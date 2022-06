Lauterbach: Hilfspaket zur Versorgung von Schwerverletzten in der Ukraine

Karl Lauterbach © IMAGO/Christian Spicker

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird Deutschland bei der Versorgung von Schwerverletzten in der Ukraine helfen.

Berlin in Deutschland - "Wir bieten an Hilfe bei Prothesen, Hilfe bei Brandverletzungen, wir wollen telemedizinische Versorgung anbieten", sagte Lauterbach, der am Freitag auf dem Weg in die Ukraine war, im ARD-"Morgenmagazin.

Zehntausende Verletzte könnten in der Ukraine nicht so gut versorgt werden, weil auch Gesundheitseinrichtungen täglich bombardiert würden. Deshalb biete Deutschland ein Hilfspaket an.

Hier sei "so viel Elend durch diesen barbarischen Angriffskrieg entstanden, so viele verletzte Menschen, die vor Ort versorgt werden müssen". Er sei daher auch mit einem Team von Chirurgen und Spezialisten unterwegs, um bei der Versorgung von Schwerverletzten mit Brandwunden zu helfen. Zudem hätten viele Kinder und Erwachsene Gliedmaßen verloren. Deutschland wolle daher bei der prothetischen Versorgung helfen und auch dafür sorgen, dass die Ukraine regelmäßig telemedizinische Unterstützung bei schweren Eingriffen bekomme, sagte der Gesundheitsminister.



Die Reise findet demnach auf Einladung des ukrainischen Gesundheitsministers statt. Kritik an der Zurückhaltung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hinsichtlich eines Besuchs in Kiew wies Lauterbach erneut zurück. Dieser habe immer gesagt, wenn er reisen sollte, wolle er etwas Konkretes anbieten können. "Und somit reise ich auch in seinem Namen", betonte Lauterbach.



Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sei derzeit in der Ukraine unterwegs. Er helfe bei der Ernährungsversorgung in dem Land. "Wir machen hier eine humanitäre Initiative im Namen der gesamten Bundesregierung, auch im Namen von Olaf Scholz." hex/pw

Zur Flucht ins Feindesland gezwungen



"Wie kann man in ein Land gehen, das einen umbringen will?", fragt Tetjana. Wochenlang versteckte sich die Ukrainerin vor den russischen Angriffen in einem Keller in Mariupol, ihr Vater kam durch eine Rakete ums Leben. Tetjana und ihre neun Jahre alte Tochter wollten nur noch weg aus der besetzten Stadt. Am Ende blieb als einzige Zuflucht Russland - das Land der Invasoren.



Anderen Einwohnern der südukrainischen Stadt erging es genauso. Sie hatten keine andere Wahl, als nach Russland zu gehen. Die Regierung in Kiew spricht von "Deportationen".



In einer Feuerpause sei sie zu einem von der prorussischen Verwaltung eingerichteten Sammelplatz gegangen, erzählt Tetjana am Telefon. Das war die einzige Möglichkeit, sich über Auswege aus der zerstörten Stadt zu informieren, denn das Handynetz war längst zusammengebrochen. Dort sei ihr mitgeteilt worden, dass sie nur nach Russland gehen könne, berichtet die 38-jährige Buchhalterin. "Wir standen unter Schock. Wir wollten nicht nach Russland."



Seit mehreren Wochen beschuldigen die ukrainischen Behörden Moskau, mehr als eine Million Ukrainer "illegal" nach Russland oder in russisch besetzte Teile der Ukraine gebracht zu haben. Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium bestätigt die Zahl und spricht von "Evakuierungen aus gefährlichen Gebieten".



Tatsächlich sind mancherorts alle Wege außer dem Richtung Russland durch Kämpfe blockiert. "Es war unmöglich, in die Ukraine zu gehen", sagt Jelysaweta aus der ostukrainischen Stadt Isjum, die derzeit unter russischer Kontrolle steht. Jelysaweta gelang es inzwischen, von Russland nach Estland weiterzureisen.



Switlana, die in Wirklichkeit anders heißt, versteckte sich mit ihrem Mann und ihren Schwiegereltern ebenfalls in einem Keller in Mariupol, bis russische Soldaten ihnen befahlen, sich in russisch kontrolliertes Gebiet zu begeben. "Wenn ein bewaffneter Mann dir das sagt, kannst du nicht wirklich nein sagen", schildert die 46-Jährige.



Die Familie wurde zunächst in die nahe Kleinstadt Nowoasowsk gebracht, in der die prorussischen Separatisten das Sagen haben. Nach vier Tagen in einer Schule mussten sie weiter in ein überfülltes Gemeindezentrum in Starobeschewe, ebenfalls im Separatistengebiet, wo sie auf dem Boden schliefen. "Das Schlimmste war der Geruch von schmutzigen Füßen und schmutzigen Körpern. Er blieb an unseren Sachen haften, selbst nachdem wir sie mehrmals gewaschen hatten", sagt Switlana.



Die Polizei der Separatisten verhörte die Familie. Alle mussten schriftlich Fragen nach Verwandten in der ukrainischen Armee beantworten und ihre Handys abgeben. "Vorsorglich hatten wir alle Fotos und die sozialen Medien von unseren Telefonen gelöscht", sagt Switlana, die inzwischen im westukrainischen Lwiw Zuflucht gefunden hat. Die Männer der Familie mussten sich ausziehen, ihre Körper wurden auf Kampfwunden und patriotische Tattoos kontrolliert.



Iwan Drus, der im April mit seinem Halbbruder Mariupol verließ, berichtet am Telefon ebenfalls von der Leibesvisitation in Starobeschewe. "Sie fragten mich, ob ich ein Nazi bin", sagt der 23-Jährige. Auch ihm und seinem Halbbruder blieb keine andere Wahl, als nach Russland weiterzureisen - genauso wie Tetjana und ihre Tochter. Dort wurden sie von einer Stadt zur nächsten geschickt, bis sie schließlich mit Unterstützung von Freunden nach Moskau reisen konnten. Dort nahmen sie Busse nach Lettland. "Hier fühlen wir uns endlich frei", sagt Tetjana. sp/isd