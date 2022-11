Lauterbachs Kinder werden bedroht: So schützt der Gesundheitsminister seine Familie

Von: Jens Kiffmeier

Mit der Corona-Politik eckt er an: Karl Lauterbach (SPD) ist für viele eine Hassfigur. Doch nicht nur er erhält Morddrohungen. Auch seine Kinder stehen im Fokus.

Berlin – Für seine strikte Corona-Politik zahlt er einen hohen Preis: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist rund um die Uhr um die Sicherheit seiner Familien besorgt. So erhält nicht nur er regelmäßig Morddrohungen, sondern auch seine Kinder. Das sei „erschütternd“, sagte der Sozialdemokrat am Dienstag dem Kölner Stadtanzeiger. Ohne Personenschutz könne er abends leider nicht mehr vor die Tür gehen, verriet er in dem Interview. Aus Sicherheitsgründen werde sein Auto auch immer weit abseits seiner Wohnung in einem anderen Stadtteil geparkt.

Es ist ein seltener Einblick ins Privatleben. Denn seit Monaten wird Karl Lauterbach (SPD) immer wieder Opfer von Bedrohungen. Wegen seines strikten Corona-Kurses hat sich der Gesundheitsminister viel Hass zugezogen. Das meiste spielt sich im Netz ab. Jedoch soll eine radikale Gruppierung von Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnern sogar seine Entführung geplant haben – als Teil eines Umsturzversuchs. In Sachsen ließ die Bundesanwaltschaft eine Frau festnehmen, die maßgeblich beim Besorgen von Waffen geholfen haben soll.

Streng geheim: Lauterbach schützt das Privatleben seiner Familie – Alter der Kinder unbekannt

Doch damit ist der Schrecken für Lauterbach noch längst nicht vorbei. Er und seine Familie würde nach wie vor regelmäßig bedroht, sagte der Minister, der derzeit in der Innenstadt von Köln lebt. Aus seiner Ehe mit der Ärztin Angela Spelsberg hat er vier Kinder, seit 2010 sind sie aber geschieden. Laut Focus hat Lauterbach aber noch aus einer Beziehung mit einer Journalistin ein fünftes Kind. Grundsätzlich hält Lauterbach sein Privatleben geheim. Nicht mal das Alter der Kinder ist bekannt. Die jüngste Tochter ist aber auch schon erwachsen und soll in Köln Jura studieren.