Lauterbach plant mehr Unterstützung für Menschen mit Long Covid und Impfschäden

Karl Lauterbach © Frederic Kern/IMAGO

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, plant eine bessere Unterstützung für Menschen mit Long Covid und Impfschäden.

Berlin in Deutschland - Sein Ministerium plane so schnell wie möglich ein Programm zur Untersuchung der Folgen und zur Verbesserung der Versorgung, sagte Lauterbach am Sonntagabend im ZDF-“heute journal“. „Ich bin quasi in den Haushaltsverhandlungen für dieses Geld.“

Ein solches Programm würde „die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde“, sagte Lauterbach weiter. Er betonte, dass Impfschäden schneller anerkannt werden müssten - wies aber auch darauf hin, dass schwere Impfschäden bei weniger als einer von 10.000 Impfungen vorkämen.

Bei Impfschäden hafte der Staat, sagte Lauterbach. Es wäre aber „wertvoll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden, denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen“. smb/cha

Lauterbach verteidigt Krankenhauspläne für „bessere Medizin“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor dem geplanten Krankenhausgipfel am Montag seine Reformpläne für die Kliniken verteidigt. „Wir machen das, um die Versorgung zu verbessern und den ökonomischen Druck rauszunehmen“, sagte Lauterbach am Montag im ARD-“Morgenmagazin“. Der Minister wollte sich am Montagmittag mit Vertretern der Länder, des Bundestags und des Gesundheitswesens treffen, um über die Pläne zu beraten.



Diese beschrieb er in der ARD so: „Wir wollen ein bisschen mehr Zentralisierung, so dass Spezialbehandlungen dort gemacht werden, wo sie am besten gemacht werden.“ So könnten Ergebnisse besser werden. Die Behandlung schwerer Krankheiten solle zentralisiert werden.



Gleichzeitig solle den kleinen Krankenhäusern eine Garantie gegeben werden, „dass sie am Platz bleiben können“. Eine Pauschale für das Vorhalten von Leistungen solle dafür sorgen, „dass sie nicht mehr im Hamsterrad sind. Das ist eine bessere Medizin“, sagte Lauterbach weiter.



Widerstand gegen Lauterbachs Pläne kommt aus den Ländern: Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein lassen die Verfassungsmäßigkeit der Reform prüfen. Dazu sagte Lauterbach, ein Gutachten sei „genau in unserem Sinne“. Er wolle die Reform mit den Ländern gemeinsam machen. smb/cha