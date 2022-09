Lauterbach freut sich über Freigabe der neuen Corona-Impfstoffe durch die EMA kurz vor Herbst-Beginn

«Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, Impflücken für den Herbst zu schließen», so Lauterbach. © IMAGO/Chris Emil Janssen

Die Europäische Arzneimittelagentur hat zwei neue Corona-Impfstoffe freigegeben: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begrüßt den Schrift als «Quantensprung im Kampf gegen die Pandemie».

Berlin - «Jetzt können Impfstoffe eingesetzt werden, die gegen alle bisher bekannten Virusvarianten sehr gut wirken», sagte der SPD-Politiker Lauterbach am Donnerstag. Ab der nächsten Woche könnten Impfungen mit den neuen Impfstoffen beginnen. «Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, Impflücken für den Herbst zu schließen.»

Ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat den Weg für zwei an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoffe der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna freigemacht, die zur Impf-Auffrischung dienen sollen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die EU-Kommission muss noch formal über die Zulassung entscheiden.

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet in den nächsten beiden Wochen rund 14 Millionen Dosen der zwei Präparate. Arztpraxen können den neuen Impfstoff laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung bis kommenden Dienstag anfordern. Erste Dosen könnten dann voraussichtlich noch am Donnerstag oder Freitag kommen. Die reguläre Belieferung soll am 12. September erfolgen.

Lauterbach erläuterte, dass es mit den beiden angepassten Präparaten zusätzliche Gründe für Corona-Impfungen gebe. «Es gibt den Schutz vor schwerer Krankheit und vor Tod, das ist das Wichtigste», sagte er in der ARD. «Aber wir gehen jetzt auch wieder davon aus, dass Schutz vor Ansteckung zumindest für eine bestimmte Zeit gegeben ist.» Der Minister kündigte auch eine Informationskampagne dazu an. (dpa)