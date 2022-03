Lauterbach exklusiv: Neuer Impfpflicht-Plan gegen drohendes Herbstszenario

Von: Sebastian Horsch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). © picture alliance/dpa/Carsten Koall

In Österreich fällt die schon beschlossene Impfpflicht in sich zusammen – kommt sie hier trotzdem noch? Gesundheitsminister Lauterbach will daran festhalten, wir haben mit ihm gesprochen.

München - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die Abgeordneten im Bundestag aufgefordert, sich hinter einem neuen, kombinierten Antrag für eine Impfpflicht zu sammeln. „Es ist nicht sinnvoll, sich als Impfpflichtbefürworter gegenseitig die Stimmen wegzunehmen“, sagte er dem Münchner Merkur. „Aus meiner Sicht müssen wir die beiden Anträge für eine Impfpflicht in einen gemeinsamen Antrag überführen, für den wir dann auch eine Mehrheit erreichen können.“

Lauterbach kämpft mit Blickt auf den Herbst für Impfpflicht

Derzeit zeichnet sich im Parlament eher wachsende Skepsis gegenüber einer Pflicht ab. Doch inhaltlich hält der Minister weiter an einer Impfpflicht fest und fordert den Bundestag auf, ihm da zu folgen. „Wie es im Herbst aussieht, liegt allein daran, ob wir die allgemeine Impfpflicht einführen. Schaffen wir das, ist der Spuk vorbei“, sagte er der Zeitung. „Schaffen wir es nicht, stehen wir vor einer Situation wie jetzt – oder einer sogar noch schlechteren. Denn es kann sein, dass Omikron pathogener wird, also mehr Schäden anrichtet. Zudem kann die Delta-Variante zurückkehren, oder eine Kombination aus beiden Varianten auftreten.“ Er kämpfe für die Impfpflicht, sagte Lauterbach, und könne „versichern, dass wir sie brauchen. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Mitglieder im Bundestag eine Impfpflicht befürworten, und hoffe, dass wir hier nicht in Parteipolitik zurückfallen.“

Lauterbach: Vergleich mit anderen Ländern nicht möglich - zu viele Ungeimpfte

Lauterbach, der Mediziner ist und Professor für Gesundheitsökonomie, warnt vor zu großer Corona-ist-vorbei-Euphorie und Vergleichen mit anderen Ländern. „Was in England, Spanien oder Italien schon an Freiheiten möglich ist, können wir uns nicht leisten“, sagte er mit Verweis auf die Ungeimpften. „Wir müssen einen Sonderweg mit sehr langen Beschränkungen gehen, weil eine Untergruppe in der Bevölkerung sich weigert, sich impfen zu lassen.“