

Beschuldigt werden demnach Deutsche im Alter von 55, 54, 50, 42 und 41 Jahren, vorgeworfen werden ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz. Zuzuordnen seien die Personen der Coronavirus*-Protestszene und der Reichsbürgerbewegung. Bei den Durchsuchungen wurden etwa Waffen, Munition, Bargeld, Goldbarren und Silbermünzen sichergestellt. Vier Beschuldigte seien festgenommen worden, gegen sie seien Haftbefehle beantragt worden.